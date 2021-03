Mientras esta noche en “MasterChef Celebrity” compiten Andrea Rincón, Cande Vetrano, Daniel Aráoz, Alex Caniggia, Chepi y Georgina con invitadas especiales -”Las chicas de la 3 del Mercado Central”-, otras cosas juega el jurado Germán Martitegui. El dueño de Tegui hace estricta dieta llamada de “desayuno intermitente”, y le suma que abandonó el auto y se va en bicicleta desde Palermo hasta Martínez, donde graban el programa. Quiere bajar un par de kilos, algo que no imita su colega Donato De Santis, que también muestra barriguita. En tanto, Lautaro y Lorenzo, los chiquitos divinos del necochense, siguen comiendo rico y sano en menú que les deja su papi.

***

Firmados algunos de los contratos para “ShowMatch. La Academia”, entre ellos el de Jimena Barón (nueva jurado), Carolina “Pampita” Ardohain, Flor Vigna, Karina La Princesita, están por firmar Charlotte Caniggia, Débora Plager y Viviana Saccone. Mientras que hubo varios “no”, como el de Dalma Maradona, hay expectativa con el regreso de Marcelo Tinelli a El Trece. Se supone que tras un año ausente -el 2020-, saldrá al aire en el prime time a finales de abril, y el punto es que va a tener una competencia muy fuerte. Del lado de Telefé van a programar “La Voz”, con Lali Espósito -en su mejor momento- en el jurado, Ricardo Montaner, Ricky y Mau y Soledad, conducido por Marley, de lunes a viernes en el prime time. Y hará tándem con “MasterChef Celebrity” en plenas semifinales. Como es de imaginar, es para tenerlo en cuenta, ya que el mejor número de El Trece hoy es “Bienvenidos a bordo”.

***

Confirmado el regreso de Mariana Fabbiani con el magazine “Lo de Mariana” el lunes 12 de abril a las 11.30 AM. Además del francés Christophe Krywonis -el cocinero mejor pago del condado, que va a cocinar en vivo y en directo- y el periodista Federico Seeber, se suma Martina Soto Pose (ex Caiga Quien Caiga). La producción de Mandarina está terminando de cerrar los primeros invitados, que van a dar que hablar. Por otra parte, “LAM” pasará de 10 a 11.30. Y el Pollo Álvarez ¿se despide? Parece que sí.

***

Con el regreso desde Miami de Adrián Suar, quien hoy cumple años, le están poniendo garra para terminar los decorados en Don Torcuato (Baires) de la tira “La 1-5-18”, en un regreso al clásico culebrón de amor imposible. Necesitan terminar antes en la segunda semana de abril, con los contratos ya firmados. El triángulo principal es el de Agustina Cherri, Esteban Lamothe, y Gonzalo Heredia. Y el segundo, el de la chica paraguaya Lali González, Luciano Cáceres y Bárbara Lombardo. Se supone que podrán estar al aire con esta tira de Pol-ka en junio, y tiene un elenco fuerte con El Polaco (compartido con Tinelli), Romina Gaetani, Leticia Brédice, Ángela Leiva, Maxi Ghione, Leonor Manso, Malena Sánchez, entre otros, con dirección de Jorge Nisco. El punto será el horario en que la ubiquen, de cara a cómo vaya “ShowMatch. La Academia”.

***

Muy tranquila Carina Zampini, quien no sintió la salida de Juan Marconi en “El Gran Premio de la cocina”, al menos en el rating. La actrizconductora seguirá al frente del reality, ya en vista de la temporada número doce (lo que es mucho decir), siempre producida por Boxfish, y que comienza a mediados de abril. Con contrato firmado por todo 2021, aún no se vislumbra un cambio de rumbo en la Zampini, cómoda en la conducción. Eso sí, la están convocando para una participación especial en una tira, y veremos qué decide. Por lo demás mantiene los cuidados, ya que se hizo el test, tras haber pasado por el Covid, y no tiene anticuerpos. Hace muy bien.

***

Hasta mañana tiene tiempo Nacha Guevara para, en caso de que no haya autorizado el registro de la marca El Secreto de Nacha Guevara, de presentar oposiciones. Las dos solicitudes pedidas incluyen, una, larga lista de productos cosméticos y la otra, suplementos alimentarios y antioxidantes de la clase 5. Llama la atención que esas dos solicitudes hayan sido presentadas por una persona de apellido Laurenza, dado que la misma Nacha Guevara registró a su nombre (Clotilde Acosta) las marcas Me Gusta Ser Mujer y Nacha en la clase 21, y ha presentado una solicitud de registro de la marca Nacha en la clase 3 (cuyo registro está aún pendiente). Veremos si su abogado se ocupa antes que venza el plazo, en horas.

***

Es un misterio la inestabilidad del rating de “Corte & Confección Famosos”, que, dependiendo del día, puede llegar a 7 puntos o bajar a 5. De hecho, volvió Pachu Peña, quien también estará en La Academia, no así Anita Martínez, que se fue enojada, para ver si esto modifica el número. Están grabando a pleno para poder mudarse, en tanto la próxima eliminación puede ser entre Barbie Vélez y Ximena Capristo, de cara al desafío. Su conductora Andrea Politti, con contrato renovable (abierto), cree que se van a mantener todo este año. A Dios rogando.

***

Tal como anticipamos, el trío que formaron en el Luxor de Carlos Paz Ulises Bueno, Soledad Pastorutti y Fátima Florez avanza fuerte en las presentaciones. Se harán 10 en todo el país, y entre los lugares elegidos está el Gran Rex de CABA y el Domo de Resistencia, y también estarán en Rosario, Mendoza y el sur. Arrancan por Córdoba. Al parecer, se están poniendo de acuerdo con la producción para el precio de las entradas. Como ya dijimos, los tres tienen trabajo en televisión, de manera que tienen también que armar las fechas con Pardo, el productor.

***

Curiosidades del rating: el martes se lo llevó Telefé, 8.8 puntos de promedio; El Trece, 6.3; Canal 9, 2.4; América, 2.3; TV Pública, 0.6, y Net TV, 0.5. El total de los seis canales abiertos fue de 20.7 puntos, mientras que en total de cable pago llegó a 23.6. Lo más visto en la abierta “MasterChef Celebrity”, 17.3; en El Trece “Bienvenidos a bordo”, 9.8, fue la mayor audiencia, mientras que en América “Los Mammones”, 3.0; Canal 9, “Bendita”, 3.9; TV Pública, “Quien sabe más de Argentina”, 1.3, y en Net TV destacó “Editando tele”, 0.7. La competencia entre “Telefé noticias”, 7.0, “Telenoche”, 8.0, y “El noti de la gente”, 8.6, versus “Noticiero Trece”, 5.5; en tanto que “Flor de equipo”, 6.1, le gana a “LAM”, 4.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.