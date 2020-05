A la espera de que haya un vuelo de repatriación a España está la ídola Lali Espósito, quien tiene que viajar para seguir grabando la serie de Netflix “Sky rojo”. Estaban rodando en las islas Canarias, en Tenerife, cuando comenzó el coronavirus y Lali tuvo que volver corriendo a la Argentina, en peripecia que contó horas antes de decretarse la cuarentena en nuestro país. Al parecer, el lunes 25 de mayo se abre en Tenerife la fase 2 de la desescalada y podrían retomar el trabajo. Lo estaba haciendo con Miguel Ángel Silvestre, y a cargo del mismo equipo de “La casa de papel”. La actrizcantante por fin, develó lo que siente por su ex, Mariano Martínez, con quien ya se sabía que terminó fatal. Eso sí, en España tendrá que hacer cuarentena de 14 días cuando llegue.

***

Le rindió bien -9.9 puntos de promedio de rating a Andy Kusnetzoff la primicia de tener en su mesa a Roberto García Moritán, marido legal y técnico de Pampita, quien contó detalles inéditos de su romance con Carolina, y calificó al ex de su esposa, Benjamín Vicuña, como “un buen tipo”, anticipando que quieren tener un hijo. Se entendió los cuidados extremos de Pampita por el coronavirus -no sale a ningún lado y no acepta ir a programas-, y es porque el tío de García Moritán está en Nueva York pasando por la enfermedad. La mesa estuvo activa con Solita Silveyra preguntando por qué Pampa no tenía una panquequera (el regalo de Moritán por sus cinco meses de casado), Juan Minujín bailando a lo Michael Jackson y Andrea Rincón contando cómo superó sus adicciones. La primera vez en semanas que tiene “picos” de más de 10.8 puntos.

***

Tras pasar un mes en la casa de su padre, Alfredo Casero, Minerva se fue a la suya, a pasar lo que quede de cuarentena. La chica, de gran talento -canta y baila muy bien, y la representa la madre de Gerónimo Rauch-, está viviendo sola, pero sigue en pareja con Toto Suar (hijo de Adrián Suar y Araceli González), y los dos están superenamorados. Se llevan bien y se apoyan, cuando es necesario se hacen la segunda. Jóvenes y bellos. *** Enamoró a los ingleses de la serie “Riviera”, Franco Masini, elegido para protagonizar con Julia Stiles en el rodaje porteño, que terminó el 10 de marzo. El actor-cantante fue de inmediato convocado para otra serie en el exterior, pero se tuvo que volver. Aquí el ex de Candelaria Tinelli se dedica ahora más a la música y explora nuevos caminos del corazón con Malena Narvay. A ella la conocen a través de “100 días para enamorarse” (en las escenas con Maite Lanata), y según parece, se ven seguido cuando ella lleva a pasear a su cachorro. Amor en cuarentena.

***

La productora Mandarina, que está pagando el 100% de los salarios con ayuda del Estado nacional, está activando el regreso de Mariana Fabbiani. Esta semana comenzarán a grabar en los estudios de El Trece (de la calle Lima) el programa de entretenimientos “Mamushka”. Estarán Mariana Fabbiani, los dos participantes (pueden ser madre e hija o parejas) y las diez muñecas mamushka, hechas en forma especial, adaptando el formato en tiempos de coronavirus. Sale el lunes 1º de junio a las 18.30. Por ahora.

***

Tiene el mérito Lizy Tagliani de haber sido la primera en recibir en vivo en su casa de Hudson a Marley (sin Mirko) en “Por el mundo. En casa”, tras lograr todos los permisos. La conductora tiene armada su grilla de “El precio justo”, día tras día, con extensas consultas de su producción. Diremos que esta tarde dará que hablar con sus invitados: Carmen Barbieri, Pachu Peña, Adabel Guerrero, China Ansa y Julieta Puente. Y contaremos también que Vero Lozano va a charlar con Juan Minujín vía Skype.

***

Luego de desmentir que iba a ser la actriz elegida para sumarse a “Casados con hijos” (que aún no está), Mercedes Funes hace su vida en cuarentena con su marido, Cecilio Flematti. La actriz pudo ahorrar en estos últimos años y con eso paga sus cuentas, además de sumarle los posteos de marcas importantes que la contratan, pero, como es de imaginar, le preocupa el futuro de las ficciones locales. En tanto, su marido es co-productor del programa en radio Rivadavia “De caño vale doble” y en televisión, de “Que vuelvan los potreros”, que comercializa con su socio. La Funes está bastante tiempo sola, en virtud de que Flematti tiene que trabajar mucho.

***

Buena herramienta de promoción es Noelia Marzol para el espectáculo de “Sex virtual” que arranca el 20 de este mes por las redes y lleva vendidas 1.500 localidades (la mitad a $1.000 y la otra, a $500). La chica sale por todos lados hablando de su participación, en que hará el baile del caño y varias “coreos” sensuales. Diremos que es de las más cotizadas en los posteos de Instagram pagos, lo cual le da buenos ingresos, más lo que cobra en Canal 9 en “Todo puede pasar”, con Nico Occhiato, que sigue.

***

El productor histórico de Alfredo Casero y de la bahiana María Creuza -cuyo show con Toquinho será el 3 de octubre en el Gran Rex- , Damián Sequeira, arregló con radio El Mundo por Ricardo Canaletti. Va de 6 a 9 por el dial de siempre y en dúplex con la FM Horizonte. Y mantiene su programa en Del Plata los sábados a la tarde, dedicado a cultura y espectáculo. La emisora El Mundo se está relanzando y, además de Canaletti, suma en su programación a Santo Biasatti y a Luis Ventura.

***

Curiosidades del rating: el sábado lo ganó Telefé, 6 puntos de promedio, seguido El Trece, 5.2; América, 1.5; Canal 9, 1.3; TV Pública, 0.3, y Net TV, 0.2. La mayor audiencia en Telefé, PH (Podemos hablar)”, 9.9; Trece, “Cine 13. Rápido y furiosos”, 7.0; Canal 9, “Implacables”, 2.1; América, “América noticias”, 2.0; TV Pública, “Festival País”, 0.5, y Net Tv, “El cartel”, 0.3. El segundo programa más visto el especial de Sergio Denis, 8.5, que le dejó buen piso a “PH”, en tanto que Juana Viale recibió 8.4 de la película y terminó en 5.1, perdiendo todas las franjas con Telefé. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.