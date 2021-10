Según indicó La Pavada del Diario Crónica, Silvina Santarelli, la última eliminada de "Bake off 2021", se quedó con mucha bronca. No tanto por la "echada" sino por la reacción de alguna gente en redes, los famosos "odiadores" (haters) que animan sus días molestando a personas que no conocen.

La exparticipante del certamen pastelero que conduce Paula Chaves sintió desde el principio la mirada crítica de parte del público que la consideraba una "acomodada", por ser la esposa de Gabriel Milito, algo que ella siempre negó.

Silvina recibió muchas agresiones en Twitter, y ella las refuta recordando que, como los demás concursantes, hizo tres castings para entrar al reality porque era su sueño.

De todos modos, está muy agradecida con su esposo, el actual entrenador de Argentinos Juniors, por haberla apoyado en esto más teniendo en cuenta que tienen un hijo de dos años e ir a Pilar para el programa era un sacrificio.