Tal como anticipamos, TNT y Pol-ka están trabajando en la historia de 8 capítulos sobre el asesinato de María Marta García Belsunce. Se encuentran en la etapa de preproducción para comenzar a grabar en abril de este año. La protagonista (María Marta) es Laura Novoa; Jorge Marrale hará Carrascosa; María Leal, la madre; Carlos Portaluppi, al cuñado Guillermo Bártoli, y también estará Muriel Santa Ana. Escribe Martín Méndez con supervisión de los libros por parte de Pol-ka y TNT. Se verá en las dos pantallas, y probablemente, también en Flow.

En virtud del buen resultado de “Separadas”, se confirma que sus protagonistas renovaron contrato hasta julio de 2020. Quedan en la tira Celeste Cid, Mónica Antonópulos, Marcela Kloosterboer, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi, Julieta Nair Calvo, Sebastián Estevanez, Mariano Martínez, Ludovico Di Santo, en tanto terminan en marzo el español Diego Domínguez y Viviana Saccone. Ya estaba previsto este final de la historia que juegan los dos intérpretes. Están viendo los libros con lupa. Una buena.

Ya comenzó a ensayar “El acompañamiento” Luis Brandoni, quien también asume la dirección, junto a David Di Napoli. Tras pasar unos días en Punta del Este, volvió a Buenos Aires y piensa debutar el 20 de marzo en el Multiteatro. Por otra parte lo convocaron Sebastián Borensztein, con quien trabajó en “La odisea de los giles”, y Daniel Burman para una serie de fi cción con destino a una plataforma de 8 capítulos. Será para más adelante.

Telemundo y Underground mantienen la idea de comenzar a grabar “El marginal 4” en junio, pero se atrasó un poco por el tema de los permisos de la construcción de la nueva cárcel, cuyas obras comenzarán en marzo. La repercusión de la serie la vive Martina Gusmán grabando en Barcelona con Mario Casas, por la cantidad de gente que la para y le pide una selfi e. A partir de Netfl ix la repercusión fue inesperada tanto para Sebastián Ortega como para Pablo Culell. Y tal como dijimos, quien quiere estar en “El marginal 4 “ es Alex Caniggia, un fan incondicional. De cualquier forma, tendrá que hacer casting con Vanina Martorilli y Leandro Culell.

Para festejar los 30 años de Telefé se están grabando institucionales con las distintas fi guras que han pasado por su pantalla. En realidad, los más emblemáticos, como lo son Facundo Arana y Natalia Oreiro, de “Muñeca brava”. La pareja prestará su voz a todas aquellas historias de amor que hicieron emocionar al público y celebrar juntos el Día de los Enamorados. Hay que recordar que esta tira fue la que catapultó a Natalia Oreiro en Rusia, y la ubicó como una artista “for export”.

Tras rechazar la invitación para participar en el “Bailando 2020”, Soledad Fandiño se fue a Miami, a los estudios de Telemundo. Igual que su colega Carla Peterson, hace una participación especial en la versión latina de “100 días para enamorarse” que se está grabando en el popular balneario yanqui. Se quedará un poco más aprovechando para que su hijo -y de René Pérez, de Calle 13-, Milo, disfrute.

A pesar de que, como consignó esta sección, la segunda temporada de “Maradona” que produce Amazon y BTF Media está en camino y confi rmada, hay deudas todavía con actores/actrices que grabaron los capítulos de “Sueño bendito”. Hace tiempo que están esperando la acreditación de los pagos pendientes por parte del gigante del streaming cuyo dueño es Jeff Bezos, un recontra-multi-millo. Tal vez no sepa que en Argentina hay crisis económica tremenda gracias a que el FMI le prestó al ex presidente, quien no consultó a nadie para pedir.

Este domingo en “El precio justo famosos”, que conduce Lizy Tagliani con gran éxito en Telefé, están confi rmados los participantes y son María Belén Soro Roccasalvo, Andrea Ghidone, Marixa Balli, Érica García, Gloria Andrea Currá, Miguel Ángel Cherutti, Rodrigo Gascón, Guillermo Fernández y Fabio Enrique Aste, actor de “¿Qué hacemos con Walter?” y de la tercera temporada de “Riviera”. Cabe decir que el cachet de cada uno depende del cartel; en general, salvo las fi guras, es el mínimo, que es $2.500. Pero van más por promoción.

Todavía de vacaciones en España Andy Kusnetzoff con su mujer Florencia y su hija Helena, aún no hay fecha cierta de su regreso a “PH (Podemos hablar)”. Lo que es seguro es que se dará en marzo y la intención es que salga el 7, igual que su competidora Mirtha Legrand con la mesa de famosos. En tanto, Andy la pasa bomba porque es una de las pocas veces que se tomó largas vacaciones tanto en televisión como en radio. Es que 2019 lo dejó muy agotado.

El miércoles viajaron a Rosario Nico Vázquez, Benjamín Rojas y el director de “Una semana nada más”, Mariano Demaría. Como hacen funciones en El Nacional de jueves a domingo, fueron a ver la sala en donde comienza su gira, el Broadway, y hacer algo de prensa. No fue de la partida Flor Vigna, quien pidió quedarse, ya que está muy cansada y administra sus energías antes de emprender una gira larga y de mucho esfuerzo físico. Sabe poner límites.

Comienzan las negociaciones entre Graciela Alfano y la gente de Kuarzo para la continuidad de “Todo puede pasar” en Canal 9 con Nico Occhiato. Su contrato vence a fi nales de febrero, pero están buscando la vuelta para seguir dos meses más -marzo y abril-. Al mismo tiempo estudia la propuesta de América, que la quiere en su pantalla a cargo de un magazine vespertino. En eso andan.

Curiosidades del rating: el miércoles lo más visto “El muro infernal”, 10.6 puntos de promedio; “Bienvenidos a bordo”, 8.8; “Intratables”, 2.2; “Mejor de noche”, 2.1; “El patrón del mal”, 0.9, y “TV Pública noticias”, 0.8. Segundo, “Separadas”, 9.4; “Huérfanas”, 8.9; “Festival País”, 1.2; “Todo puede pasar”, 1.1, y “ La viuda negra”, 0.9. Los duelos: “El precio justo”, 4.3; “LAM”, 4.1; “Telenueve”, 2.7; “Involucrados”, 2.6; “Cocineros argentinos”, 0.7, y “Como todo”, 0.3. Luego, “Cortá por Lozano (con Flor Peña)”, 8.0; “Corte y confección”, 4.5; “Crónicas de la tarde”, 4.4; “Intrusos”, 2.5; “Confrontados”, 1.9; “Las muñecas de la mafi a”, 1.0, y “Cine clásico”, 0.7. Sobre el fi nal, “Divina comida”, 9.0, versus “Las mil y una noches”, 4.9, y “Modo noche”, 1.3. El día lo ganó Telefé, 8.3; El Trece, 6.0; Canal 9, 2.4; América, 2.2; TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.