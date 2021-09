Mucho nervio y apuestas varias por los cambios de programación en El Trece. Hoy se despide Laurita Fernández de "El club de las divorciadas", que venía ya en falsa escuadra. El canal la quiere mimar, de manera que va a conducir mañana "Un sol para los chicos", el clásico a beneficio de Unicef. Pero el reality fue, nunca arrancó. El lunes se viene "Match Game", en jugada riesgosa con Soy Rada, a las 14.30, luego "El Gran Premio de la cocina", con Carina Zampini, y cambia a las 17 Guido Kazcka con "Bienvenidos a bordo". Luego, la jugada maestra, "100 argentinos dicen", con Darío Barassi, que, aunque sonríe, le cae fatal el cambio frente a "Pasapalabra", con Iván de Pineda. Primeras movidas grosas en El Trece.

***

Con producción de Patagonik, tal como anticipamos, Adrián Suar hará su debut como director cinematográfico con una comedia escrita por Pablo Solarz ("Un novio para mi mujer"). Se llamará "Treinta noches con mi ex", y la va a protagonizar junto a Pilar Gamboa (del grupo "Piel de lava"). La idea es arrancar el mes próximo, Suar en su doble condición de director y protagonista. Ya están en preproducción con elenco que están terminando de cerrar. De cara a la obra "Inmaduros", con Suar y Diego Peretti, además de varias actrices, sigue con funciones los martes, con venta de localidades al público, y diremos que se hará gran estreno en fecha de lunes 13 de octubre en la sala El Nacional. Y se confirmó la segunda temporada de "Los protectores" para Star plus.

***

Pareja muy consolidada es la de Nito Artaza (ex senador nacional) y la cantante-actriz Cecilia Milone. El político y cómico correntino está haciendo una gira con su espectáculo unipersonal con los chistes obvios de la realidad, pero no le va mal. El punto es que la Milone, quien lo llama "Eugenio" en la intimidad, lo hace volver a comer a la casa, nada de andar por el mundo buscando diversión. Y juntos planifican el viaje a Francia, ya que su hija Sabrina tiene a la pequeña Muna, a quien el abuelo aún no conoce. Parece que con el afloje de las restricciones se va a poder reunir la familia.

***

Contento Luis Brandoni por la respuesta que le dio el público a la obra "El acompañamiento", que dirige y protagoniza junto con David Di Napoli en el Multiteatro. Por el momento seguirá con las funciones hasta noviembre, incluido en CABA, y confirmó la temporada en Mar del Plata. Supone que se irán con su familia a La Feliz a pasar la navidad allá y debutará cerca del 27 o 28 de diciembre, en una de las salas de su amigo de décadas, Carlos Rottemberg. En cuanto a la serie con Mariano Cohn y Gastón Duprat, "Nada" empezaría en marzo de 2022. Un hombre con proyectos le da vida a la vida.

***

Aún no termina de resolver su problema de vivienda con el departamento que alquiló en Barrio Norte Nacha Guevara. La actriz-directora, y verdadera leyenda en el espectáculo, está pensando en volver a mudarse (con el estresazo que implica), ya que la solución a la falta de gas, termotanque eléctrico, no la convence. De ahí que está intentando encontrar otra vivienda y antes de cerrar se quiere asegurar de que todo funcione. O sea, va a hacer revisar los caños de luz y de gas. Por lo demás, Nacha prepara su show para el Ópera, sin fecha concreta todavía.

***

En Madrid a pleno con "Kinky Boots", el director Ricky Pashkus está presenciando los preestrenos en el Espacio Delicias, cerca de Atocha. Es una coproducción de Rimas, Mariano Pagani (MP) y Lets Go en este musical cuyas entradas en esta previa se consiguen a 18 euros. El protagonista es Tiago Barboza ("El Rey León"), con Daniel Diges, Jana Gómez y elenco importante de bailarines. Aquí Pashkus la hizo con Martín Bossi, Fer Dente y Sofi Morandi, con escenografía de Gustavo Ferrari, que la llevó a Madrid. La idea del director es volver a ponerla en escena, pero no sería en enero de 2022, sino en marzo en el Astral. Como es de imaginar Martín Bossi, quien está en gira con "Comedy Tour", está invitado al gran estreno, que será el 5 de octubre.

***

Buena programación la que armó Sebastián Blutrach para el teatro Picadero, que va los lunes con el éxito "El loco y la camisa", los miércoles con "Así de simple", los jueves con la gran Susana Rinaldi a sus 85 años, los viernes y sábados Dady Brieva con su unipersonal "El mago del tiempo", entre otras obras, como "Madres", con Sabrina Garciarena, Paula Kohan y Flor Otero. Interesante, además, que desde el 17 incorpora el mayor suceso del off, "Mi hijo solo camina un poco más lento", y partir del primer sábado de octubre a las 17.30 se sumarán Alejandra Darín y Pablo Razuk con "Scalabrini Ortiz". Blutrach, además, se ocupa del Cervantes, y viene de varias generaciones de gente de teatro.

***

Se terminó de rodar en Uruguay la segunda temporada de "El presidente" (Juego de corrupción), con dirección de Armando Bo (ganador del Oscar), nieto del gran Bo. Elenco internacional del que conocemos al colombiano Andrés Parra, a la británica Anna Brewster, al portugués Alabo Jerónimo y al argentino (el único) Fabio Aste. En virtud de lo que se cuenta en esta historia, hay muchos actores y actrices brasileños. Son ocho episodios cuya fecha de estreno la publicitará Amazon Prime Video, plataforma que aquí está empezando a ser fuerte competencia.

***

Curiosidades del rating: el miércoles lo ganó Telefé, 10.2 puntos de promedio, El Trece, 7.7, Canal 9, 3.4, América, 2.1; Tv Pública, 0.7, y Net TV, 0.5. Los programas más vistos de cada canal "Doctor Milagro", 15.9; "ShowMatch. La Academia" y "Los 8 escalones", 9.5; "Bendita", 5.4; "Intrusos", 2.0; "Betty la fea", 1.5, y "Cocineros argentinos", 1.1. Los destacados "100 argentinos dicen", 9.2, versus "Cortá x Lozano", 7.7, "Pasapalabra", 7.9, frente a "Bienvenidos a bordo", 7,6, y al alba "Buenos días América", 1.7, "Tele 9 al amanecer", 2.0, y "Buen Telefé", 2.2, en tanto "Polémica en el bar" , que desde el lunes cambia a las 19 y tendrá otra emisión a la medianoche, 1.7. El informativo de mayor audiencia "Telefé Noticias", 10.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar IBope Media.