Tras el final de “El gran premio de la cocina”, que llegó a la temporada número 14, Carina Zampini no abandona su perfil bajo. Pasó unos días en Pinamar y ahora hace viajes cortos con su actual amor, un hombre que pertenece a la industria, del costado menos mediático, cosa que le encanta a la actriz/conductora. En su momento la preferida de Pablo Codevilla, y varios jerarcas de El Trece, está en un stand-by relajado hasta dentro de dos semanas, cuando arranca con reuniones de trabajo. Recordemos que Zampini fue la primera pegada de la productora de Diego Guebel, quien dicho sea de paso la quiere en su cartera de contratados.

***

A pesar de las serias intenciones del portero de noche y EN LA TELE de día del edificio de la calle Beruti al 3100, Leo Alturria no llegó al Registro Civil de la mano de Lizy Tagliani. La actriz-conductora puso un final al vínculo amoroso, manteniendo, eso así, la amistad con el muchacho. Abierta a nuevas emociones, avisó en sus redes que goza de libertad para elegir con quién jugar. Por lo demás, le están buscando nuevo formato en Telefé ya que terminó de grabar (y al aire en 3 programas más) “Trato hecho”. De cara al teatro, con “Los bonobos” va a quedar segundo en el ránking esta semana tras la suspensión de funciones por el Covid.

***

Los posteos de los famosos para saludar en su cumpleaños a la gran diva de nuestro país, Susana, este sábado, fueron muchos: desde Mirtha Legrand hasta su amigo Marley con su ahijado Mirko. Diremos, eso sí, que pocos saben que el festejo secreto que anunció esta sección no lo canceló y que a pesar de lo que dicen algunos medios, no es Miami ni Nueva York. De hecho la estrella no perdió el entusiasmo por esta aventura que va a sorprender a muchos ya que es algo que nunca hizo. Sí cambió las fechas, hasta tanto Mecha pueda ser de la partida. Nunca tan bien dicho: partida.

***

No obtiene la repercusión que esperaba Esmeralda Mitre, la de apellido ilustre, en la obra “Princesas” con Marta González y Pepito Cibrián en el Auditorio Belgrano. En la función del viernes una de las muchas adultas mayores que estaban en la platea se descompuso diez minutos antes del final. Como es obvio, tuvieron que suspender la función y bajar el telón antes de tiempo. Para Pepito no es problema ya que está ganando dinero con “Drácula, la despedida”, donde va primero en el cartel, y el caso de la González tiene trayectoria de sobra.

***

Curiosidades del rating: el sábado, bajo de audiencia, lo ganó Telefe, 5.8 puntos de promedio; El Trece, 4.7; América, 1.4; Canal 9, 1.1; TV Pública, 0.8, y Net TV, 0.2. Los cinco programas más vistos, “Casados con hijos” en el primer lugar, 6.8; “El mundo del espectáculo”, 6.5; “Los Simpson”, 5.6; “Trato hecho”, 5.5, y “Cine 13”, 5.3. En Canal 9 es una pegada “Vivo para vos”, con Julián Weich y Carolina Papaleo, que suele ser el líder, esta vez con 1.7. En tanto, el prime time de la TV Pública que transmitió Cosquín obtuvo 1.6, superando el de Canal 9, 1.1; América, 1.0, y Net TV, 0.3. Casi consumido el mes en que vivimos, los guarismos hasta el 29 incluido le dan a Telefé una ventaja de 2.5 puntos en el acumulado de lunes a domingo. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.