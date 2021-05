Impresiona la cantidad de figuras que llaman a Diego Guebel, CEO de la productora del momento, Boxfish, para ser parte de “ MasterChef Celebrity 3”; obvio que no atiende él, sino sus segundos, terceros. Los productores están armando una lista de 16 participantes, todos número uno, veremos. Recién se va empezar a grabar en septiembre en los estudios Pampa (cambian), en la calle Santiago del Estero, en Martínez, que es propiedad de Quique Estevanez. Es el plato fuerte del último trimestre de 2021 de Telefé. Entre las que llaman contamos a Anamá Ferreira, Karina Jelinek, y se autopostula More Rial. También, deportistas, mediáticos, músicos y actores.

Esta noche Marcelo Tinelli inicia la performance de las “imitaciones perfectas” en “La Academia” el jurado original para puntuar a Cachete Sierra, Sofía “Jujuy” Jiménez, Mario Guerci y Rocío Marengo. Mañana se verá el primer capítulo de “Politichef”, donde Fátima Flórez hará dos personajes: Cristina y Patricia Bullrich. Estaban leyendo los textos, los primeros que ingresan a la cocina. El punto es que a Fátima también la quieren como Susana, que causó gran impacto, y como Mariana Nannis junto a Fredy en el papel de Alex. Según parece, irán mechando durante los días de semana, justo en el tema imitaciones. Diremos que pocos saben que la peluca que usa Fátima para imitar a Susana es de canje con Miguelito Romano, histórico peinador y responsable del color de la diva, cosa de la que no debe de estar enterada Susan,a porque bien esas cosas no le caen.

Sin fecha todavía para la salida de “El club de las divorciadas”, con Laurita Fernández, en El Trece. De hecho, achicaron programas de la tarde, como “Corte y confección”, para hacerle espacio, pero no. En la emisora fueron cambiando la fecha de salida, porque todavía no estaban conformes con el producto. Ya no saldría el lunes 31, es probable que lo dejen para junio, cuando también salga “PPT”, con Jorge Lanata, y hacer un tándem con programas nuevos. Se lo ve raro aún.

En Telefé le van a dar una vuelta más a “ MasterChef Celebrity”, que va a comenzar las semifi nales cuando queden cuatro jugadores, el domingo 20 junio, ya que sólo quedarían cuatro programas y la fi nal. Interesante saber qué pasará con Alex Caniggia, en virtud de que en la final todos los participantes están en el balcón alentando a los compiten, tal como sucedió entre Claudia Villafañe y Analía Franchín. Y que no estuvo Iliana Calabró, enojada con el jurado, que la dejó afuera. Alex está bajo contrato, pero tiene sus caprichos de “gamer”. Por lo demás, hoy van los ocho que quedan: Juanse, Georgina, Sol, Cande, Gastón, María, Alex y la Gunda, con delantal gris en la previa de la eliminación del domingo, esta vez compitiendo de a dos con 16 ingredientes de la “caja misteriosa”. Y Alex se anota estrellas. La magia de la tele.

En cuanto haya apertura, Iván de Pineda comienza a movilizarse y a visitar doce provincias de nuestro país para el programa producido por Warner Media-Viacom, “Un pequeño gran viaje en 48 horas”. O sea que tendrá dos programas en el aire de Telefé. Este sábado vuelve el “Pasapalabra famosos”, con Carla Conte y Magui Bravi, quienes se enfrentan al “rosco”, y participan Rochi Igarzábal, Dan Breitman, Rodrigo Cascon Walter Quejeiro. en la previa de Podemos hablar)”.

Por iniciativa del laboratorio Angels de Boehringher se está convocando a actores y actrices que lleven adelante la campaña gráfi ca y testimonial para que la gente tome conciencia de lo que signifi ca padecer un ACV. Han convocado a Joaquín Furriel y Ricardo Darín, entre otros, cuyo testimonio se vería en el programa de Vero Lozano en Telefé, en spots publicitarios y en campaña de vía pública. Claro que los convocados exigen cachet para hacerlo, porque se trata del uso de su imagen en distintas fotos que representan la afección y se extenderá desde junio hasta octubre de 2021.

Ante la situación epidemiológica, que determinó el cierre de las salas teatrales porteñas, y sin fecha cierta de regreso a través del “Pasaporte cultural” que propusieron los empresarios teatrales, se demoraron los premios ACE. Por consenso de sus socios, la Asociación de Cronistas del Espectáculo estaría evaluando que la nueva premiación involucraría a los espectáculos estrenados entre el 1º de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2021. Entre ellos, “Los bonobos”, “Hello, Dolly”, “Kinky Boots”, “Después de nosotros”, “El acompañamiento”, “Lo escucho”, “Las chicas de la culpa” y “Moldavsky reperfi lado”. Si la situación lo permite, estarían pensando en hacer la ceremonia forma presencial fi n de este año. Por supuesto, con todos los recaudos que merece el tema. Es un premio muy apreciado por la comunidad teatral, ya que va desde los espectáculos “off-hasta los más comerciales de la calle Corrientes. Ojalá se pueda.

Liberado Benjamín Vicuña de sus compromisos cinematográfi cos, ya que la película “Miénteme”, que va a fi lmar con Flor Peña, dirigida por Sebastián Schindell, pasó a noviembre. Más tranquilo, grabando la tira de Telefé y sin dar importancia a los rumores con la China Suárez, con quien tiene a Magnolia a Amancio. Lo cierto es que la actriz tiene cantidad de “chivos” publicitarios con marcas que auspician en Instagram y debe cumplir. Esa fue una de las razones por las que viajó a Miami. Por el momento, la pareja funciona bien, pero se sabe que no son tranquilitos y vienen de trabajar juntos en la serie de Disney “Sesiones”. ¿Será un respiro?

Curiosidades del rating: el prime time del martes, día de la patria, Telefé, 17.0 puntos de promedio, El Trece, 8.1; Canal 9, 2.8; América, 1.4; TV Pública, 0.6, y Net TV, 0.3. Arrasó “ MasterChef Celebrity”, 22.7; “Bienvenidos a bordo”, 4.6; “Intratables”, 1.6; “Fuego amigo”, 1.2; “DeporTV”, 0.4, y “Bloque de búsqueda”, 0,3. El duelo “Doctor Milagro”, 17,5, “ShowMatch. La Academia”, 11,1, en tanto “Pasapalabra”, versus “Bienvenidos bordo”, 6.7, e Intrusos”, 2.4, El show del problema”, 2.0, y “Cocineros argentinos”, 1.2. En Net TV anduvo bien Buen plan”, 0.4, que le ganó Pampita online” repetición), 0.3. El informativo más visto, “Telefé Noticias”, 10.1, que venció a “Telenoche”, 7.6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.