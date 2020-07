Están terminando las últimas cuentas en común Guillermina Valdés y el diseñador Fabián Paz, quienes se juntaron en las oficinas de Palermo para resolverlo. La actrizdiseñadora- empresaria está emprendiendo un camino en soledad con buenas ideas y más dedicada al tema fitness. Obvio es que en estos tiempos sostener una pyme es casi imposible cuando no pueden estar abiertos los negocios, de hecho estos días de hot sale se puede comprar vía web a buenos precios los zapatos de su colección. La Valdés vive un momento de cambios y eso está bueno.

***

En las redes la “mataron” a Florencia Peña por la casa que mostró en el programa de Marley el domingo pasado ubicada en Nordelta y vecina de la de Karina Jelinek, quien no salió el aire porque es exclusiva del “Cantando 2020”. Decíamos que esa casa es prestada-alquilada porque la propia, ubicada en Palermo, en la calle Costa Rica, que le compró a Georgina Barbarossa, está en arreglo. Sobre todo la cocina y los baños. Vale decir que es mucho más cara la real -por zona, ambientes y terreno- que la prestada, donde ahora tendrá más espacio. También tiene pileta, y es climatizada, para calmar nervios. Volverá de Nordelta cuando la terminen de arreglar.

***

Muy activo está Federico Levrino, productor de parte de Telefé que va a llevar adelante el “MasterChef celebrities” junto a los productores de Boxfish. El punto son los contratos de las celebrities, porque hay “topes” que deben respetar. Primero son los acuerdos con los jurados, el más caro Christophe Krywonis, aunque en dólar blue no es tanto; Donato le sigue, y Martitegui, más acorde a estos tiempos. Y les siguen las figuras, excepto Santiago del Moro que ya está contratado por el canal. Así, tal vez sumen famosos que ya están cobrando por Viacom, de manera de achicar la inversión. Es increíble cómo ahora todo se piensa en números.

***

Todavía no se comenzó con las grabaciones de “La casa de papel 5”, creación de Alex Pina, pero todos los protagonistas están en Madrid a la orden de “inicio”. Se retrasó por la pandemia y ahora por los protocolos sanitarios que los obligan al barbijo fuera del set o en ambientes cerrados. Esperan comenzar Álvaro Monte (el Profesor), Úrsula Corberó (Tokio), Miguel Herrán (Río), Itizar Ituño (Lisboa), nuestro Rodrigo de la Serna (Palermo), entre los emblemáticos personajes de este éxito global. Volverán a rodar en el Banco de España, y es en Madrid donde tienen los estudios y los decorados armados que están reacondicionando con el tema sanitario. Hay un precontrato con Netflix que deberán cumplir, ya que esperan estrenarla en el 2021 (sería a finales).

***

En Telefé se toman las cosas con calma, y la están llevando muy bien, hay que decirlo. De hecho están trabajando para la programación del 2021 con la telenovela propia que va a protagonizar Nancy Dupláa, y que comenzará a grabarse en el primer semestre. Sería la primera ficción nacional con elenco que están armando, con muchos actores y actrices que ya la acompañaron a la Dupláa en “La leona”, como Dolores Fonzi, Ludovico Di Santo, Mónica Antonópulos, Juan Gil Navarro y Marco Antonio Caponi. Claro que el inicio dependerá que cuando termine de grabar Nancy “El reino”, suspendida por la pandemia. Pero la fecha es la que consignamos.

***

Tras la salida del “Cantando por un sueño” con la evidente estrella que ilumina a Karina la Princesita, una genia, diremos que esta noche será bien divertido si es que llega Gladys la Bomba, y Thiago. Van a cantar "Me vas a extrañar”, de Damas Gratis, y como comprenderán, en eso Karina es experta. Sigue en la lista Flor Torrente y Michel Hersch con el gran hit de Lady Gaga y Bradley Cooper, y veremos si no se demoran en la rutina y llegan a cantar Adabel Guerrero y Federico Salles. No juntos, cada uno con su segundo/a.

***

Es lógico que Andy Kusnetzoff se tome unos días más, ya en su domicilio con su mujer Florencia y su hija, antes de volver con “PH”, que en estos tiempos se sabe que cuesta mucho lograr el sí de los invitados presenciales. Verán si el primer sábado de agosto, de cara a cómo se sienta Andy, se hace o no. Ese es el motivo por el cual Telefé mantiene lo mismo en su programación “Avenida Brasil” y los mejores “Puntos de encuentro” de “PH”.

***

Hay quienes le aconsejan a Guido Kaczka -a quien hay que reconocer que lleva la cuarentena con esfuerzo titánico y rema “Bienvenidos a bordo” cada noche-, decíamos, que descanse. Quizás cuando se abran las fronteras pueda ir a disfrutar a su casa en Punta del Este, en el barrio privado de Solanas. En tanto, fue muy gracioso el taxista que le contestó que entre los famosos que había llevado estaba su ex mujer, Florencia Bertotti, hay que ver la cara de Guido. Hoy seguirán grabando en Kuarzo con Ingrid Grudke, reaparecida, Sebastián Almada, Hernán Drago, quien está fijo en el programa, entre otros. Que descanse porque sostuvo el horario como un titán.

***

Una buena noticia. Además del unipersonal que está escribiendo, Federico Bal, feliz y recuperado, volvería con la comedia “Mentiras inteligentes” en gira a partir de octubre. El elenco lo completaría Arnaldo André, quien estuvo desde que arrancó, la vuelta de Betiana Blum y Mica Vázquez. El regreso de la actriz, quien acaba de cumplir 81 años, se da entre otras razones porque recibió el llamado del productor Alberto Raimundo, quien la adora, ofreciéndole lo que quisiera. Y a eso hay que agregar, nobleza obliga, que Flavio Mendoza hizo honor a la deuda y le pagó todo. Vamos mejorando día a día.

***

Curiosidades del rating: el lunes lo ganó Telefé, 9.8 puntos de promedio; El Trece, 6.8; Canal 9, 2.6; América, 2.0; Net TV, 0.6, y TV Pública, 0.5. El debut de “Cantando por un sueño” obtuvo 10,1 y quedó en quinto lugar detrás de las tiras de afuera “Jesús”, 13.2; “¿Y tú quien eres?”, 11.5; “Alas rotas”, 11.2 y “Elif”, 10.6. Los informativos centrales: “ Telefé noticias”, 9.4; “Telenoche”, 7.0; “Telenueve central”, 3.5; “América noticias”, 1.6, y “TV Pública noticias”, 0.6. A las 17, “El gran premio de la cocina”, 6.9, perdió con “Alas rotas”, pero venció a todos los demás programas. En tanto, la trasnoche “Pare de sufrir” en Telefé, 1.8; América, 0.3, y Canal 9, 0.2. Luego, “Caniggia libre”,1.2; “Pampita online”, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.