Esta vez se la vio sola a Laurita Fernández en una noche de teatro. Si bien Nico Cabré la acompaña seguido, la bailarina es “demasiado” fan y sale casi todas las noches a ver un espectáculo en la revivida calle Corrientes. El sábado, a pesar de la fuerte lluvia y que la veda electoral acortaba la jornada, fue a ver “Casa Duarte” en el Multiescena y se rió con ganas con esta comedia de humor negro sobre un velorio disparatado. La actriz sigue hace tiempo al grupo conformado por Salomón Ortiz, Flor Padilla, Carolina Di Tonto y Dana Vázquez, entre otros, y los sigue allí donde vayan. Buena onda de una figura de primer nivel que no olvida a los colegas que la reman.

***

La relación entre Moria Casán y el Pato Galmarini marcha viento en popa, a tal punto que, según ella misma reveló, él le propuso casamiento. No sabe aún si aceptará, pero lo cierto es que disfruta este enamoramiento y muchas noches los vecinos de Vicente López encuentran a la One estacionando su camioneta en la puerta de la casa del dirigente peronista. Esta sección además tiene conocimiento de que el hombre no es de los que colaboran con la vecindad para las guardias que en muchas esquinas de la zona, garita mediante, custodian las propiedades. Se mueve solo y es muy independiente en todo, aunque su corazón ya tiene dueña.

***

Ayer Vicky Xipolitakis pasó un momento muy feo, aunque esperable: debió abandonar el elegante departamento de Barrio Norte donde vivía junto a su hijo Salvador Uriel. Recordemos que el inmueble acumulaba una deuda de 600.000 pesos, el alquiler mensual es de 2.800 dólares, y el contrato se había vencido el 30 de septiembre. La situación era insostenible para la Griega, que además padece la mala onda de sus vecinos que no la quieren en el edifi cio por “escandalosa”. Su ex, Javier Naselli, sostiene que, desde su lado, los pagos de la mitad del alquiler siempre se realizaron en tiempo y forma. La cuestión es que la mediática debió irse con su familia por ahora, y guardar la mayoría de sus cosas y muebles en una baulera de La Paternal, donde ya le advirtieron que pueden “bancarla” unos días.

***

Aunque Susana siempre se mostró amorosa con su nieta Lucía Celasco, el encuentro de la diva y Marley en “Por el mundo” con la joven en su local de ropa de Miami evidenció que Giménez estaba un poquito “cansada” de que la chica se le instale en su casa. Aunque en tono de chiste, la ironía de “¡está trabajando!” de Susana tiene bastante de realidad. La convivencia entre ambas no estaba siendo buena últimamente, por eso la abuela decidió, antes de partir a París, pagarle a Lucía la estadía en un hotel 5 estrellas del balneario yanqui, para preservar los lazos familiares. Así da gusto que la abuela nos eche de la casa...

***

Finalmente, Luciano Castro se despidió de la obra “Desnudos” en el teatro Metropolitan Sura, que protagonizaba junto a su ex Sabrina Rojas, Brenda Gandini, Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres y Mey Scapola. En su lugar, Esteban Lamothe. Ahora de novio con Flor Vigna, el galán decidió dar un paso al costado y dejar de trabajar con la madre de sus hijos para evitar, quizás, alguna escena de celos por parte de su pareja. Hay que decir que el espectáculo en calle Corrientes fue todo un éxito y que, por esta razón, regresará a la cartelera porteña en enero de 2022.

***

Los amantes del alto teatro tendrán una oportunidad única de ver “Camille, la maldita” este domingo 21 a las 11.30 en El Tinglado de la calle Mario Bravo. Esta es una versión libre de Hugo Barcia sobre la vida de Camille Claudel, escultora y amante secreta de Rodin durante la Belle Époque. Dirigida por Manuel Callau, protagonizada por la notable Zuleika Esnal, referente feminista, cuenta además con un lujazo: el coro de hombres que interviene en la obra fue grabado por Miguel Ángel Solá, Héctor Alterio y Jorge Bosso. Una chance exquisita de disfrutar una pieza clásica con estridente actualidad.

***

Más que chocha está Rochi Igarzábal por su participación en “La Academia” y el avance de su carrera musical. La actriz es multifacética y se anima a todo, tanto es así que fi rmó contrato para estar en la temporada teatral de verano en Villa Carlos Paz. La obra que protagonizará la joven, quien comenzó en el ambiente artístico de la mano de Cris Morena, será “Una noche en el hotel”, producida por Dabope, con Georgina Barbarossa, Pedro Alfonso, Pachu Peña, Agustín “Cachete” Sierra y Sofía Macaggi. Los actores ya hicieron las fotos para la promoción del espectáculo y la cartelera. Otro elenco que calienta motores.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del lunes 15 de noviembre fue “MasterChef Celebrity - Gala de eliminación”, 17.1; “Por el mundo”, 11.6; “La 1-5/18”, 9.9; “Hercai”, 8.8; “Telefé noticias”, 8.8; “Los 8 escalones del millón”, 8.7; “Noticiero Trece”, 7.7; “Telenueve al mediodía”, 4.9; “Bendita”, 4.3; “Intrusos”, 3.4; “¡Qué mañana!”, 2.8; “Los Mammones”, 2.6; “Buenos días América - extra”, 2.2; “Televisión Pública noticias”, 1.5; “Cocineros argentinos”, 1.3. El día lo ganó Telefé con 9.1 puntos de promedio, mientras que el resto de los canales marcaron: El Trece, 6.9; El Nueve, 2.8; América, 2.2; TV Pública, 0.6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.