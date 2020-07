Se confirmó que el 30 de octubre, día del cumpleaños de Diego Armando Maradona, saldrá por el gigante Amazon la primera temporada de “Sueño bendito” en más de 200 países. El primer capítulo arranca en Punta del Este, en el 2000, con Jean Pierre Noher como Guillermo Coppola, Julieta Cardinali en el papel de Claudia, Gerardo Romano interpretando a Carlos Ferro Vieira y Antonio Birabent en el papel del dueño de la casa que alquilaban. También aparecen Dalma y Gianinna, que encarnan dos jóvenes actrices surgidas del casting. Y, en paralelo, en el episodio se verán sus inicios en Villa Fiorito. Diremos que el “Diez” no sólo autorizó al guionista Guillermo Salmerón y su equipo la biopic, sino que además colaboró.

***

Tras la renuncia de Georgina Barbarossa, hay que decirlo, a un cachet superior a los $150.000 mensuales, tampoco estará en el “Cantando” Iliana Calabró, quien fue campeona y participó tres veces. Y Rodolfo Ranni quedó en gateras. El miércoles se hará las fotos en La Corte (calle Fraga), con distanciamiento y barbijos, del elenco que incluye a Miguel Ángel Rodríguez, Carmen Barbieri, Flor Torrente, Dan Breitman, Esmeralda Mitre, La Bomba Tucumana y Thiago, entre otros, que llegan a casi 20 participantes, si acepta, por ejemplo, Laura Novoa. Dan por confi rmada a Nacha Guevara en el jurado, quien se llevaría un smoking por día (de su vestuario) y llegaría al estudio maquillada y peinada. Trabajan para el lunes 20, y si no llegan será el lunes 27 a las 22.30 por El Trece. Como es de imaginar, la productora de Marcelo Tinelli, LaFlia, necesita facturar.

***

Dijimos que Valeria Lynch y Mariano Martínez iban a empezar a dar notas periodísticas y así es. Ayer estuvo con Jorge Lafauci en la Diez hablando de su próximo show online el sábado 1º de agosto a las 21, cuyas entradas se venden por una plataforma. Y es que la situación económica de los músicos, en general, es mala, sin ingresos, y con todos los gastos igual. Doña Val vive con Martínez y la hija de Cau, Tais, en su casa de San Isidro, que le lleva mucho dinero, tanto de lo cotidiano como también de las obras sociales que tiene que abonar. El show lo hará con Martínez, ya blanqueado y sin problemas el romance.

***

Continúa en Punta del Este Susana Giménez, quien ahora encontró nueva distracción, al ocuparse de hacer pintar La Mary, la parte de afuera, obvio, con la diva dando indicaciones. Aún no fi nalizó la rehabilitación, que sigue todos los días, pero ya le duele bastante menos que al principio y le da para pasear por la chacra. Más tranquila y con su hermano Patricio a veces acompañándola, todavía no arrancó los trámites para volver a Buenos Aires. Regresar tiene que regresar, ya que tiene varios asuntos pendientes, pero sin fecha defi nida. Allá sale poco, pero puede ir a comer afuera, con barbijo; no es la cuarentena de acá.

***

El éxito del streaming resultó ser Baby Etchecopar con “Baby presidente”, por lo que ya está programando su próxima función. Al parecer, el virulento ataque que sufrió en el sur hizo que lo quisieran ver en todos lados. Se consagró como quien vende más localidades (miles de entradas por la web de Plateanet, que cobra un porcentaje), incluso a gente que no iba a verlo al teatro en vivo. El conductor también funciona en radio Rivadavia con su programa “Baby en el medio”, que va de 12 a 14 y ubicó en quinto lugar en el mes de junio a la emisora, que hace rato venía a la retranca. El discurso de Baby, violento para muchos, que, de hecho, lo denunciaron por “violencia de género” por sus dichos acerca de la vicepresidenta, parece tener eco en una parte de la sociedad. Para tener en cuenta.

***

En plena pandemia se supo ubicar bien en el mapa Noelia Marzol, no sólo por “Sex. Una experiencia virtual”, donde es una de las favoritas de los “seguidores”, sino también por estar con Nico Occhiato en “Todo puede pasar” y sumar el novio futbolista. La chica tiene contrato de exclusividad con Canal 9 y para poder participar ayer con su amigo Marley pidió autorización, y se la dieron. Está facturando muy bien, si comparamos con gente con más trayectoria y nombre pero menos repercusión en redes.

***

Si bien en España hay una apertura con respecto a las grabaciones, que se realizan en “burbujas” y testeando a los actores cada dos o tres días, pero sin modifi car los guiones, aquí aún no hay miras. Están en modo espera las series que debieron suspenderse, como “El reino”, el inicio de “El marginal IV” y la que tiene con Disney Carla Peterson. A esta le llegaron los libros de los diez episodios, pero no tiene fecha de inicio. La actriz está contratada, de modo que no tiene problemas económicos, y se dedica a cuidar de su hijo Gaspar, a pasear al perro por el vecindario, a cocinar y charlar con su marido, Martín Lousteau, los dos ya en el mismo cuarto, sin miedo al coronavirus.

***

Moderado entusiasmo muestra el productor teatral Sebastián Blutrach, a cargo de la sala del Picadero y como funcionario en el Teatro Nacional Cervantes. En lo privado trabaja para la apertura a fi nales de septiembre-octubre y el deseo de estrenar “Jauría”, si pueden retomar los ensayos en agosto. Recordemos que la protagonista es Vanesa González y el elenco lo componen Martín Slipak, Gustavo Pardi, Gastón Cocchiarale, Lucas Crespi y Francisco Ruiz Barlett. Se estaban vendiendo las entradas “a futuro” para el Picadero para esta puesta que dirige Nelson Valente. ¡Que se pueda! En cuanto al Cervantes, “El hombre que perdió su sombra”, con Ale Awada, logró 120.000 vistas en streaming.

***

Curiosidades del rating: el sábado lo ganó Telefé, 6.0 puntos de promedio, El Trece, 5.7; América, 1.6; Canal 9, 1.4, y “Tv Pública” y “Net TV”, 0.4. El duelo “PH (Podemos hablar)”, 8.8, lo más visto, y Juana Viale, 8.0; “Intratables especial”, 1.5; “Vivo para vos”, 1.0; “Aguante el cine”, 0.7, y lo mejor de “Editando tele”, 0.4. “Elif”, en su nuevo horario, 5.6; “Cine 13”, 5.4; “Implacables”, 1.8; “América noticias”, 1.7; “La viuda negra”, 0.5, y “La liga de la ciencia”, 0.2. Antes “Los Simpson”, 4.9; “El Zorro”, 4.7; “Jineteando”, 1.7; “Pasión”, 1.6; “Documentales TV Pública”, 0.4, y “Lo mejor de como todo”, 0.2. Sobre el fi nal, “El gran bartender”, 4.6; Luciano Pereira, 4.2; “Los expertos en sabores”, 3.1; “Secretos verdaderos”, 2.0, y “En stereo”, 0.1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.