Encerrada en su departamento de la calle Marcelo T. de Alvear, Vicky Xipolitakis no se mueve de al lado de su pequeño hijo Salvador Uriel, asistida por una señora que vive ahí. La mediática conductora se ocupó de cerrar con cinta todas las rendijas, del baño, cocina, ventanas del living y de los cuartos, por miedo al maldito “bicho”. Su abogado se ocupa de perseguir al ex marido y padre del bebé, Javier Naselli, ya que hasta el momento, los gastos de manutención de la casa, de los sueldos que hay que pagar y del bebé los está solventando el señor Xipolitakis, papá de la mediática. Esa es la razón por la que no acepta ir a ningún estudio de televisión. Permanecerá guardada mientras así lo disponga el gobierno.

***

Con menos dolores y más tranquilo pasa sus días Fede Bal junto con su pareja, Sofía, y su adorado perro en la casa de Ingeniero Maschwitz. Ya pasó la primera etapa, complicada, que se bancó como un rey en el instituto Fleming, y ahora le queda esperar para continuar con la segunda fase. Lo distrae bastante el programa de radio “Late el viernes” por la FM 93.1, que va rotando con distintas secciones. Esta noche tendrá de invitado a Nico Vázquez, quien tiene bastante para contar en su etapa que inicia de productor. Por lo demás, irá hablando con sus ex (las de buenos recuerdos), ya lo hizo con Silvina Escudero, y seguirá luego con Laurita Fernández, cuyo romance dio que hablar.

***

Tal como anticipamos, la producción de Marley antes de trasladarse a la casa de Catherine Fulop, se va a grabar un clip con todas las medidas de seguridad que van a tomar. Los que van son en total cuatro -productor, cámara, asistentes-, vestidos con equipo de seguridad que incluye máscaras, barbijo, cubrezapatos y alcohol al 70% y en gel. El conductor se va a sacar el barbijo cuando empieza a transmitir, y además tendrá un metro para tomar la distancia social. Todo eso va realizarse antes de empezar en vivo por Telefé a las 21. Para comunicarse con Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Cathy, quien ya les avisó, usará su tablet. Seguirán así hasta las 22.30, cuando arranca “Bake Off”.

***

Pasa la cuarentena en Montevideo, de donde es oriundo, junto con su familia, Nico Furtado, a la espera de que se comience a mover la industria audiovisual. Tuvo varias conversaciones con Pablo Culell por “El marginal 4”, pero hasta el momento sólo tienen una fecha posible, que es septiembre, y confi rmado que se verá en 2021. En cuando a su colega en la serie carcelaria, el colombiano Daniel Pacheco, cuando volvió de Nueva York tuvo que guardarse catorce días y luego ya se decretó la cuarentena. Los dos protagonistas de la exitosa creación de Sebastián Ortega se bancan sin quejas. Furtado con más libertad, ya que Uruguay no hizo cuarentena estricta. Actores en el año del coronavirus.

***

Sigue el romance de Brenda Asnícar con el número uno del trap, Duki, con quien tienen sus idas y vueltas desde que se juntaron en el verano. Cabe recordar que la actriz de “Cumbia Ninja” estaba casada con el millonario colombiano Alejandro De Angulo, con quien fi rmó un contrato previo de división de bienes, y al separarse volvió a su país. Aquí le habían ofrecido ser la protagonista de “Inconvivencia”, con Tomás Fonzi, y lo rechazó porque se negaba a “dar besos”. Claro, todavía estaba casada. Con Duki la llevan más a su manera, no exenta de peleas, como es de imaginar compartiendo cuarentena. Los caracteres chocan.

***

Esta tarde en “Cortá por Lozano”, programa que no lleva invitados presenciales sino por Skype, lograron el “sí” de Lali Espósito, quien como anticipamos, estaba rodando en España la serie de Netfl ix “Sky rojo” y en breve retorna a las grabaciones en las Islas Canarias. La actrizcantante, ya separada de su histórico representante, Pedro Rosón, tiene grandes compromisos en virtud de su éxito en lo musical y la actuación. Por otra parte, Verónica Lozano el lunes va a contar con el rubio intérprete Facundo Arana, encerrado en su casa de zona norte con su mujer y sus tres hijos, y dedicado a escribir cuentos.

***

Todo sujeto a cambio, pero Netfl ix no está dispuesto a no tener nuevos contenidos, de manera que les da marcha a los nuevos proyectos. Entre ellos, uno juvenil, dedicado al público adolescente, “Avalancha”, que dirigirá Mauro Scandolari, quien ya hizo “GO! Vive a tu manera”. Están en la etapa de castings tipo “selfdate”, o sea, se graban un video y lo mandan a la productora. La idea es poder grabar una parte en Bariloche y la otra en Buenos Aires y alguna locación más. Sería una coproducción del gigante del streaming con España. Hoja de ruta.

***

Ayer grabó Andy Kusnetzoff en los estudios de Kuarzo el programa de “PH (Podemos hablar)” que se verá el sábado después del especial “risas” de Susana. El elenco presencial lo conforman Silvina Luna, Lourdes Sánchez, Costaque es bien rendidora, tiene carisma-, y Fredy Villarreal. Veremos si atrae al público televidente.

***

Curiosidades del rating: suerte diversa tuvieron el miércoles los dos estrenos en Telefé, la tira turca “Alas rotas”, la rompió con 10.2 puntos de promedio, pero “Los internacionales” obtuvo apenas 7.2. En el caso de El Trece, lo máximo fue “Bienvenidos a bordo”, 7,8, perdió con “Jesús”, 12.3, y luego “Intratables”, 2.1; “Mejor de noche”, 2.0; “Doce casas”, 0.7; “ Las muñecas de la mafia”, 0.3. Por el lado de Canal 9, “Bendita”, 5.1; en América gobernó “Intrusos”, 4.0, y en Net TV, “Las muñecas de la mafia”, 1.1. Se mantiene la distancia entre “Telefé noticias”, 9.6, y “Telenoche”, 6.0, y en el final “Staff de noticias”, 4.7, y “En síntesis”, 3.7. El prime time se ubicó así Telefé, 10.3; El Trece, 6.5; Canal 9, 3.2; América, 2.1; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.4. Y en lo que va del mes de mayo la ventaja de Telefé sobre El Trece es de 2.3 puntos, en tanto que Canal 9 conserva el tercer lugar por mínima diferencia con América. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.

***

El domingo en “El Gran Pastelero. Bake Off” se verá el capítulo número 12 (son 17 de competencia, más uno) en el que participarán Gerardo, Agustina, Agus, Ángelo, Samantha, Carolina y Damián, todos ellos, elucubrando en la cocina la más refi nada pastelería francesa (torta de macarrón y torre de Eclairs). En ese punto el experto es Christophe Krywonis. Se acercan pronto las semifi nales del programa más visto de los domingos.Sí, en Telefé.