Después del abrupto final que tuvo "ShowMatch: La Academia" debido a las bajas mediciones de rating que tenía en El Trece, Marcelo Tinelli vuelve a la televisión con una inovadora competencia artística.

Similar al formato del reality original de la BBC, "All Together Now", programa en el que cantantes hacen su performance frente a un jurado de 100 expertos del rubro, el presentador de 61 años regresará a la pantalla del canal del sol con un ciclo parecido.

.

Según lo que pudo saber La Pavada de Diario Crónica, Tinelli, acompañado por sus históricos productores, Chato Prada y Fede Hoppe, invirtió en una "súper escenografía" en los estudios de La Corte, propiedad de LaFlia, en Don Torcuato.

Desde donde se emitía el "Bailando" u otras de sus reconocidas competencias, el ex presidente de San Lorenzo tendrá una temporada breve al aire, de tres meses al igual que "La Voz Argentina", e irá tanteando dependiendo de las mediciones.