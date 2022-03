Laurita Fernández está con muchos proyectos laborales, uno de los últimos fue su participación en la película de Benjamín Vicuña. Allí la actriz salió a desmentir todos los rumores que la vinculaban con su colega chileno y aclaró que son sólo compañeros.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, la conductora de "Bienvenidos a bordo" no solo tiene mucho trabajo, sino que tiene planes de mudarse. Cuando estaba en pareja con Nicolás Cabré, habían comprado una casa en un barrio privado en Pilar. Sin embargo, ahora tiene ganas de venderla.

.

Con tantos proyectos, la bailarina no tiene tiempo de estar yendo y viniendo. Por esa razón, se mudó a un departamento en Palermo y todavía no sabe qué hacer con su inmueble en el country. Su idea principal era ponerla en venta, pero eso no estaría funcionando. Frente a esto, tomó la opción de alquilarla.

Asimismo, ella tiene su trabajo en la radio, además de las participaciones actorales que está haciendo en diferentes series. Desde El Trece están muy contentos con su trabajo y se está convirtiendo en una de las preferidas.

Laurita Fernández en "Bienvenidos a bordo".

Además, ella ha salvado al canal en los distintos programas en donde se necesitaban un reemplazo. Siempre al pie del cañón, está disfrutando de su presente y su soltería. A pesar de que expresó sus ganas de ser mamá.