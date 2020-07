Tal como informamos, se está pensando en la realización de “Pequeña Victoria 2”, en formato de serie con 8 capítulos en coproducción con el gigante Amazon, que en Telefé está representado por el director Daniel Burman. En cuanto a las fechas, apuestan a enero de 2021, mientras la autora Érica Halvorsen va escribiendo los episodios. Va a continuar el cuarteto de chicas de la primera temporada: Julieta Díaz, Mariana Genesio, Inés Estévez y Natalie Pérez, y tendrán participaciones especiales. Es un gran paso para la ficción que viene muy golpeada, antes del coronavirus ya estaba en grave crisis. Una buena.

***

La falta de trabajo para los actores y actrices, incluso a futuro, por el achique que tendrá Polka, la única productora de ficción argentina que quedaba, hizp que intérpretes de menos de 30 años se junten y empiecen a trabajar en una solución. El grupo lo integran Chino Darín, Peter Lanzani, Lali Espósito, Julieta Nair Calvo y Gastón Cocchiarale, entre otros, quienes estarían dispuestos a armar su propio equipo que los represente para negociar por afuera de la Asociación Argentina de Actores. Llama la atención ya que la presidenta de AAA es Alejandra Darín, tía del Chino y quien comanda las negociaciones por el tema de los protocolos sanitarios para que se pueda volver a grabar. También estuvo en desacuerdo con los arreglos de Pol-ka con actores y actrices, tras la suspensión de “Separadas”. Esto recién asoma la nariz.

***

Aun ya curada del coronavirus, que le tocó leve y sin síntomas, Lizy Tagliani cumple con la cuarentena a pleno. Aprovecha tiempo estudiando abogacía y cuidando de todas sus mascotas. Habla con la gente de su producción de “El precio justo”, le dicen que van a volver con el programa, pero no hay fecha cierta confirmada. Se habla de agosto. Por lo demás, su novio Leo no la ve porque está en el edificio de Barrio Norte ocupándose de la portería, y tras el lío que tuvo que sortear, se manejan por videollamadas. La casa de Lizy en Hudson es muy cómoda y, eso sí, se mantiene activa con sus compañeros de la obra “Los bonobos”. Tienen fe. Y, sí.

***

Con la salida del “Cantando”, para la que trabajando sus productores con idea de que sea el lunes 20 de julio, ya se ven más cerca de agosto, decíamos, ahí terminará la ficción “Argentina, tierra de amor y venganza”. Esta repetición, bueno es decirlo, iguala a todos los intérpretes, tanto protagonistas como quienes trabajaron a bolo en cobrar $7.000 cada uno por capítulo. En Sagai sí se hace diferencia al tener en cuenta los minutos en escena de cada intérprete. Así, sólo quedará en pantalla “Educando a Nina”, que viene de la factoría ex Underground, Sebastián Ortega, enfrentando el reality de LaFlia de Marcelo Tinelli.

***

Tal como informamos, “Corte y confección”, en cuanto salga el programa de entretenimientos “100 argentinos dicen”, con Darío Barassi, va a tener menos tiempo en pantalla. El reality que conduce Andrea Politti va rotando a muchos de diseñadores que con la actual crisis no se vende nada. Ni por Internet. De ahí que no se está trabajando en nuevas colecciones o, como el caso de de la Canal, vende barbijos por la web. Fabián Paz, socio de Guillermina Valdés, con la producción de zapatos en oferta hasta el 35% y cuotas. Viene complicado todo, pero para la ropa de diseño, además con la gente en cuarentena, peor.

***

Muy ocupada con sus dos hijos, Camilo y Valentino, está Mónica Antonópulos en la casa que comparte con su marido Marco Antonio Caponi en zona norte. El mayor, Camilo, es hijo del actor Coraje Ábalos (ex “Jugate conmigo” y pariente del ex presidente De la Rúa), a quien por la cuarentena no está viendo, de manera que su mamá es quien lo ayuda en todo. Desde las clases virtuales hasta los paseos por el barrio, cuidándolo mucho. Su marido cuida de los dos y al más pequeño, Valentino Caponi, lo hace jugar con instrumentos musicales, ya que el chico apunta a la música con entusiasmo. Una pareja que se lleva bien. Detalle no menor.

***

Uno de los espectáculos por streaming que funcionan, sobre todo frente a la abstinencia sexual de muchos solteros/ solteras, es “Sex: una experiencia virtual”, que llega a vender 1.800 localidades de entre $500 $1.000 por sesión. En la próxima función, que será el 17 de julio, se suma la esposa del Pollo Álvarez, Tefi Russo, conductora de “Los expertos sabores con historia”. Creadora de “Inutilísima”, se integra al grupo que tiene a Gloria Carrá, Diego Ramos, Noelia Marzol, Cachete Sierra, entre varios, y cuyas coreos las hizo el ex de Flor Vigna, Matías Napp. “Hay que salir del agujero interior...”.

***

Mientras están dando forma a los invitados del sábado de “PH (Podemos hablar)”, y de “La peña de Morfi”, en Telefé rearman la programación del sábado y domingo, ya sin “Bake Off”. Entonces, programan “Elif (Historias del corazón)” a las 18 el fin de semana, en la previa de “Avenida Brasil” que sale a las 20. Lo diferente es que con la turca “Elif” emitirán episodios estrenos. Como se lee, no ven al momento como para invertir. Todos en modo espera.

***

El lunes Marta González tuvo que volver a la clínica donde la operaron de la mano. La fue a buscar hasta su departamento en Palermo su hija (y fallecido Chiche María Mercedes para llevarla, con barbijo y sin contacto físico, a que la viera el médico. Son situaciones complicadas por la pandemia, pero la actriz se animó porque le dolía el posoperatorio. Mercedes la esperó y la condujo hasta su casa.

***

Curiosidades del rating: el lunes lo ganó Telefé, 8.8 puntos de promedio; El Trece, 6.5; América, 2.9; Canal 9, 2.8; Net TV, 0.6 y Pública, 0.2. programas de cada canal: “Jesús”, 12.5; “Bienvenidos a bordo”, 8.1; “Bendita”, 5.0; “Intrusos”, 3.7; “En terapia”, 0.5, y “Editando tele”, 1.1. Las dos repeticiones argentinas: “Educando a Nina”, 8.5 versus “ATAV”, 3.0, y a la tarde “Cortá por Lozano”, 7.6, frente a “Corte y confección”, 6.1. Entre los informativos del día, el de mayor audiencia “Telefé noticias”, 9.3; “Telenoche”, 7.1; “El noticiero de la gente”, 7.0; y “Noticiero Trece”, 6.7. En Net TV, “Pampita online”, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.