En América y en la productora Jotax están pendientes de la salida de Florencia Peña con "La p…ama", con alguna expectativa de rating en medio de los cambios del prime time de la emisora. Pero la actriz, comprometida además con los ensayos de "Network", obra que va al Coliseo, se tiene mucha confianza.

.

Los primeros invitados de Florencia Peña

El primer invitado del programa es el comediante Roberto Moldavsky, quien protagoniza un éxito en la sala Apolo, y es hoy el cronista de humor de la realidad argentina.

Hay lista de invitados entre ellos Guillermo Francella, Griselda Siciliani, Pablo Rago y Coco Silly, pero tienen que ver la agenda.

Flor Peña, preparada para "La p... ama"

La razón de la salida de Florencia Peña en "Flor de Equipo"

"En Flor de equipo sentí que había cumplido un ciclo. Después de un año y cuatro meses de haber sido muy feliz, sentí que me había estancado y que todo lo que tenía para darle al programa ya se lo había dado. Y sentí la necesidad de hacer otras cosas, algo que, por el horario, por el vivo y por el tipo de programa, me resultaba francamente imposible. Si bien había filmado dos películas en ese tiempo, la verdad es que casi me muero haciéndolas. Y esa necesidad de abrirme, de hacer algo que me representara por completo, comenzó a ser cada vez más poderosa. En Flor de equipo era genuina, pero necesitaba ser más yo", dijo Florencia a La Nación.