Benjamín Vicuña se encuentra disfrutando de sus vacaciones y entrenando duro para el Ironman 5150, una competencia deportiva muy exigente. A pesar de eso, sigue muy pendiente de todas los movimientos de la China Suárez, ex pareja y madre de dos de sus hijos.

Según reveló La Pavada del Diario Crónica, el actor chileno habla bastante seguido con la actriz ya que tiene dos pequeños en común, Magnolia y Amancio. Pero no sólo por eso, sino también por las dos viviendas, una de ellas el escándaloso alquiler en la casa de Gianola y la otra es la que compraron juntos y finalmente se la quedó ella.

.

Asimismo, el ex marido de Pampita está tratando de acercarse a la China y para volver a reconquistarla. A pesar de que se lo ha visto saliendo con Eli Sulichín, no le estaría importando mucho además de que la modelo no le cree mucho su nuevo noviazgo.

A pesar de que el actor tenga ganas de volver con su ex pareja, ella no estaría interesada y por eso anda muy desaparecida de las redes sociales y se desconoce el paradero de ella. En marzo cumple 30 años y está más libre que nunca.

Eli Sulichin, la nueva novia de Benjamín Vicuña.

Además, Vicuña cada vez mejora su relación con Pampita y pueden convivir sin peleas en el medio. Hace poco ella cumplió años y él fue a festejar y poder disfrutar de sus hijos.