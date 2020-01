Laurita Fernández no tiene techo para su carrera. Mientras disfruta de la temporada veraniega junto con su novio, Nicolás Cabré, haciendo “Departamento de soltero” en Mar del Plata, la rubia ya fi rmó contrato con CNN Radio, donde conduce hace dos semanas desde La Feliz el programa “CNN, verano, playa, show”. De esta manera, la bailarina ofi cializó su vínculo con la emisora, cuyas autoridades le venían echando el ojo desde marzo del año pasado. Los horarios le calzan perfecto para organizarse con las funciones teatrales, por lo que la rubia está feliz con agenda completa.

***

Dos espectáculos que produce Guillermo Marín en Mar del Plata no funcionan nada bien. Nos referimos al de Gasalla y Polino y a “20 millones” , con gran elenco, que incluye el “supuesto” romance entre Carmen Barbieri y Alberto Martín, que de poco sirvió, porque no logra ni siquiera que el público forme una pequeña fila. Trabajan con muy pocas entradas vendidas. Además de esta preocupación económica y de muchos ceros, no hay que olvidar el accidente que protagonizó Marín en la Autovía 2, cuando su auto se incendió. ¡Todo mal! De verdad, lo lamentamos.

***

José Luis Campanella se irá por algunas semanas a Estados Unidos y no faltó quien arriesgara que el cineasta abandonaba el país por motivos políticos. Conocido simpatizante del gobierno anterior, varios lo “acusaron” de irse porque ahora “no tendrá apoyo de ningún tipo” para su trabajo. Sin embargo, el realizador viaja porque tendrá a cargo algunos capítulos de la famosa serie “La ley y el orden: UVE”, habida cuenta de que en el país del norte Campanella tiene una muy buena reputación, inclusive desde antes de haber ganado el premio Oscar con “El secreto de sus ojos”. En 2016 estuvo 6 meses afuera con la producción de “Colony” y nadie se enteró. Hay que afl ojarle a la grieta...

***

Incansable laburante del espectáculo desde “el otro lado”, es decir, haciendo prensa y representando a grandes fi guras del ámbito artístico, Alejandro Veroutis logró hace un tiempo despuntar su propia faceta de actor con “Una noche en el café concert”, donde él mismo es el anfi trión de una jornada que homenajea a este género, siempre con invitados de lujo. Esta noche estrenará su versión marplatense en el gran salón de la mansión de Victoria Ocampo, Villa Víctoria, en el barrio Los Troncos, Mar del Plata. Veroutis estará acompañado por la pianista, actriz y cantante local Camila Suero, rindiéndoles tributo a las mujeres y a los grandes artistas del café concert. Desde acá, lo felicitamos.

***

El de hoy será una especie de “superlunes” en la televisión abierta, ya que arrancan varios ciclos nuevos con muchas expectativas. Además de “Separadas”, la fi cción de Polka que llega al prime time de El Trece, y “El muro infernal”, el programa de entretenimientos que conducirá nuevamente Marley por Telefé, el canal de las pelotas estrena “Divina comida”. La idea es interesante: cada semana, cinco famosos abrirán las puertas de sus casas para agasajar a sus invitados con una cena, y transformarse en los mejores anfi triones. En el primer episodio que se emitirá esta noche participarán Lizy Tagliani, Federico Bal, Guillermo Coppola, Sol Pérez y Georgina Barbarossa. Todos deberán preparar entrada, plato principal y postre. Al fi nalizar la noche, los invitados califi carán al anfi trión. Divertido va a ser, seguro.

***

Instalada en un barrio cerrado a 20 kilómetros del centro de Carlos Paz, donde muchos famosos comparten la misma piscina y el club house para disfrutar del potente sol que asoma desde las altas cumbres, Julieta Prandi pasa sus días combinando descanso y trabajo. Con la feria judicial no hay muchas novedades con respecto a la difícil situación que atraviesa con Claudio Contardi, su ex marido, pero la pasa bien con sus dos hijos, sus padres y su hermana. Sale de noche y también, cuando está de buen humor, saluda a sus vecinos. Ahhh, también, a pocos metros, están las casas de Iliana Calabró y Freddy Villarreal, entre otros. Seguiremos informando.

***

Zaira Nara decidió transitar el último tramo de su embarazo en el Sur. Los atardeceres patagónicos son sus preferidos a la hora de posar con su hermosa pancita y su bronceado espectacular frente a la cámara de su marido. Desde el frío polar de París, su hermana Wanda también hace lo propio, pero abrigada, contenida, entre abrigos exclusivos, por los brazos de su gran amor: Mauro Icardi. ¡Qué lindo que la gente se quiera en verano e invierno!

***

El otrora actor y ahora director Sebastián de Caro vuelve a la radio, o mejor dicho a un formato compatible con la radio. Es que, también reconocido como conductor radial en varios programas, como “Perros de la calle”, en sus primeros años, y “Una casa con diez chinos”, en Radio Vorterix, el cineasta se animará al formato “podcast”, que es una manera más descontracturada de hacer y escuchar programas en streaming. Y la temática será muy específi ca, porque el conductor, junto con el escritor Ariel Bosi, realizarán un análisis de la serie “The Outsider”, de HBO, para la productora Posta. La fi cción está basada en una novela de Stephen King, por lo que el programa será de nicho, para fans y curiosos.

***

Daniel Hendler tiene un presente francés, ya que protagonizará “Pequeña Flor” la nueva película de Santiago Mitre, director que ya sorprendió con sus fi lmes “El estudiante”, “La patota” y “La cordillera”. Hendler interpretará a José, un ciudadano argentino viviendo en Francia que se hace amigo de su vecino, al que, en un impulso, asesina. Al día siguiente nota que el hombre que mató está vivo y vuelve a cometer el homicidio, entrando en una especie de “Día de la marmota”, con una rutina inexplicable de asesinatos diarios. El artista se despidió de su esposa, Ana Katz, y sus hijos, Helena y Raimundo, por esta gran oportunidad, y con suerte en algunas semanas estará de regreso y con la chance de conseguir repercusión internacional con esta producción.

***

Esteban Lamothe está atravesando un gran momento personal, en pareja con la actriz Katia Szechtman. La mujer, de 28 años, conoció al galán en 2018 y este, a pesar de que él vivía a pleno su soltería tras separarse de Julieta Zylberberg, no se resistió a sus encantos. Y más allá del amor, la pareja vive su sexualidad de manera enérgica e incluso pública. Ya se había viralizado una foto del actor mientras apretaba el busto de su novia, y ahora aprovecha el carácter efímero de las historias de Instagram para bromear y hasta escandalizar a más de uno: desde abajo del departamento en el que vive Katia, Lamothe tomó una foto con mucho zoom en el que se pudo ver a la artista en topless en su balcón, en una imagen tomada con su consentimiento. Los tiempos cambian y la intimidad también.