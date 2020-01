El eterno rumor de la vuelta de “Los Simuladores” está de nuevo entre nosotros, ya que en una entrevista reciente, Alejandro Fiore dijo que la película “va a hacerse sí o sí” porque ese es un compromiso que tienen con el público fiel que se fanatizó con el programa. Lo cierto es que, a pesar de su buena onda, la vuelta de los simuladores requieren no de cuatro sino de cinco integrantes: los cuatro actores, D’Elía, Fiore, Peretti y Seefeld, y el creador y director Damián Szifrón. Desgraciadamente el cineasta está muy ocupado con proyectos en el exterior y ni siquiera lo ve como una posibilidad cercana. Y el “líder”, D’Elía, quien también varias veces habló de sus ganas de volver a interpretar a Mario Santos, echó por tierra la chance sabiendo que es casi imposible que los cinco se reúnan y coincidan en una fecha para proyectar o “simular” algo.

***

El hecho de no hacer sus almuerzos y cenas desde Mar del Plata este verano, no afecta en nada los planes de Mirtha Legrand de pasar al menos un mes en La Feliz. La Chiqui, acompañada de su fiel Elvira que volvió de sus vacaciones de 10 días en Catamarca, ya arribó a la ciudad balnearia y se instaló, como todos los años, en el famoso hotel 5 estrellas que suele albergar también sus emisiones en vivo. Si bien piensa ver todas las obras de teatro disponibles en cartelera, se tomará el fin de semana para descansar y “arranca” desde el lunes. Incansable.

***

En tiempos complicados para los medios de comunicación, la radio es una de las más afectadas. En los últimos meses varias cerraron, se fusionaron con otras o despidieron a la mayoría de sus trabajadores. La audiencia y la publicidad disminuyen conforme cambian los hábitos de la gente, por eso las pocas fi guras que rinden son muy codiciadas. Es el caso de Beto Casella, que lleva al menos una década liderando el éter allí donde vaya, y todas las emisoras grandes lo pretenden. El 3 de febrero regresa con su clásico programa “Bien levantado”, ahora por Continental, que se mudó a nuevo y moderno edificio en Palermo. Estará con su equipo de siempre, ahora de 9 a 13 y saldrá en dúplex, por FM 104.3.

***

Los dos canales de aire más importantes se preparan para lanzar en el aire sus programas de verano más relevantes a partir del lunes y así comenzar la competencia de este 2020 bien temprano. El Trece arranca con “Separadas”, la nueva tira producida por Polka con Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi, Julieta Nair Calvo, Mariano Martínez y Sebastián Estevanez, con las actuaciones especiales de Viviana Saccone y Marco Antonio Caponi. También vuelve Marley con “El muro infernal”, tras doce años de haber debutado en la pantalla de Telefé, ciclo que concluyó en su momento con un rating muy alto.

***

Hablando de Marley, el conductor decidió, al regresar de Pinamar donde pasó unas minivacaciones con Mirko y contó con la visita de su hermano y su mamá, anotar al pequeño de dos años en una colonia de vacaciones desde las 9 hasta las 16. Si bien es un niño más que sociabilizado, dicen que al segundo día ya jugaba con todos, en la pileta y en las actividades interactivas. Puro carisma.

***

Hasta esta semana, Alberto Martín tenía dos mujeres para conquistar: Nora Cárpena y Carmen Barbieri. Ayer, la actriz y panelista de “Incorrectas” dijo que, de enamorarse no desearía que sea de un colega; (ver página 22) en cambio, la viuda de Santiago Bal, cuentan infi dentes que nunca faltan, que estaría muy entusiasmada con la posibilidad de comenzar algo. Y en las próximas horas lo veremos en una cena a desarrollarse en la casa del galán maduro junto al elenco de “20 millones”. ¿Qué opinará Fede Bal del posible noviazgo de su mamá?

***

Sofía “Jujuy” Jiménez conduce desde el lunes en América el ciclo “Modo Noche”. Pero lo que llama la atención es que, desde hace un año, cuando comenzó el noviazgo con Juan Martín Del Potro, la morocha cambió de actitud con la prensa y usa la famosa frase: “De mi vida privada no hablo”. Entre quienes saben cómo es ella y sus orígenes no cayó nada bien su “modo agrandadita”. Cuidado, te vamos a seguir desde aquí. ¡Eso no se hace, Jujuy!

***

Moria Casán sabe aprovechar absolutamente todo lo que le pasa en la vida. Nada se pierde para la One, que luego de que el año pasado su chofer Fernando Zacarías quedara detenido junto a otras tres personas por tener un local bailable que trabajaba sin habilitación, decidió conducir su propio vehículo para ir a todos lados. Pero, con tanta actividad y seguramente cansancio, Moria sufrió un pequeño percance cuando al ingresar por el acceso Oeste, de camino a los estudios de América, el coche rozó el guardarrail y tuvo algunos daños. Si bien la conductora salió ilesa del accidente, le dio un idea: ahora tiene canje con una empresa de autos con chofer que la lleva a todos lados. ¡Una grande!

***

El miércoles a la noche se llevó a cabo en el teatro Ópera el estreno oficial de “Hello, Dolly” el emblemático musical, y muchos famosos no se quisieron perder el acontecimiento teatral. Lucía Galán, que lleva sobre su espalda el rol protagónico, vivió una noche a pura emoción acompañada de todos sus seres queridos empezando por su hermano y mánager Joaquín y su pareja Pablo Alarcón. Pero no fueron los únicos. También se hicieron presentes sus amigas Sandra Mihanovich, Marilina Ross, Julia Zenko, Eugenia Tobal, en su primera salida nocturna tras el nacimiento de Ema, y Manuela Bravo quienes la ovacionaron desde la platea. Una de cal y otra de arena, ya que la madre de los “Pimpi”, sufrió un ACV y aunque ya fue dada de alta, por su avanzada edad las secuelas son delicadas.

***

La nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco, protagonizó el primer escándalo de la temporada en Punta del Este al pelearse a los gritos y con algún que otro golpe, con un turista por un lugar de estacionamiento. Lejos de cubrirla, su ilustre abuela le soltó la mano y le pidió que arreglara ella el entuerto, por eso la joven fue y pidió disculpas a la familia agredida. Pero dicen que quedó muy triste por toda la situación, por eso ya dejó Uruguay y se cobijó en Miami, por supuesto en la espléndida casa que la diva tiene en la ciudad estadounidense. Así, cualquiera se recupera rápido.

***

Hoy celebra medio siglo de vida Cabito Massa Alcántara. Su familia le organizó una fi esta donde no faltarán sus amigos más íntimos. Recordemos que el guionista y periodista había sido desvinculado del programa de radio de Matías Martin, hecho que lo afectó por considerarlo una traición. Con varios kilos de menos, ya que se abocó a un estricto régimen, Cabito se fue acomodando laboralmente y hasta atiende en Lanús este un local de cómidas rápidas. ¡Feliz cumple!

***

David Lebón es uno de los cantautores más importantes del país, integrante de Serú Girán junto a Charly García y Pedro Aznar. Con ambos tocó en febrero de 2019 en el Teatro Colón, invitados por Pedro. Ahora llega el turno de David de realizar un concierto en el histórico teatro. El artista presentará su álbum “Lebón & Co”, editado en 2019, con el que ya hizo dos funciones a sala llena en el Gran Rex. Ahora, como parte del ciclo “Únicos”, el 8 de febrero hará un concierto sinfónico que promete ser uno de los mejores shows del año, ya que el artista invitará a quienes lo acompañaron en el disco, como Fito Páez, Andrés Calamaro, Ricardo Mollo, y el propio Aznar.