Distanciada de Nicolás Cabré se encuentra Laurita Fernández. La convivencia entre ambos no funcionaría y decidieron darse un tiempo para ver si en un futuro vuelven o no a apostar a su amor. Por el momento, la artista, que fue involucrada nuevamente con Fede Bal en las últimas horas, está enfocada en su regreso a la pista de "ShowMatch". Este viernes hará un show musical junto a Mati Napp, su ex coreógrafo, y hay muchas expectativas por verla bailar. ¿Hablará del actor?

* * *

Esta semana, Marley y Mirko cuentan con una invitada especial. Se trata de Florencia Peña, y juntos recorrerán las calles de Barcelona para mostrar cada noche los atractivos de una ciudad llena de energía, porque además prometen mucha diversión. Juntos son dinamita, se conocen hasta con los ojos cerrados y cada vez que se encuentran explotan.

* * *

Hoy canta los 60 Alejandro Awada, uno de los actores más queridos y populares del ambiente. Encabezó cantidad de obras de teatro y programas de ficción. Su hija, Naiara, siguió los pasos de su padre, aunque comenzó en el medio generando algunos escándalos mediáticos. Desde aquí le deseamos que transite un día pleno junto a sus amigos y familiares más directos. ¡Salute!

* * *

Estamos a pasitos del verano y quien se atreve a promocionar distintos productos en las redes sociales es Graciela Alfano. Lo último de Grace fue limpiar su balcón terraza con una diminuta bikini dando consejos sobre lo bueno que es usar el tip que utiliza mientras se fortalecen sus brazos, pero también incorporó a su perro Beni, ya que es el gran compañero diario pues hace tiempo que no se la vincula con un hombre, sólo rumores a los que ella misma les quitó importancia, como con Nico Occhiatto.

* * *

Carmela Bárbaro hizo un stop como panelista y decidió descansar unos días antes de que finalice el año. No le costó mucho encontrar un lugar donde ir con sus hijos y el destino fue Santa Rosa de Calamuchita, en Córdoba. En ese paradisíaco paisaje con montañas y ríos, disfruta con Elena y Pedro unas mini vacaciones anticipadas.

* * *

Hace unos días se hizo viral la emoción de una nena tras ver el show de Nicki Nicole. La artista también vio el video y no paró hasta lograr contactarla. En medio de su charla telefónica, la exitosa cantante la invitó a su último show en el Gran Rex y la hizo subir al escenario para cantar juntas su hit "Plegarias". La pequeña no podía creer que su ídola había cumplido su sueño. Un gesto de grandeza, que muy pocos tienen.

* * *

Curiosidades del rating: lo más visto del domingo 5 de diciembre fue "MasterChef Celebrity 3", 15.2; "Trato hecho", 8.9; "Viajechef", 8.6; "El mundo del espectáculo", 7.4; "100 argentinos dicen", 6.7; "Almorzando con Mirtha Legrand", 5.1; "La final de TC", 3.6; "La cocina de los Calamaro", 1.7; "Vivo para vos", 1.5; "Implacables", 1.4, "Debo decir", 1.3; "El show de los escandalones", 1.1; "Especiales América", 0.9. El día lo ganó Telefé con 7.5 puntos de promedio, mientras que el resto de los canales marcaron: El Trece, 4.5; TV Pública, 1.3; El Nueve, 1.2; América, 1.0. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.