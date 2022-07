El estudio de “La Voz Argentina” se inundó de emoción al escuchar cantar a Margarita Bullrich, hija de Esteban Bullrich (ex senador y dirigente de Cambiemos), quien estaba ahí y no podían contener las lágrimas, ni él ni su esposa María Eugenia. Tan fue así que los coach, Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner, todos, se dieron vuelta para sumarla a su team. La chica concursó con la canción “Aprender a volar” y arrasó. En tanto, Lali ya en España está ensayando para los shows que tiene que dar en Madrid y Barcelona, tiene tiempo hasta el 25 de este mes para regresar. Marley sigue cerca de ella con su hijo Mirko, mientras todavía no termina de resolver si quiere que el chiquito tenga un hermano. No lo decidió.

* * *

Rompió su propio récord en el teatro Opera Abel Pintos que este próximo viernes a beneficio del hospital Garrahan y transmitido en directo por @Pluto TV y “MI Telefe”, llega al número 31. Su anterior récord fue en 2015 con 21 recitales. Esta vez lo van a acompañar su mujer Mora Calabrese, y su hijo Agustín, más Guillermina, quien es hija de Mora y comparte vida y obra con Abel desde hace casi una década. Como es obvio, tendrá músicos y cantantes invitados. Desde el canal están confirmando algunos famosos como Damián Betular, Paula Chaves, Flor Vigna y Luciano, Denise Dumas y Campi, Jésica Cirio y su marido Martín Insaurralde, entre otros. Iba a ir Jey Mammón, pero a esa hora tiene su show en el Multi Tabarís, pero quizás se de una vuelta al final. Abel es una fiesta.

* * *

Se está planificando un especial previo al estreno en cines de la película “30 noches con mi ex”, que protagonizan Adrián Suar, en su debut como director, y la gran Pilar Gamboa. El libro lo va a llevar adelante Darío Barassi, ahora figura importante del canal con “100 argentinos dicen”, y quien también hizo participación especial en “ATAV 2”, para grabar con la pareja de ficción, Suar-Gamboa, a mediados de este mes. Es probable que le sumen varias sorpresas con participaciones especiales. Una buena.

* * *

Una vez más Nicole Neumann se tomará vacaciones en “Los 8 escalones”, dicho esto ya que es todo legal porque lo tiene bajo contrato. No es sorpresa para nadie aunque la producción se moleste y el resto del jurado ponga mala cara. La idea de la modelo-conductora es llevar a sus tres hijas Sienna, Allegra e Indiana, quienes tiene excelente vínculo con el novio de Nicole , Manu Urcera, a esquiar. Al menos una semana para hacer vida de familia, antes que las chicas hagan la suya con amigas. Nicole tiene que arreglar con Guido Kaczka, quien se va el 18 a Punta del Este, si se van al mismo tiempo, o no. Según se ve Nicole ya no hace problemas en público con su ex. Bien.

* * *

Hay mucha expectativa en El Trece con la salida de "Argentina tierra de amor y venganza 2” (aún sin fecha), pero tal como fuimos adelantando, Adrián Suar está encima de cada libro que escriben Lily Ann Martin y Claudio Lacelli, que dicho sea de paso, llevan más de 20 escritos. El fin de semana vio el primero cerrado , que va al aire. Con el elenco que comanda Fede ‘Elia, Gloria Carrá, Juan Gil Navarro, Malena Solda, Juan Gil Navarro, Andrea Rincón, Belén Chavanne, Federico Amador, entre un numeroso elenco. Quedó enloquecido con lo que vio, y llamó a los autores y los dos directores para felicitarlos. Al parecer van por buen camino, si algo sabe Suar es de ficción.

* * *

Ya comenzó a grabarse la segunda temporada de “Terapia alternativa”, Carla Peterson, de hecho la actriz mejor paga de la televisión y de las plataformas como Star Plus. A cargo del casting está Diego Andrasnik, quien eligió a Griselda Siciliani como la protagonistas que más va a dar que hablar. Dirige Ana Katz, igual que en la primera, aunque esta vez serán 7 episodios. No van a repetir elenco, todos los personajes están interpretados por actores diferentes. Va a dar que hablar. Vuelve la dupla más famosa, Carla y Griselda.

* * *

El regreso de Mirtha Legrand a la televisión sigue empantanado, a pesar de que la estrella quiere volver a estar en pantalla con toda dignidad como corresponde. Sucede que en virtud de la renegociación que le propuso El Trece, con Pablo Codevilla al frente, de ofrecerle el estudio gratis y los técnicos, toda esa oferta la tiene sobre la mesa su nieto Nacho Viale. El dueño de StoryLab se encuentra en Europa (ahora Italia), y no ha respondido ni por sí ni por no. En el té de los domingos en el que fue Marcela, del tema ni mu, y es que al parecer el conflicto no es Mirtha, sino el contrato para Juanita Viale. Y como es de imaginar Nacho quiere ubicar sí o sí a su hermana en el rol de conducción. Todo un tema.

* * *

El domingo se despidió de “Kinky Boots” Laura Esquivel, quien había reemplazado a Sofi Morandi en la comedia musical que protagonizan Martín Bossi y Fer Dente, en la sala del doctor Julio Gallo, el Astral. Estarían bajando de cartel el 28 de agosto, mientras que este jueves vuelve Sofi Morandi a recuperar su personaje en la obra. Hay alegría porque Sofi e hizo querer mucho. Dirigida por Ricky Pashkus, quien probó con escasa suerte en España (dos veces) llevarla con gran elenco, pero allá también el teatro está complicado, aquí se despide tras una temporada exitosa fines de agosto. Cada uno de sus integrantes buscan nuevos horizontes, de hecho Martín Bossi , quien ya grabó como capo cómico en “ATAV 2”, arranca en septiembre una serie “Amores inesperados”dirigido por Marcos Carnevale en Star plus. Les fue muy bien acá.

* * *

Curiosidades del rating: el gran destaque del domingo fue Iván de Pineda con “Pasapalabra”, 10, 9 puntos de promedio, y luego “Un pequeño gran viaje”, 7,3, ambos ganadores en su franja. Pineda ganó cómodo a “PPT”, 7,7, “100 argentinos dicen”,6,9, “La noche del domingo”, 1,5, “Vivo para vos”, 1,4, y “Desiguales”, 0,7. Lo más visto, imbatible, “La Voz Argentina”, 14, 7, “El debate del hotel”, 5,6, “Opinión pública”, 0,9, y “Documental”, 0,2. Antes, “La peña de Morfi”, 6,5, “La Tarde del 9”, 0,7, “Recreo”, y “Cocineros argentinos”, 0,6. El día se lo llevó Telefe, 7,9, El Trece, 5,5, América, 1,1, Canal 9, 1, Tv Pública, 0,5, Net Tv, 0,2, y Bravo TV, 0,1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.