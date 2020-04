La gente de la industria del entretenimiento está por demás preocupada, hablamos de teatro, cine, televisión, música, y esperan poder reactivar de a poco en cada rubro. En lo que hace a la televisión, Pol-ka, cerrada, necesita la vuelta de las grabaciones de “ Separadas”, la única ficción local que estaba en marcha. Las actrices, Celeste Cid, Julieta Zylberberg, Mónica Antonópulos, Gimena Accardi, Julieta Nair Calvo y Marcela Kloosterboer, están de acuerdo en volver, con todas las restricciones, claro. Negocian en estos momentos la productora Pol-ka y la Asociación Argentina de Actores para retomar las grabaciones la semana del lunes 13 de abril, posterior a la cuarentena. Esperando las indicaciones del gobierno.

***

No la pasa nada mal Facundo Arana en su casa de Nordelta, grande, con jardín y todas las comodidades, junto con su mujer María Susini y los tres chicos, Yago, India y Moro. Acostumbrados a estar juntos, son una familia muy unida, y hay que decirlo: Arana es un actor que ha sabido invertir muy bien sus ganancias. Eso le permite tener espaldas anchas para sostener un largo confinamiento, teniendo en cuenta además que factura con sus cuentos y también con algunas publicidades. Lo importante es que se queda en casa. Y hasta cocina, a veces.

***

Llegó la fecha para el fi nal de “El muro infernal”, que será el viernes 17, y en ese horario prime time irá, a partir del lunes 20, “30 años juntos”, emitiendo el primer capítulo de los éxitos de Telefé. Por ejemplo, de “Los simuladores”, “Montecristo”, “Vidas robadas”, “100 días para enamorarse”, entre otros. Por otra parte, Marley, que quedará en su casa con Mirko hasta nuevo aviso, recibe esta semana en “El muro” a Diego Díaz y Barbi Franco, Rodrigo Cascon y Martín Baclini, Costa y Mariano de la Canal y Florencia Peña y Juan Guilera el viernes. En principio es así, siempre sujeto a cambios de cara a las nuevas coordenadas de la cuarentena.

***

En El Trece están viendo si se estirará la soga lo suficiente como para que el programa “Mamushka”, que va a conducir Mariana Fabbiani, quien dicho sea de paso estuvo muy bien en “Unidos por Argentina”, se pueda empezar a grabar. No es complejo, ya que sólo tiene una dupla de participantes, no hay tribunas, y se puede grabar con distancia y todos los recaudos. Si les dan el ok y empiezan con las grabaciones en la semana del 20 de abril, podrían estar en pantalla. Igual recordemos que “Pasapalabra”, con Iván de Pineda, termina el próximo viernes. Aún no está cerrada la grilla, y es probable que repitan episodios.

***

Pasa la cuarentena sola en su departamento de la calle Agüero Ana María Picchio, consciente de no salir a la calle en edad de riesgo, de manera que sólo lo hace cuando es indispensable. Mujer de fe, asegura que más allá de los cuidados, como que fue a ponerse la vacuna contra la gripe al alba, cree que un poco estamos “en manos de Dios”. La actriz espera la fecha de estreno de “Vis a vis: el oasis” que grabó para Netflix (ocho episodios), y se mantiene en contacto con sus colegas españoles, apoyándolos en estos momentos.

***

Suspendidas las grabaciones en Telemundo (Miami) de la remake de “100 días para enamorarse”, Sabrina Olmedo, hija de Tita Russ y del gran Alberto Olmedo, se reinventó para seguir generando dinero (y pagar las cuentas). Así, a través de la web con su ciclo “Sabrina en tu cocina” visita las casas de famosos/famosas y algunos amigos en Skype y le pone un poco de humor al confinamiento. Ayer lo hizo en la casa de Iliana Calabró, de quien es amiga desde chica. En Miami aún no hay fecha de vuelta al trabajo.

***

Desde que se despidió Moria del programa que conducía en América, “Incorrectas”, varias de sus “vayainas” se quedaron sin sueldo, y como es de imaginar en estos tiempos es muy difícil. Algunas ya se acomodaron, como Mica Viciconte, quien ya arregló con el “Bailando 2020”, y además, logra unos contratos fabulosos por mencionar marcas en sus redes sociales. Es una de las que mejor cotiza en estos negocios nacidos en los últimos años. Habrá que ver si su pareja Fabián Cubero la acompaña, aunque está claro que el ex futbolista no será concursante.

***

Mientras los productores de LaFlia de Marcelo Tinelli trabajan para llegar al lunes 27 con el reality, nos aseguran que es probable que se demore. Es que la estrategia de la emisora que comanda Adrián Suar es hacer un lanzamiento de los programas de entretenimiento, juntos, como para darle más peso específico al rating y por supuesto a la facturación. Muchas productoras, y algunos programas, hoy están a pérdida, tienen más gastos que ingresos, pero se han comprometido a pagar el mes de abril de sus ganancias guardadas. Vale tenerlo en cuenta.

***

Tal como anticipamos, el domingo próximo a las 21 vuelve Santiago del Moro a la conducción de “Juntos podemos lograrlo”, el especial que reúne figuras a través de la web. Va en lugar de “El precio justo famosos” que conduce Lizy Tagliani, por única vez, y en la previa de “Bake off” por Telefé. Con respecto a invitados a participar, son muchos que no pueden confirmar hasta horas antes, y es que las producciones dependen de invitados virtuales y muchas veces se les caen por temas de conexión con Skype, entonces están obligados a cambiar. Es una lista larga de los actores y actrices que estuvieron en Telefé en estos 30 años, y fueron protagonistas de éxitos. De paso, promocionan lo que arranca el lunes.

***

Curiosidades del rating: el domingo dio casi un empate técnico entre Telefé, 5.1 puntos de promedio, y El Trece, 5.0; Canal 9, 1.9; América, 1.6; TV Pública, 1.4, y Net TV, 0.5. Lo más visto, “Unidos por la Argentina” en El Trece, 6.1; Telefé, 4.9; Canal 9, 2.1; TV Pública, 1.7; América, 1.5, y Net TV, 0.7. Antes, Juana Viale, 5.9, venció a “La peña de Morfi ”, 5.3; “Telenueve edición especial”, 2.3; “Mauro, pura verdad”, 2.0, y “ Cocineros argentinos”, 1.5. En la trasnoche, “Cine del domingo”, 3.4; “El mundo del espectáculo”, 3.2; “Intratables” (ed. especial), 1.6; “Ciclo octubre”, 1.5; “Festival País”, 0.9, y “Periodismo puro”, 0.3. Dato interesante es que el total de la TV abierta sumó 15.4, y el total de cable pago (no de noticias), 17.8. Todos los guarismos pertenecen a la encuestadora Kantar Ibope Media.