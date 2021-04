Ayer se hicieron las fotos de Lizy Tagliani para ya darle promoción y fecha de salida al reality "Trato hecho", para el que han estado trabajando en los últimos meses. Ya tienen los participantes elegidos y los premios en efectivo armados -vía sponsors-, y la peculiar tribuna que acompañará con disfraces conocidos y no tanto, y tal vez algún famoso escondido ahí. De manera que van con el caminito armado y prolijo para salir. La idea es lanzarlo a fin de mes, y están viendo si se programa los sábados en la previa de "PH" o los domingos antes de la "Gala de eliminación". Por otra parte, Lizy volvería al teatro con "Los bonobos", al Lola Membrives, aún sin fecha, depende de las medidas, pero si se mantiene como hasta ahora sería también a fin de abril o principios de mayo. Fue el último gran éxito en esa sala, que terminó antes de tiempo por la pandemia.

* * *

Hoy retoman las grabaciones (si Dios quiere) del reality "Corte y confección", luego de que ayer los hisoparan a todes (jurado, productores y concursantes), y que les diera positivo a Miriam Lanzoni y a un productor (hasta ahora). Tal cual lo indica el protocolo sanitario, los contactos estrechos tendrán que mantenerse aislados y justo que la Lanzoni compartió camarín con las retornadas Anita Martínez, Barbie Vélez y la Callejón que nunca se fue, que las tres dieron negativo. Lo mismo la conductora Andrea Politti, quien estaba feliz por el resultado ya que puede seguir con los ensayos de la obra que va a protagonizar. Se salvó del asunto Pachu Peña, cuya estadía en el programa fue rápida en esta segunda vuelta. Bien por la producción que hizo todo como corresponde.

* * *

La primera conductora de noticiero con aspiraciones de actriz fue Cristina Pérez, que se le animó a Shakespeare dirigida por Patricio Orozco y auspiciada por el Gobierno de la Ciudad. Más humilde, Mario Massaccesi arregló en la sala del Chacarerean, propiedad de Mauricio Dayub y Gabriel "Puma" Goity, para hacer una suerte de diálogo new age con el texto "Soltar para ser feliz" junto a Patricia Daleiro. Van los jueves a las 20 con localidades desde $900 (y aforo limitado, es una sala chica). Por su parte Dayub con el premiado "El equilibrista" se presenta viernes y sábados a las 19.30 y domingo y lunes 20.30. La ventaja de Dayub es que es una joyita el espectáculo y breve.

* * *

Más allá de los números -que igual son buenos- Iván de Pineda tiene hinchada propia con "Pasapalabra". Y en su pase a Telefé sumó los sábados para darle una manito a Andy Kusnetzoff. En el especial famosos va a tener a Nazareno Casero (no hablará de la serie "Maradona"), Analía Franchín, Christian Sancho y Nicolás Scarpino. En cuanto a "Podemos hablar", que se graba fuera de Telefé, están confirmando los invitados, entre ellos Luis Ventura y la cantante rapera Cazzu. Les falta, la están remando.

* * *

Vida sacrificada la de Griselda Siciliani en el DF de México donde está filmando "Limbo" con el ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu y el actor mexicano Daniel Giménez Cacho. Pasó su cumpleaños allá recibiendo besos y abrazos vía Zoom, y no mucho más que descansar. Eso sí, sus hermanas, en especial Leticia, se ocupan de llamar en forma permanente a Adrián Suar, quien se quedó a cargo de la chiquita, Margarita, pero acompañado por la familia de Griselda. La actriz ha dado un vuelco importante a su carrera, dejando la televisión de lado y ocupándose sólo de cine. Ese camino es el que hizo Ricardo Darín.

* * *

El lunes próximo arrancan en Don Torcuato las grabaciones de "La 1.5/18", el culebrón clásico y costumbrista con el que Pol-ka vuelve a trabajar. El director Jorge Nisco comenzó con las imágenes de Esteban Lamothe, Agustina Cherri y Gonzalo Heredia, teniendo como fondo la realidad de la Villa 31. Lamothe interpreta a un cura villero, razón por la cual quiso enterarse de la labor y cómo la realizan los seguidores del padre Mugica. Hay trabajo a pleno en las instalaciones de Baires para que los decorados puedan estar listos antes de fin de mes. A Dios rogando. Por otra parte, la joven actriz paraguaya Lali González ya está disponible tras la cuarentena que cumplió. Cámaras, ¡acción!

* * *

Impaciente está Mirtha Legrand, a quien todavía no la vacunaron con la segunda dosis de la Sputnik, y la espera se hace larga porque quiere volver a la tele. Además, su hija Marcela pudo vacunarse en Miami igual que su nieto Nacho (¡y lo bien que hicieron!), pero aquí no hay novedades. En otro orden de cosas, llama la atención en estos tiempos, en que se habla tanto de marcas, que el nombre Mirtha Legrand no esté registrado. El detalle es que una firma francesa llamada Legrand France tiene registrada la marca "Legrand" en las clases 9 (para una lista de productos que incluye aparatos fotográficos y computadoras) y en la clase 11 (para lámparas eléctricas). Fue registrada de buena fe, Legrand France es el nombre de esa compañía y, además, en Francia el apellido Legrand es bastante común.

* * *

Después del 9 de marzo, cuando Enrique Pinti se aplicó la primera dosis de la Sputnik, todavía sigue a la espera. Le habían dado la fecha del 31 del mes pasado, pero como todos sabemos las vacunas no han arribado al país y tampoco a CABA. Como queda claro, Pinti no hará el debut teatral de su obra "Protocolo" hasta tanto le den la segunda dosis, y que le garanticen un aforo del 50%, ya que su espectáculo se va a instalar en el Multiteatro Comafi, la sala chica que tiene capacidad para 140 localidades. Es lógico imaginar que un 50% se puede bancar, no así un 30%. En esta situación hay varias salas.

* * *

Curiosidades del rating: el lunes lo ganó Telefé, 9.9 puntos de promedio; El Trece, 7.6; Canal 9, 2.7; América, 2.6; TV Pública, 0.6, y Net TV, 0.3. La llegada de "Doctor Milagro", 13.3, cambió el prime time, le ganó a "Bienvenidos a bordo", 11.8; "Intratables", 2.1; "La hora exacta", 1.6; "Fútbol ATP", 1.0, y "Editando tele", 0.9. Los informativos de las 19/20: "Telefé noticias", 10.4; "Telenoche", 8.9; "Telenueve central", 3.9; "América noticias", 2.1; "Reperfilar" y "TV Pública Noticias", 0.1. En competencia, "El gran premio de la cocina", 7.2; "Floricienta", 6.8, y a la mañana "Lo de Mariana" y "Flor de equipo", empate con 5.6. Luego, "Cortá por Lozano", 8.0; "100 argentinos dicen", 6.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.