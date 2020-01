Pese a que lo anunció, Graciela Alfano no irá a Mar del Plata al espectáculo de Antonio Gasalla en el Radio City. Le cambió los planes el contrato que firmó con Kuarzo para ser jurado de “Todo puede pasar”, que conducirá Nico Occhiato, el ganador del “Súper Bailando” a partir del lunes 6 a las 23 en Canal 9. Esta vez le toca compartir la silla de jurado con Noelia Marzol y la bailarina campeona Flor Jazmín Peña. Quedaron con el genial actor en que estará en marzo en la temporada porteña de “Gasalla”.

De vacaciones en familia en los Estados Unidos se encuentra Santiago del Moro, con su mujer María, y sus hijas Catalina y Amanda, visitando a su hermana. El conductor estará en el aire de Telefé con “¿Quién quiere ser millonario?” hasta el viernes 10, y desde el domingo 12 con los especiales de “¿Quién quiere..?”, que ya dejó grabados (no son repeticiones). Volverá a La Cien en febrero, y a Telefé con “Trato hecho”, el nuevo formato, aún no tiene fecha firme de salida. Todavía no empezaron con la escenografía, de manera que calculan será a mediados de abril. Un año fantástico el 2019 para Del Moro, y el 2020 se anuncia igual o mejor.

Antes de viajar a Mar del Plata con “Moldavsky reperfilado” en La Feliz, el comediante grabó un tráiler para Telefé, “La Bove”, junto con Bettiana Blum y Jorgelina Aruzzi. Filmaron entre cinco y diez escenas, como para dar una idea de por dónde quiere ir la comedia, y la evaluarán en la emisora de Viacom antes de dar el sí. Moldavsky trabaja con sala llena en La Feliz y ya todos lo ven como el líder de la taquilla, en cuanto a recaudaciones. Tal como anticipamos, en abril estrenará en Capital su nuevo espectáculo, siempre producido por Gustavo Yankelevich.

Hizo estallar las redes la foto de Griselda Siciliani mostrando su trabajado cuerpo en las playas de Brasil. La actriz-bailarina regresa en días a Buenos Aires para quedarse con Margarita, ahora con su papá, Adrián Suar, en Punta del Este. Está organizando con Suar cómo harán con la chiquita, ya que el 19 ella se va a Barcelona a filmar con Cesc Gay (“Truman”) y Javier Cámara. La filmación terminará a principios de marzo, razón por la cual en febrero la Siciliani quiere llevar a Margarita, para compartir con su hija todo el tiempo posible, y cuando hace menos frío.

El lunes próximo Lizy Tagliani vuelve con “El precio justo” en vivo, con nuevos juegos y la misma dinámica del exitoso ciclo. Además, habrá un especial de reyes el domingo 12 con famosos, siempre en el prime time, en el que participarán Nequi Galotti, Evelyn von Brocke, Grego Rossello, Pilar Smith, Manu Viale, Eva Bergiela, Guido Süller, Melina Pitra, Mariano de la Canal y Kate Rodríguez. Por lo demás, Lizy sigue ensayando “Los bonobos” con Campi, Peto Menahem y Osqui Guzmán para estrenar el 22 de enero. Va por ahí.

Inminente es la llegada de la estrella yanqui de la serie “Riviera” Julia Stiles, quien ya tiene una casa alquilada con todas las comodidades y seguridad por la producción en Palermo Hollywood. El cronograma indica que el 7 de enero estarían realizando la lectura de los capítulos a filmar aquí los elencos ingleses y argentinos, que integran Gabriel Corrado, Elvira Onetto, Franco Masini, Fabio Aste, Eliseo Barrionuevo y Eugenia Lencinas. Empiezan en la Villa 31, donde Aste interpreta a un cura villero.

La banda de cumbia pop Modo Avión la rompió en un boliche de Villa María Córdoba con más de 2.100 personas que pagaron $500 cada entrada. La actriz y cantante líder del grupo, Sabrina Fogolini (“Millennials”, “100 días para enamorarse”), volvió en el mismo día a Capital, porque es además modelo y la buscan muchas marcas. Ya tienen programados shows en Mar del Plata, Pinamar y otra vez Córdoba. Vienen a pleno, y es de las bandas más en onda.

Tras escribir “la Biblia” de la ficción de Polka, “Separadas”, la guionista Marta Betoldi viajó a Madrid contratada por A3Media para trabajar en una serie con el premio Goya David Serrano. Volvió a Buenos Aires a estar con sus hijos, Manuel y Nicolás (de su matrimonio con Mario Pasik), con quienes se irá unos días a Brasil, y ya tiene nuevo trabajo en España. Esta vez quieren que escriba una historia propia, también para A3Media, que comenzará a darle forma en marzo. Un gran esfuerzo de Betoldi, que desde hace años viene moviéndose para que le saliera esta enorme oportunidad laboral.

Vecina de Norma Aleandro en La Pedrera (Uruguay), Mariana Arias, quien tuvo la suerte de comprar allí hace años y hoy se ha valorizado mucho en dólares, recibió la visita de su amiga Elizabeth Márquez. La modelo fue con su hija y su mamá, Elizabeth Killian, viuda de Carlos Cores. Pasaron el Año Nuevo muy contentas con el reencuentro y con muchas ganas de que las cosas les salgan bien en este 2020.

Le quedan pocas funciones de “Parque Lezama” a Luz Cipriota, feliz de trabajar con Luis Brandoni y Eduardo Blanco, en el teatro Fígaro. Termina el 12 de este mes, pero la actriz está instalada en Madrid desde hace años, sin problemas con los papeles, ya que es ciudadana italiana. Está viendo la propuesta para una serie en plataformas, y además, con la productora de Ana Belén Beas (Tío Caracoles), también actriz , una obra teatral allá para la próxima temporada. Soltera y aprovechando el momento. Hizo la función del 31 con el ritual de las uvas. ¡Buen 2020!

Curiosidades del rating: el primer día del 2020 lo ganó Telefé, 5.7 puntos de promedio; El Trece, 3.7; Canal 9, 1.9; América, 1.7; Net TV, 0.5, y TV Pública, 0.4. Números muy bajos, teniendo en cuenta que los diez programas más vistos fueron “Huérfanas”, 7.4; “Cesür”, 7.2; “Lazos de sangre”, 6.7; “Elif”, 6.1; “Telefé Noticias”, 5.7; “Cortá por Lozano”, 5.4; “El noti de la gente”, 5.3; “El gran premio de la cocina”, 4.4; “El precio justo”, 4.2, y “Pasapalabra”, 4.1. En tanto, la mayor audiencia en Canal 9, “Telenueve al mediodía”, 3.4; en América, “Intrusos”, 1.8; en Met TV, “Como todo”, 0.6, y en la TV Pública, “Cine clásico”, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.