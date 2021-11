Ajeno a la polémica que se suscitó luego de su visita junto con Susana Giménez a un zoológico de Miami y la ya famosa “charla sobre monos”, Marley avanza con su exitoso ciclo y desde esta noche lo veremos en Las Vegas, con Moria Casán y, por supuesto, Mirko. Será una semana agitada en la llamada “capital del entretenimiento mundial”, con un tour en helicóptero por el Gran Cañón, la visita al Salón de la Fama del Pinball, notas a grandes figuras de la música y hasta la cobertura en vivo de la Red Carpet de los Latin Grammy’s. Si había figura acorde a este itinerario era la One, reina de la vida nocturna.

***

El famoso cocinero Nino Dolce, convertido al judaísmo y utilizando su nombre judío, Noah, fue el viernes a una agencia de viajes ubicada en Avenida del Libertador, a una cuadra de Echeverría, a confirmar un vuelo, ya que desea instalarse una vez más en el exterior, donde lleva una vida dedicada a la espiritualidad. Lo curioso de la situación es que el ex “Gran Hermano”, a pesar de la temperatura, que iba en franco ascenso cerca de las 10 y pico de la mañana, estaba vestido de negro. Eso sí, canchero, iba a bordo de un fl amante monopatín que tanto usan las personas que se mueven por la ciudad de Buenos Aires. Una moda que pinta para quedarse y es cheta, para los cuarentones, también.

***

Pablo Lescano, la voz y líder de Damas Gratis, grupo conformado además por Romina Lescano, Gabriel Alza, Animación, Edgar Gómez y Carlos Segovia, están más que contentos, porque retomaron las presentaciones en Buenos Aires y en el exterior; sin embargo, les llamó mucho la atención la gran repercusión que lograron en Playa del Carmen cuando tocaron, el viernes pasado, y muchísimos turistas de los hoteles cercanos a donde ellos ofrecieron el recital los aplaudieron y les pidieron muchos bises de los temas más famosos de la banda. La verdad, es para celebrar, en estos tiempos tan complicados, tras el “parate” pandémico. Los felicitamos.

***

Cada día se suman más figuras del mundillo del espectáculo a promocionar “de todo” en sus redes sociales, obvio, a cambio de excelente remuneración que varía según la cantidad de seguidores que cosechen en sus redes sociales. Lo hacen con naturalidad, como si estuviesen conduciendo un programa de televisión o actuando en una ficción. En las últimas horas, vimos al periodista Robertito Funes Ugarte, quien entra a su casa de zona norte con una caja de grifería para renovar y, como corresponde, detalla todas las ventajas de la línea que le toca promocionar. Pero él es sólo uno de la cantidad de famosos de todos los calibres, como Benjamín Vicuña, Nicole Neumann o Pampita, que se animan a hacerlo. Y bue... Hay que recuperar el tiempo perdido por la pandemia.

***

Viviana Saccone, tras ser eliminada de “ShowMatch, la Academia”, se prepara con todo para encabezar el elenco de “Sex” en Villa Carlos Paz junto con Diego Ramos y otras figuras que el director José María Muscari todavía está definiendo. Todo indicaría que la querida actriz logró despojarse de pudores en la pista de Tinelli y va por una apuesta más atrevida y sexy a desafiar en las sierras cordobesas. Además, vale aclarar, está con una fi gura envidiable. Lo bien que hace y, tal vez, quien dice que logre volver a enamorarse en la próxima temporada, ya que ganas no le faltan.

***

Postergada quedó la primera eliminación de “MasterChef Celebrity 3” debido a las elecciones legislativas del último domingo. En su lugar, Telefé emitió la película biográfica de Rodrigo “El Potro” Bueno y dejó para este lunes la gala especial del programa culinario, donde se irá uno de los participantes. Analía Franchín, subcampeona de la primera entrega, será la gran invitada de esta noche y tendrá que ayudar a los concursantes en un nuevo desafío gastronómico. La prueba será elaborar un delicioso plato con un clásico argentino: milanesas. Ya veremos cómo les va, porque parece fácil, pero no lo es...

***

Son horas cruciales en El Nueve de cara a 2022 y algunas novedades que se vienen. Ya habíamos comentado que Moria Casán está muy cerca de sumarse a la emisora de la calle Conde, y si bien ahora está en Las Vegas con Marley, como contamos, está todo casi fi niquitado para que la diva regrese de manera estable a la pantalla chica y con ciclo propio, muy a su estilo. Además, con la salida ya confi rmada de Nico Magaldi de “El show del problema” -programa que, recordemos, tuvo cambios de todo tipo durante su existencia-, la intención del canal es que el envío siga con una conductora mujer, en lo posible.

El zorro pierde el pelo pero no las mañas, reza el refrán. Y si bien a Fede Bal no le falta cabello ni tampoco novia (eso creemos), sin embargo, no puede resistirse a la adrenalina de la conquista bolichera. Ojo, que no tenemos pruebas de que haya cometido infracción alguna contra la bella Sofía Aldrey, de quien estuvo separado un tiempo justamente por estos “hábitos”. El hijo de Carmen Barbieri fue a bailar este fin de semana a un pub que está muy de moda, en la Avenida del Libertador, sin pareja, por supuesto, y parece que dejó un tendal de chicas “chamuyadas”. ¿No querrá perder el ejercicio?

***

Curiosidades del rating: lo más visto del sábado 13 de noviembre fue “Podemos hablar”, 9.2; “Pasapalabra, especial famosos”, 7.3; “Los Simpson”, 6.6; “Rascacielos: rescate en las alturas”, 5.8; “La noche de Mirtha”, 5.7; “Ciudad de sombras”, 3.6; “Secretos verdaderos”, 2.3; “América Noticias”, 2.2; “Pasión”, 2.0; “Vivo para vos”, 1.6; “Implacables”, 1.1; “Automovilismo”, 0.8. El día lo ganó Telefé con 6.8 puntos de promedio, mientras que el resto de los canales marcaron: El Trece, 3.8; América, 1.9; El Nueve, 1.1; TV Pública, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media