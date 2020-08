Tras la venta de Underground a Telemundo, los proyectos -la tira “Volver a empezar” no fue de Telefé- de biografías para Nat Geo, como la de Andrés Calamaro, se fueron demorando mes a mes por la pandemia. Era previsible entonces que “El marginal IV” pase a 2021, ya que construir la nueva cárcel les llevará dos meses y medio. En esos tiempos, recién podrían comenzar a grabar en enero de 2021, de ahí que el elenco confi rmado, Juan Minujín, Nico Furtado, Martina Gusmán, Claudio Rissi, Gerardo Romano, y las nuevas incorporaciones, como Rodolfo Ranni, no pueden cerrar otros trabajos a la espera del de Telemundo. En tanto, diremos que aún no arrancaron con los castings, y está anotado en uno Alex Caniggia, que podría funcionar. Veremos si queda.

***

Esta noche hará su salida en la pista del “Cantando 2020” Karina Jelinek, acompañada por Mau Victoria, haciendo un súper-hit de Jimena Barón: “La tonta”. Acorde con lo que muchos comentaristas piensan de ella (no esta sección), y lo hará en medio del escándalo, por el deschave innecesario acerca de su vida privada en Nordelta. Con nuevo representante Fabián Esperon, que le maneja sus próximos pasos, se tiene fe. Le siguen Floppy Tesouro, Agustín Sierra y Mariana Brey. Cruzan los dedos y le piden al cielo que un rayo divino la haga cantar bien.

***

Confirmada la primicia de esta sección, el magazine cuyo título es “Mujeres” será conducido por Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán, y las dos periodistas de TN Jimena Grandinetti y Roxy Vázquez. La idea es que se emita a partir del lunes 24 de agosto a las 14.30, ocupando el espacio de “Corte y confección”. Mañana se harán las fotos de promoción en el estudio de LaFlia y ya comienzan con las reuniones de producción. En estos días se terminan de arreglar con los contratos, y, bueno es señalarlo, es un programa del gusto de El Trece, armado por la productora de Marcelo Tinelli.

***

Se van solucionando los temas laborales en Pol-ka, en virtud de que se están cerrando los acuerdos (llevan más de 300) en una escribanía de Capital. Entre los últimos en acordar están Marco Antonio Caponi, Luis Luque y varios de los intérpretes de “El Tigre Verón” (segunda temporada), que sería lo primero que comenzarían a grabar en la nueva etapa, tras el achique y los cambios de planes, con Julio Chávez, quien siempre se mantuvo al lado de Adrián Suar. En la “nueva” Pol-ka queda Diego Andrasnik, y seguirán adelante con los proyectos.

***

Uno de los dos éxitos de El Trece, “El gran premio de la cocina”, se está acomodando en el espacio ante la llegada de Darío Barassi con “100 argentinos dicen”. La conductora Carina Zampini ocupa el estudio más grande de la calle Lima, donde, además, cerca, en el 2, está el de Mariana Fabbiani (programa muy bien vendido) y queda un tercero desocupado que es que usará Barassi. El de Zampini es imposible de cambiar, porque la escenografía que tiene es enorme y no se puede tocar, teniendo en cuenta que es un éxito. Están viendo la fecha de salida a las 16 y el número que hará de rating. El mínimo es 6 puntos.

***

Todavía sin fecha de regreso para terminar la película dirigida por Sabrina Farji con Roberto Moldavsky y Peto Menahen, Jorgelina Aruzzi, gran actriz, hace algunas intervenciones en Instagram, cobra por las repeticiones de “Educando a Nina” y el plus de Sagai. En cuanto al 2021, hay proyectos de una nueva obra de teatro- comedia francesa, pero sería para más allá del verano. Como todo, se piensa con cuidado cada paso que se da en el sentido de la apertura sanitaria.

***

No sólo de mirones enclaustrados vive “Sex Virtual. Una experiencia privada” . Muscari va buscando, ya probó con sumarle la fi losofía, la cocina, y ahora va por el humor. En la próxima función larga, de 72 horas, en cualquier plataforma, WhatsApp, Instagram, Twitter privado (obvio que la de $1.000 tiene más accesos), Verónica Llinás se agrega a la lista desde el jueves 13 hasta el sábado 15. Hay triple X también con performance armada por Nati Napp (el de Flor Vigna), pero, atención, está prohibido viralizar los contenidos, ya sean “hot” o domésticos. Como para que quede claro.

***

Quienes siguen de cerca en el Instagram a Vera Spinetta, la hija menor del Flaco, ven la panza casi a punto de traer a este mundo a la bebita que espera, Azul. La actriz, en pareja con el músico Juan Saieg, tiene a Eloísa, de su pareja con Pedro Merlo, y la fecha para ser mamá por segunda vez es en septiembre. Claro que podría adelantarse, pero siguen con los protocolos en el día a día. Diremos que Vera tiene que sumarse a “El reino”, la producción de Marcelo Piñeyro, cuando se retomen las grabaciones, donde interpreta a la hija del personaje de Mercedes Morán e interactúa con el Chino Darín. Que, dicho sea de paso, está en Madrid, volviendo en días. Y es que Úrsula Corberó empieza con las grabaciones de “La casa de papel”.

***

Después de probar suerte en distintos rubros -cantante, actor, ex novio de Andrea Estévez, entre otras cosas-, Sergio “Maravilla” Martínez, admirado por muchos y muchas, confi rmó que peleará el viernes 21 de este mes en España, donde vive, enfrentando a José Miguel Fandiño. Maravilla estaba retirado desde hace 6 años, e incluso había pronosticado el fi nal del polémico deporte, pero se ve que la necesidad y la bolsa lo convencieron. Y, más allá de todo, es lo que mejor sabe hacer.

***

Curiosidades del rating: el primer sábado de agosto lo ganó Telefé, 6.4 puntos de promedio, El Trece, 5.6; América y Canal 9, 1.4; Net TV, 0,5, y TV Pública, 0.3. Lo más visto, “Avenida Brasil”, 7.5, compitió con Juana Viale, 7.3; “Cine 13”, 5.8; “Vivo para vos”, 1.6; “Intratables especial”, 1.3, y “Aguante el cine”, 0.8. Antes “Elif”, 6.7; “Cine 13”, 5.1; “Quedate en casa”, 1.3, y “LO mejor de Pampita”, 0.7. El duelo “Los Simpson”, 5.9; “El Zorro”, 5.1; “Pasión”, 1.5; “Jineteando”, 1.2, y “Otra trama”, 0.1. La mayor audiencia en Canal 9, “Implacables”, 2.0; en TV Pública, “Aguante el cine”, 0.8; en América, “América noticias”, 1.6, y en Net TV “Lo mejor de cómo todo”, 0.7. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.