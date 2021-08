Tras el éxito que le dio al Trece la vuelta de Mirtha Legrand, que fue lo más visto del sábado (11.6 puntos) y generó millones de vistas en internet y gran repercusión, se confirmaría lo que esta sección adelantó. Que la diva tiene pensado volver con dos programas en el mes que se avecina, e ir viendo cómo se siente para octubre. La emisora que comanda Adrián Suar le venía pidiendo el regreso, como contamos, incluso llamándola por teléfono todo el tiempo. Ahora, Juanita quedaría liberada de la cuarentena el jueves (hoy se va a su casa) y podría estar grabando los dos programas el sábado próximo. No está de más decir que “PH (Podemos hablar)” salió grabado, el conductor también se había tomado unos días.

***

Telefe ha demostrado de cara a los números que sabe muy bien mover sus fichas cual si fuera un ajedrez televisivo. Así, tras el final de “La Voz Argentina”, que el miércoles comienza con los vivos, tiene sus movidas planeadas. El lunes 13 en el prime time harán doblete con “Bake off. El Gran Pastelero” y el unitario “Pequeñas Victorias”. La tarde, que la tiene más floja con Vero Lozano, la están buscando fortalecer con notas de otro tipo, más taquilleras. Y van a mantener “Doctor Milagro” en cuentagotas para que dure hasta noviembre. A la medianoche se verá el “late night” conducido por Germán Paoloski con el Zorrito Von Quintiero, recreando el programa que hacían en el cable.

***

Van y vienen las apuestas por el ganador/ ganadora de “La Voz Argentina” entre los fans que siguen las redes y “el regreso” de Stefi Roitman, con apoyos y algunos comentarios no muy lindos para los concursantes que no la quieren. El reality vivirá sus últimas instancias desde el miércoles, y como va en vivo nadie sabrá el resultado. Hay quienes sostienen que el mejor “team” es el de Mau y Ricky, una dupla que ha crecido de manera asombrosa en el reality. Acá no los conocía nadie cuando llegaron más allá de ser “hijos de”, en tanto Lali se la juega por los suyos y Paula y Santiago tienen mucha hinchada y quedan los de la Sole y los de Montaner. Mañana se verá el musical con Nahuel Penissi, y ya se cerró para el 18 de septiembre el recital de los más destacados de “La Voz” en el Movistar Arena. Así, no habrá riesgo de Covid al aire libre.

***

Se viene una noche caliente con Marcelo Tinelli ya que sale una pareja más, entre las sentenciadas por salsa de tres, Rocío Marengo, Candela Ruggeri, La Chipi y Lio Ferro. Y arrancan en vivo con “1 que sepamos todos”, cuya lista incluye a dos de los más populares del certamen. Hablamos de Cachete Sierra y su pareja Fiorella y Mati Napp con tema de Ricky Martin. El segundo es Pachu Peña y Flor Díaz con el clásico de Los Fabulosos Cadillacs “Matador”. Cierra , si llegan, Mario Guerci y Sole Bayona con hit de Rata Blanca. Diremos, antes que se divulgue, que a Cachete Sierra lo quieren para hacer temporada teatral en Carlos Paz. El chico ex Cris Morena viene con alta cotización.

***

Regresó anoche de Ushuaia Marley y su único hijo Mirko, quienes estuvieron disfrutando de la extraordinaria geografía y de la gastronomía del fin del mundo. De hecho visitaron el mismo restó del Cerro Castor en que comieron Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. En ese sitio, los mozos le pidieron sacarse selfies y lo hizo también con los cocineros del lugar. Por el momento le quedan pocos programas de “La Voz Argentina” y aún sin destino real acerca de “Por el mundo”. Todo depende.

***

En El Trece estudian la estrategia para lanzar la tira de Pol-ka, “La 1/15/18”, que tiene a grandes figuras como Agustina Cherri, Gonzalo Heredia, Leticia Brédice, Esteban Lamothe, Lali González, Leonor Manso, Patricio Contreras, Luciano Cáceres y los cantantes Ángela Leiva y El Polaco, con fecha lunes 13 de septiembre. No está confirmado, vale decirlo porque quieren que salga junto con el de Radagás, “Match Game”, de Boxfish, que no estaría terminado. Tal como dijimos siempre, iría después de “Los 8 escalones” y antes de “ShowMatch. La Academia”.

***

La rompió el comediante Roberto Moldavsky en el teatro Apolo con “El método Moldavsky”, que hizo dos funciones el sábado y dos el domingo, completando el aforo de la sala que, se ve, le va a quedar chica. Hay ansiedad por escuchar su monólogo en este momento particular (bah, más o menos así siempre) en lo económico y en lo político. Siempre acompañado por la banda familiar la Valentín Gómez y producido por RGB. Para Moldavsky es buen año, ya que además sigue con Lizy Tagliani en “Trato hecho” por Telefé. En la cartelera porteña asoma fuerte.

***

Recuperar la temporada marplatense es el objetivo de todos, y por supuesto de Carlos Rottemberg. Así, sería la primera vidriera teatral pospandemia y se van confirmando espectáculos. Los que ya mencionamos, Fátima Flores al Roxy y “Una semana nada más” al Radio City (salas de Lino Patalano), y se suman. En los teatros de Rottemberg, “Malevo”, que es un show internacional; “El acompañamiento” con Beto Brandoni, además de la comedia musical “Casi normales” que tiene su público fiel y estuvo en varias salas. En tanto están cerrando shows musicales para la temporada marplatense donde, dicho sea de paso, ya abrió el cinco estrellas Costa Galana y el Sheraton reabrirá con la temporada. Dato no menor porque el sector hotelero la pasó pésimo.

***

Mientras Verónica Llinás sigue grabando para Amazon “El fin del amor” en que interpreta a la mamá de Lali Espósito, y completa elenco Candela Vetrano, Mike Amigorena, Vera Spinetta, entre otros, la Llinás piensa en el teatro. Con “Dos locas de remate” en el Astral van terceras en la taquilla, y las quieren, a ella y a Solita Silveyra. en Mar del Plata los lunes y martes. Como es de imaginar, lo están pensando bien, pero la idea gusta.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del sábado “La noche de Mirtha Legrand”, 11.6 puntos de promedio; “PH (Podemos hablar)”, 11.3; el debut de “Knock out 9”, 1.7; “Santo sábado”, 0.7; “Betty la fea”, 0.5, y “Aguante el cine”, 0.3. Por primera vez en el prime time Telefe y El Trece empataron en 9.6, pero El Trece perdió las otras dos franjas por mucho y el promedio del día le quedó en 5.5, frente a los 7.7 de Telefe. En América la mayor audiencia, “Secretos verdaderos”, 1.6; en Canal 9, “Vivo para vos”, 2.1, y más allá de la medianoche Iván de Pineda con “Un pequeño gran viaje”, 7.22, y su “ex” programa “Resto del mundo”, 4.1. Detalle es que la repetición desde las 9.21 hasta las 12.50 AM de “Casados con hijos”, 3.6, quedó décimo entre los más vistos. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.