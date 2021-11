Yanina Screpante, ya desalojada del penthouse de su ex, el Pocho Lavezzi, con el cual convivió durante ocho años, seguirá luchando ante la Justicia para que se respeten y cumplan sus derechos, luego de que su letrada le comunicara que rechazaron la demanda de atribución de vivienda que ella había solicitado como compensación económica por los años compartidos. Lo cierto es que un amor se reemplaza con otro y ella cuenta con la contención de su nueva pareja, Federico Rozas, dueño de una cadena de lavaderos de autos. La ex modelo no pierde el tiempo.

* * *

Este viernes se verá el noveno y penúltimo capítulo de la primera temporada de “Maradona: sueño bendito”, y promete ser picante. Se titula “Capitán” y refl eja, por un lado, las internas en la Selección argentina que saldría campeona en México 86. La prensa y la opinión pública están en contra del nuevo director técnico (Carlos Bilardo - Marcelo Mazzarello) y no confían en que el equipo vaya a llegar lejos, algo que el Diez le hace saber al Narigón. En otra línea de tiempo, con Diego internado en Punta del Este, las autoridades del sanatorio uruguayo deben tomar medidas frente a las continuas desobediencias de Maradona, un paciente difícil, y pedirán a Claudia que lo lleven a un centro de rehabilitación de adicciones. La serie de Amazon Prime da mucho que hablar, y emitirá su último episodio el jueves 25, aniversario de la muerte del astro futbolístico.

* * *

Si bien es un periodista multifacético que pasó de la gráfica a la televisión y a la radio, Beto Casella estaría planeando incursionar en la actuación. Ya escribió una obra de teatro, el libro “Los últimos y más terribles chistes de argentinos, judíos, gallegos e italianos” en 1994, con cuyas regalías se compró su primer departamento, y otras obras que llegaron a los escenarios. Pero el emblemático conductor de “Bendita” está a la búsqueda de un texto para subir él mismo a las tablas, un nuevo desafío. Lo bien que hace, a esta altura de su vida, elegir y querer es un privilegio.

* * *

La panelista y ex modelo Nequi Galotti comentó en rueda de amigos que, siendo muy joven, la quisieron echar del ballet del Teatro Colón porque era muy alta, y nadie se animaba a ser su partenaire ya que no podían levantarla. Por ese motivo en el séptimo año de la carrera decidió abandonar, y comenzó a dar clases de ballet particulares hasta que un día la mamá de una de sus alumnas le sugirió que podía ser modelo. A partir de esa decisión una nueva vida profesional la llevó a formar parte de las top models más importantes de la pasarela durante las décadas de los 80 y los 90. No hay mal que por bien no venga.

* * *

No todo es calle Corrientes en el teatro argentino. Siempre hay muchas opciones en Buenos Aires, y una de ellas es la excelente “El gato con botas”, que se da en el Auditorio Belgrano. Sobre el clásico cuento de Charles Perrault, este espectáculo con música original y un gran despliegue audiovisual cuenta con la dirección general de Chacho Garabal. El elenco está encabezado por Julián Pucheta, Christian Alladio, Flavia Pereda, Andrea Mango, Wally Canella y Veronica Pacenza. El público interactúa con una pantalla led gigante montada en el escenario y salen todos muy contentos. La próxima función es el domingo 28 a las 16.30. Para aprovechar.

* * *

Valeria Lynch y Mariano Martínez, el líder de Ataque 77, decidieron hacer un paréntesis en sus actividades y cruzaron el Río de la Plata para descansar unos días en la bella y tranquila ciudad de Colonia del Sacramento, en Uruguay. Están alojados en un hotel muy bonito y, aunque hace más de dos años que están juntos, la relación sentimental y profesional crece a la par con más proyectos juntos. Atrás quedaron los confl ictos con Cau Bornes, aunque el tema no está cerrado, pero Vale, en el mientras tanto, la pasa bomba. Recordemos que desde el entorno, cuando se casó con el brasileño, nadie estuvo de acuerdo y muchos le anticiparon que “le iba a comer la billetera”.

* * *

También enamorado y feliz se encuentra Diego Boneta con su novia Renata Notni. El actor mexicano, que conquistó al mundo con su interpretación de Luis Miguel en su serie biográfi ca de Netfl ix, conoció a la actriz por las redes sociales y ofi cializó su noviazgo con ella en abril pasado. La joven también nació en México, es bellísima y protagoniza el nuevo culebrón de la plataforma de streaming, “La venganza de las Juanas”, serie con la que está ganando reconocimiento en Latinoamérica. ¡Viva el amor!

* * *

Hasta el viernes 19 tendrá lugar en Marruecos la competencia ofi cial de la décima edición del Festival Internacional de Cine y Memoria Común de Nador (Reino de Marruecos). Es importante porque una película argentina, “El llamado del desierto”, tiene protagonismo ya que es la primera coproducción ofi cial entre Marruecos y Argentina. Su protagonista y guionista, Jerónimo Toubes, viajó a ese país para acompañar al fi lme, que está recibiendo excelentes críticas. La película ha sido rodada en 35 mm y cuenta la relación entre un abuelo marroquí y su nieto argentino.

* * *

Feliz está Jimena Barón por su noviazgo con Matías Palleiro, un rugbier que fue pareja de la cantante Melina Lezcano. La jurado de “La Academia” aprendió de sus anteriores relaciones a no exponer su intimidad amorosa y es por eso que prefi ere no mostrarse con él en las redes sociales. Hace algunos días, los tortolitos viajaron al Sur y disfrutaron de unos románticos días acompañados por Morrison, el pequeño que Jimena tuvo con Daniel Osvaldo, y un grupo de amigos en común. Ella está muy enamorada y su vínculo va viento en popa.

* * *

Verdadera sensación provoca Álvaro Morte, estrella de “La casa de papel”, en Jujuy, donde está grabando junto a la China Suárez la película “Objetos”. Los que se lo cruzaron dicen que es muy amable aunque algo distante, pero quedó encantado con la distinción del municipio de Humahuaca, en cuya quebrada se rueda la ficción por estos días. La intendenta Karina Paniagua recibió la visita del actor y el equipo de dirección y producción del filme que, según sus propias palabras, “destacaron los paisajes y la calidez de nuestra gente”. Morte y Suárez filmarán hasta este fin de semana en aquellos bellísimos parajes argentinos.

* * *

Curiosidades del rating: lo más visto del martes 16 de noviembre fue “Eliminatorias 2022 - Argentina vs. Brasil”, 20.8; “Masterchef Celebrity 3”, 10.7; “Por el mundo”, 9.8; “Hercai”, 9.1; “La 1-5/18”, 9.0; “Showmatch: La Academia”, 8.0; “Noticiero Trece”, 7.1; “Telenueve al mediodía”, 5.6; “Telenueve central”, 3.3; “¡Qué mañana!”, 3.2; “Súper súper”, 3.2; “Intrusos”, 2.9; “A la tarde”, 2.8; “América Noticias”, 2.3. El día lo ganó Telefé con 7.7 puntos de promedio, mientras que el resto de los canales marcaron: El Trece, 6.0; TV Pública, 5.6; El Nueve, 2.8; América 2.1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.