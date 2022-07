El “boom” que pegó Lali Espósito hace tiempo no se daba en un artista argentino. Además de agotar aquí las localidades en cada provincia y ciudad con “Disciplina tour”, en el exterior la rompe. Por ejemplo, ya no hay entradas disponibles para sus presentaciones en Grecia y en Israel. Dicho esto, el show de Lali en Tel Aviv en el “Ariel Sharon” es el 29 de septiembre, o sea impresionante cómo volaron las localidades. De cara a su trabajo en “La Voz Argentina”, la producción tiene que hacer malabares para no coincidir las grabaciones con los shows en vivo de los jurados, en especial de la gran Lali. La producción arregló que vuelvan todos, incluída Lali a grabar la última semana de julio, el 30 terminan y el 31 la artista viaja a Rosario.

* * *

Muy movida será la semana que viene para Natalia Oreiro, quien como dijimos viene a Buenos Aires, por más que tiene su casa en zona norte, pero está mucho en su país, Uruguay, en su chacra. Tiene que venir con maquilladora, vestuarista y peinadora para realizar las fotos en Martinez de “El cantante enmascarado”. Además le toca promocionar la serie en que interpreta a la abanderada de los humildes “Santa Evita” que sale el martes por Star Plus. Se van a dar los 7 episodios juntos en la plataforma, dirigidos por Alejandro Maci y Rodrigo García Bacha. Para hacer la prensa aquí, no pueden contar con Darío Grandinetti, quien interpreta al varias veces presidente Juan Domingo Perón, ya que está en España grabando una serie.

* * *

Sigue de vacaciones en Europa Andy Kusnetzoff con su mujer Florencia y sus dos hijos Helena y León. La pasan no tan bomba con la ola de calor que está azotando allá, pero disfrutando de la familia, y pasando en los hoteles cinco estrellas con aire acondicionado a full. Antes de irse dejó grabados los últimos dos programas de “PH (Podemos hablar)”, y ahora lo están esperando que vuelva para el próximo. Que, en principio, salvo eventual problema se estaría grabando el viernes próximo en Estudio Mayor. Así va su hoja de ruta.

* * *

Tal y como anticipó esta sección, en El Trece hay mucha expectativa con el programa de Marcelo Tinelli “Canta conmigo ahora”, ya que si los números acompañan habría segunda temporada enseguida. Como para aprovechar bien los meses que le quedan a Tinelli de contrato con el Grupo Clarín. Hoy se grabó el primero de los envíos, que van a evaluar y corregir errores, en tanto, el martes, graban 2 programas, arreglado en virtud de las agendas de Coti, Cristian Castro y El Puma. El miércoles sería la grabación del último de la semana que en el aire comenzará el lunes 25. Luego, paran unos días y retoman. Esto va a pasar siempre con cantantes que tienen shows ya programados.

* * *

Super contentos están los protagonistas de “La verdad” en el Politeama, “Cachete”Sierra, Candela Vetrano, Tomás Fonzi y Mary del Cerro, ya que se invierten arriba y abajo del escenario. Son muy unidos y salen a comer juntos con sus respectivas parejas. La producción de RGB firmó contrato con la sala más moderna de CABA hasta octubre, pero es probable que sigan adelante (no hay fecha de final). El último fin de semana superó sus expectativas, ya que el domingo terminaron agotando localidades. A los cuatro los están llamando para trabajar en tele, en especial en los realities que se vienen, ya que todos lo hicieron (Masterchef Celebrity y Cantando) pero no aceptan. Les va espectacular. Una buena.

* * *

Gracias a Dios y pese a los vaivenes de la economía, la recuperación del teatro es sostenida, no tanto en el cine. Hay nervios como es lógico con el estreno el 1 de septiembre de “Más respeto que soy tu madre”, que tiene adaptación del propio Casciari para el guión de cine que dirigió Marcos Carnevale. Con producción de “Pampa films” y Nacho Laviaguerre, protagonizan la obra que convirtió en un clásico Antonio Gasalla (exitazo), Flor Peña, Diego Peretti, Guillermo Arengo, Angela Torres, y Joaquín Ferreira, entre otros. Una apuesta fuerte por el cine nacional.

* * *

Caso curioso el de Ricardo Darín, a quien el Gobierno español le otorgó la ciudadanía española en 2006 (igual que a Juan José Campanella), ahora sumó la nacionalidad uruguaya, y conserva la argentina. Hombre de tres países , espera terminar pronto la edición de la película “Argentina 1985” dirigida por Santiago Mitre que habla sobre el Juicio histórico a las Juntas. Hace dupla con Peter Lanzani, quien interpreta al otro fiscal Luis Moreno Ocampo, y es co-producida entre Amazon y la productora de Darín Kenya con fecha de estreno en salas el 29 de septiembre próximo. Elenco Alejandra Flechner, esposa del fiscal Strassera (Darín), Norman Briski, y Carlos Portaluppi. Ya tiene garantizada varios millones de espectadores por Darín.

* * *

Si bien en su momento Natalia Lobo fue bien requerida como actriz, en tiempos en que fue la pareja de Alan Faena, luego se casó tuvo a su hijo Inti y decidió retirarse de la actuación. Así, junto con su actual pareja, Ariel se encuentra en Miami y con su hermana están trabajando en un emprendimiento. Y no ajena el fenómeno de registrar sus nombres para futuros productos, se leyó en el Boletín de Marcas varias solicitudes de registro de la marca "Natalia Lobo" ( nombre verdadero) en varias clases que incluyen ropa, calzados, carteras, anteojos, perfumes, cosméticos y servicios de publicidad. No es este el caso, pero vale tener en cuenta lo que sucede con quienes nunca dejan de registrar sus nombres, apodos, e iniciales son las Kardashian (Kim, Khloé, Kourtney, Kylie y Kendall), y han armado un verdadero imperio con sus marcas.

* * *

Curiosidades el rating: el domingo lo más visto “La Voz”, 14,9 puntos de promedio, frente a Lanata (PPT), 9,6, “El debate del hotel”, 4,9, “La noche del domingo”, 1,2, “Crimen y misterio”, 0,8, y “ Cine Canal 7”, 0,4. El larga duración “La peña de Morfi”, 7,5, ganador en todas sus horas, en tanto “El último pasajero”,6,5, cayó ante “Cine shampoo”, 7,6, y “100 argentinos dicen”, 6,7, que perdió con “Pasapalabra famosos”, 9,1. La mayor audiencia en Canal 9 “Vivo para vos”, 1,8, en Tv Pública “La final de TC”,3, Net TV “El señor de los cielos”, 0,5, y Bravo TV, “Las bravas”, 0,1. El día lo ganó TElefe, 8, El Trece, 5,6, Canal 9,1,1, Tv Pública, 0,9, América, 0,8,y Net Tv, 0,2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.