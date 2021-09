Quedó muy dolido Rodolfo “Tano” Ranni cuando se enteró, y no por boca de ella, su compañera en “Divino divorcio”, Viviana Saccone, sino por terceros que nunca faltan, que deja la obra para pasar a ser parte de “Sex” en el teatro Melos de Villa Carlos Paz esta temporada. El director-opinador- mediático José María Muscari, socio de Matías Napp (ex de Flor Vigna), abrirá “sucursal” en las Sierras y además de la Saccone y su bailarín en “La Academia”, Tito Díaz, llevará figuras del actual show que va a producir Fariña. Por el lado de la comedia de Ranni, ya están buscando reemplazo, y estarían convocando a Rocío Marengo, quien todavía no contestó, y sería dirigida por Alberto Lecchi.

***

Si bien el vínculo de Marcelo Tinelli con El Trece no atraviesa su mejor momento, no significa que no haya diálogo. Todos saben que no le cayó bien -y con razón- que el jueves durante el partido de Argentina- Bolivia-en que su programa nunca sale al aire- en el canal hayan decidido mandar un refrito de “ShowMatch” matándolos con el rating (2 puntos). Teniendo en cuenta que a partir del lunes próximo (el 20) los cambian de horario y pasarán a las 22.45, después de la tira de Pol- ka “La 1/5/18”, bastante bien la llevan. Y van a sumar varios atractivos. Aún sin confirmar la lista, figura esta noche Karina La Princesita con Rafa, Noelia Marzol y Lazarte y Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés con un clásico de los Bee Gees. La Marengo siempre da que hablar, calienta bien el panorama.

***

Hoy será un día de varias batallas por el rating entre Telefé y El Trece, y los cambios que lleva

América con el regreso de Pamela David. La tarde de El Trece, que implica la llegada de Soy Rada con “Match Game”, la salida de Laurita y “El club de las divorciadas”, los cambios de Guido Kazcka, que va a las 17 con “Bienvenidos a bordo”, y Darío Barassi con “100 argentinos dicen” contra Iván de Pineda y “Pasapalabra”. En Telefé se la juegan por cubrir bien el prime time, con el primer programa de “Bake Off, El Gran Pastelero” a las 22.30, y antes de salir ya hay polémica con uno de los 14 concursantes, a quien sindican por ser pastelera profesional. La ficción de “Pequeñas Victorias” le sigue, y durante la jornada estará Paula Chaves, conductora y cara visible, además del jurado, en “Cortá x Lozano”, con móvil desde Pilar, donde se está grabando el reality.

***

Se lo bien a Adrián Suar sentado con Juanita Viale, a quien no le aflojó con el reloj caro que pidió que le regalara. Suar se plantó bien y tuvo el gesto de decir que va a sortear el que le dieron en la mesa con el elenco de “La 1/5/18”. No contó nada de la película que va a dirigir, “Treinta noches con mi ex”, con Pilar Gamboa como su pareja de ficción. Salvo dos deschaves: la pelea con Juanita, que lo mandó al frente, y el enojo de Mirtha, que le cortó porque puso algo equivocado en “ATAV”.

***

El jueves comienza en el “Metropolitan Sura”, en principio desde el 16 de septiembre hasta el 16 de noviembre, la obra “Desnudos”. Como es de imaginar, la atención va a estar puesta en Sabrina Rojas y Luciano Castro (separados pero juntos en la vida), tras el blanqueo de Sabrina con el Tucu López, que contó todo en “PH”. Más los rumores ya desmentidos de conflicto entre Gonzalo Heredia y Brenda Gandini. Y los otros dos protagonistas, Luciano Cáceres y Mercedes Scapola, tranquilos. Para dar difusión al estreno en CABA (y que iría a Mar del Plata al Neptuno de Carlos Rottemberg), Sabrina Rojas y Brenda Gandinise van a “confesar” con Vero Lozano. Hubo cambio de director, no lo hace Alejandro Maci.

***

Mientras Martín Bossi sigue de gira con “Comedy tour”, producido por Dabope, el director Ricky Pashkus, quien estrena en Madrid “Kinky Boots” el 5 de octubre, lo liberó del compromiso de viajar. Sucede que van a volver con la comedia musical, pero por el tema Covid y la amplitud que precisan en el escenario del Astral (por la distancia), decidieron regresar en marzo de 2022. La escenografía ya la comenzó a hacer Jorge Ferrari, en virtud de que la original la llevaron a España. Y entretanto, en la sala del doctor Julio Gallo seguirá el exitazo “Dos locas de remate”, con Solita Silveyra y Verónica Llinás, yendo lunes y martes a Mar del Plata a la sala de Rottemberg de la calle Luro. Hoja de ruta.

***

Primero en la taquilla porteña por recaudación y por espectadores, según Aadet, “Una semana nada más” se va a despedir del teatro El Nacional el domingo 31 de octubre. Luego, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi van a descansar (que buena falta les hace), Benjamín Rojas y el director Mariano Demaría harán lo propio, fortalecerse. La idea es continuar en la temporada veraniega, y estaban tratando con el productor Lino Patalano para ocupar la sala del Radio City. Por otra parte, Vázquez quiere dedicarse un poco al tema producción, ya que le está yendo muy bien con “OniiSan”. En cuanto a El Nacional, se va a ocupar con eventos hasta el estreno formal de “Inmaduros”, con Suar y Peretti, el 14 de enero de 2022.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del sábado “PH (Podemos hablar)”, 9.6 puntos de promedio, Juanita Viale, 7.5, “Aguante el cine (Tango Feroz)”, 1.2, “Santo sábado”, 1.0; “Knock out 9”, 0.9, y “Lo mejor de Pampita”, 0.2. Segundo en el día “Pasapalabra famosos”, 9.0, que alcanzó con el final de “Un sol para los chicos”, 3.8 ( y brillante recaudación de casi 29 millones de pesos), “Vivo para vos”, 1.8, “Secretos verdaderos”, 1.7, y antes, “Los Simpson”, 6.7, ganaron todas sus horas en el aire, frente a “Pasión”, 1.7, el automovilismo, 1.6, “Con estilo”, 1.2. Más allá de la medianoche “Un pequeño gran viaje” con Iván de Pineda, empató con su ex programa “Resto del mundo” en 5.3. El día lo ganó Telefé por 3 puntos de ventaja sobre El Trece. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.