Hay expectativa en la productora Boxfish, de Diego Guebel -el ex socio de Mario Pergolini en Cuatro Cabezas-, para ver cómo funciona la ya octava temporada de “El Gran Premio de la Cocina” a partir del lunes con el cambio de horario (16.30 a 18.45). Se espera que el éxito de las tardes que conduce Carina Zampini, y al que en especial Pablo Codevilla cuida como oro, hasta el punto de que siempre la saluda y le pregunta si necesita algo, no salga perjudicado. La conductora-actriz la lleva con elegancia y, eso sí, se cuida muchísimo antes y después de estar en programa, con todo el protocolo de seguridad. Veremos.

***

Hasta hoy tiene plazo Pol-ka para pagar los sueldos adeudados, tanto de “Separadas” como de “El Tigre Verón”, de acuerdo con la resolución del Ministerio de Trabajo. Tal como venimos informando, el Estado ya abonó el importe con el que se había comprometido para ayudar a las empresas, pero la otra parte no aparece. Los directivos no aportaron solución aún. Y es que no se trata sólo de los famosos como Celeste Cid, Mariano Martínez o Marcela Kloosterboer, quienes quizás tienen espaldas para aguantar un poco más, sino que hay muchos empleados que viven al día y necesitan el dinero para sobrevivir a esta pandemia.

***

Lo anticipamos, Telefé quiere que Paula Chaves sea su figura exclusiva, tras su paso exitoso por “Bake Off. El gran pastelero”. Aparte de Susana, es la única conductora en el prime time que les deja buen rating. La acompañan en su embarazo, ya que tiene fecha en dos semanas para que su hija (y de Peter Alfonso) Filipa llegue a este más que nunca convulsionado mundo. Obvio es que tienen planes para la Chaves y que en cuanto se pueda empezarán con la nueva edición del pastelero. El domingo vuelve a conducir el reality (grabado en 2019) en el que seis de los participantes tendrán tres desafíos: dos creativos y uno técnico. Siguen en carrera por los $600.000 Gerardo, Agustina, Agus, Samantha, Ángelo y el favorito, Damián, en tanto se les acercan las semifinales (el domingo 7 de junio) y la gran final, que será el 28 de junio.

***

El domingo, y tras varios meses sin moverse de su domicilio, Jorge Lanata abrirá su regreso con “Periodismo para todos” a las 22, en el estudio de El Trece. Acompañado por un staff de periodistas y sin público, se ocupará del monólogo de actualidad metido en una caja, inaugurando un nuevo formato del show televisivo en el que trae “El boludo de la semana”, título “honorífico” que otorgará según su criterio. Habrá que ver cómo lo trata el rating, enfrente tiene a Marley y Mirko y, luego, el éxito de Telefé, “Bake Off. El gran pastelero”. Lanata está cumpliendo al pie de la letra con todas las medidas de seguridad; de hecho, en su publicidad se lo ve con barbijo.

***

Confirmado este sábado y este domingo a las 12 la vuelta de “El Zorro”, versión 1957, con Guy Williams, en El Trece, donde confían en que les va a ir bien. Siempre rindió el justiciero enmascarado. En tanto, en Telefé Andy Kusnetzoff tendrá en “PH (Podemos hablar)” a Fabián Cubero, Cinthia Fernández, Diego Ramos y Luisa Albinoni. Va a competir, en principio, con la mesa de Juana Viale, cuya producción parece haberse movido un toque: tendrá a Julieta Prandi, Rocío Oliva, Mariano Peluffo y Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar. Un duelo interesante para la noche del sábado.

***

Se entusiasma Gerardo Rozín con la nostalgia y suele acudir a los viejos tapes de “Gracias x venir”, que en los últimos programas le ayudó con el rating. El menú que prepara el conductorproductor (socio de Claudio Belocopitt en Corner) incluye a Karina, sí, la ex de Agüero, que no quiere que la llamen más “la princesita”, festejando sus 15 años de carrera. Además, en “La peña de Morfi” tendrán al grupo salteño Ahyre y, cumpliendo con la normativa sanitaria, el doctor Tartaglione. Van contra Juanita Viale, quien graba mañana sus dos programas.

***

Tras fi nalizar su trabajo en la tercera temporada de “Alta mar” para Netfl ix, que lo tuvo grabando en España varios meses, Nicolás Francella espera tranquilo que se estrene aquí. De cualquier forma, pasa su cuarentena acompañado por su novia, Candela, que lo cuida y marca bien de cerca, los dos en una casa importante de un barrio privado de la zona oeste. Aprovecha el tiempo también, además de en los amores, claro, para estudiar inglés. El hijo de Guillermo ya tiene trazada su carrera a largo plazo y saber el idioma le abre puertas en distintos mercados. Exitoso y con ansias de comerse el mundo.

***

Va a ser difícil que la vuelvan a encontrar a Susana para hablar. Callada y tranquilita, llegó a La Mary con su hermano Patricio y la perra Rita, que ahora rompe, pero afuera, en su jardín-campo del Este. No va a salir a promocionar el programa del sábado a las 20.30 por Telefé, no cuenten con eso, pero tal vez lo mire desde la chacra. Según parece, ahora sí, no levantan el especial de “ 30 años de risas juntos” recopilando sketches de la diva. Está grabado con Francella, Disi, Siciliani, Midachi, Flor Peña, entre otros elegidos para emitir, en cuidada edición, que debería incluir también alguna de las participaciones del gran Antonio Gasalla en los memorables diálogos televisivos que han sabido mantener en el programa. Igual, ya está editado.

***

Curiosidades del rating: el jueves lo ganó Telefé, 8.2 puntos de promedio; El Trece, 5.9; América y Canal 9, 2.7; TV Pública y Net TV, 0.4. Lo más visto resultó “ Y tú quien eres?”, 11.6 puntos de promedio, más que duplicando a El Trece, quintuplicando a “ Fantino a la tarde”, 2.2, y “Confrontados”, 1.7, y dejando en segundo lugar a “Jesús”, 10.6. Compitió con “Bienvenidos a bordo”, 8.5; “Intratables”, 3.0; “Mejor de noche”, 1.4; “En terapia”, 1.0, y “La viuda negra”, 0.5. La mayor audiencia en Canal 9, “Bendita”, 4.8; en América, “Intrusos”, 3.1, y en Net TV “Editando tele”, 1.0. Se cayó “Los internacionales”, 5.6, apenas dos décimas arriba de “Las mil y una noches”, en tanto “Animales sueltos” (con Jorge Asís), 2.9 (picos de 3.6). Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.