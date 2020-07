Tal como anticipamos, este domingo a las 23.15 sale “Cámaras en acción” después de “Por el mundo. En casa”. Esta vez Marley en vivo junto a Lizy Tagliani le rendirán un afectuoso homenaje a su gran amiga y confidente la Floppy. La recordarán en sus mejores momentos de “El precio justo” y las charlas con Lizy. Luego, dentro del combo del programa irán con una entrevista vía Zoom con el brasileño Caua Reymond, protagonista de “Avenida Brasil”, contando sobre su vida y obra en plena pandemia, con lo que está sucediendo en el país hermano.

***

Desde el 23 de mayo Susana se encuentra en su chacra La Mary, en Punta del Este, acompañada con idas y vueltas por su hermano Patricio, y se la pasa leyendo mucho, viendo series y charlando con amigos. No tiene fecha de regreso y está esperando el OK de los trámites que lleva adelante su hija Mecha, quien va a viajar en el avión privado que siempre alquila la diva, pero no todavía. Los papeles llevan muchísimo tiempo y energía. En tanto, la perra Rita, cada vez más inteligente y divertida, no cambia su carácter juguetón y es de romper cosas en la casa, pero la divierte. Dicho sea de paso, Susana no pisa la peluquería de Miguel Romano desde hace meses, sólo un ayudante le arregló el pelo antes de viajar, pero en su mansión de Barrio Parque.

***

Mientras en Telefé este sábado irán con las repeticiones de los “Puntos de encuentro” de “PH”, hasta que Andy decida si vuelve o no vuelve a conducir el programa, Juanita Viale va con todo. La primera mesa, la de la noche del sábado, tendrá a Gabriel “Puma” Goity -con quien podría hablar de hijos ya que el actor pasa la cuarentena con sus dos herederos-, Coco Sily, Daniel Aráoz y Roly Serrano. Y el domingo Martín Bossi, María Fernanda Callejón, Cae y un invitado sorpresa. Va por ahí.

***

Con la firma del contrato de Florencia Peña con Telefé se empieza a activar el formato del magazine que va a conducir en septiembre. No saben si la primera o segunda quincena, cuando también salga “MasterChef Celebrities”, ambos producidos por Federico Levrino (ex Susana). Es parte del paquete que incluye el regreso de “Casados con hijos” a la pantalla de la emisora de Viacom, y así ir sumando para respaldo del espectáculo que tiene fecha de estreno viernes 15 de enero de 2021. Tiene casi todo vendido, al punto que la próxima fecha disponible va al jueves 11 de febrero a las 18.30.

***

Dueño del 18% de Pol-ka, el empresario Fernando Blanco, ex socio primigenio de Adrián Suar, ya está haciendo trámites para poner una empresa de entretenimientos en Uruguay. En los años dorados de la productora, Blanco compró algunas propiedades en Montevideo, donde se hizo fuerte. Y ahora, directo, planea vivir en la vecina orilla, aunque hay que ver cómo resuelve su parte del trato en el desastre que está viviendo la empresa cuyo 55% es del Grupo Clarín. De todo lo que haya que pagar, le corresponde el 18%, que no es poco en la actual situación. Suar, por su parte, está en búsqueda del efectivo “líquido” para poner la suya. Veremos cómo sigue.

***

Sigue en la Argentina Mariana Nannis, ansiosa por terminar de cerrar alguno de los acuerdos que le están proponiendo para salir a hablar. La mediática y hábil generadora de negocios estudia qué le conviene entre dos propuestas concretas. En una de ellas, se sumaría su hija Charlotte, con quien no anda nada bien, siempre se pelea, y en la otra sola y con detalles de su historia actual del tema económico con su ex el Pájaro Caniggia. Lo que está claro es que gratis ni siquiera va a decir “buenas noches”. Es lo que corresponde en el show del entretenimiento.

***

Por más que tuvieron algún rebrote del virus en las islas Canarias (pocos casos y controlados), Darío Grandinetti continúa con las grabaciones de la serie “Hierro” de MoviStar. Es el protagonista junto a Candela Peña de la primera grabación en el contexto de la pandemia. Vendida a 15 países, es uno de los éxitos más importantes de la plataforma, y la idea es terminar de rodarla a fines de agosto y estrenarla en enero de 2021. En tanto, Grandinetti se comunica con su hijo Juan, que está rodando una película en Madrid, y su hija mayor que vive en Cataluña.

***

Gracias a la repetición de “Educando a Nina”, que tiene 134 episodios, y un elenco numeroso que encabezan Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Rafael Ferro, Diego Ramos, Jorgelina Aruzzi, Juan Leyrado y Verónica Llinás, todo9s reciben $6.000 por programa, lo que les permite pagar las cuentas y vivir. Vale decir que hay cantidad de intérpretes para los cuales estos son sus únicos ingresos, y lo bueno es que en este caso todos son iguales, cobran lo mismo. Va a ser gracioso ver a Karina la Princesita, hoy la reina del “Cantando 2020”, en el episodio 96 cantando a dúo con Nina. Y Gladys la Bomba Tucumana, antes que Karina. Una buena para nuestros entretenedores que la están pasando duras. Bueno, como todes.

***

En el Boletín de Marcas del 24 de Junio se publicaron dos solicitudes presentadas por un tal Carlos Daniel para registrar la marca “Dylan”. En la clase 31, que va de alimentos para perros, y otra en la clase 18, de artículos de cuero y correas para pasear a los perros. Al parecer la popularidad del collie del presidente Alberto Fernández lo inspiró. ¡Mirá!

***

Curiosidades del rating: el acumulado del mes de julio volvió a dar ganador a Telefé, 8.6 puntos de promedio; El Trece, 6.1; Canal 9, 2.5; América, 2.3; Net TV, 0.6, y TV Pública, 0.5. La emisora se impuso cómoda en las tres franjas horarias y en el prime time por 3.2. En tanto los diez programas más vistos del miércoles: “Jesús”, 12.7; “¿Y tú quién eres”, 12.6; “Alas rotas”, 12.4; “Elif”, 10.5; “Educando a Nina”, 9.5; “Telefé noticias”, 8.8; “ Cantando 2020”, 8.7; “El noti de la gente”, 8.4; “Bienvenidos a bordo”, 8.3, y “Telenoche”, 7.3. En América la mayor audiencia “Intrusos”, 2.3; Canal 9, “Bendita”, 5.1; TV Pública, “Cocineros argentinos”, 0.8, y Net TV, “Editando tele”, 1.0. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.