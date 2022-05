El escándalo alrededor del romance con el futbolista Rodrigo De Paul no parece afectar a Tini Stoessel en la venta de tickets para sus recitales en el Hipódromo de Palermo. La cantante está renovando su vestuario porque tiene además los festejos de “Violetta” y sus planes de gira. Va a lucir un traje negro, cuya foto le envió a su novio para pedirle opinión, y a Rodrigo le encantó. Eso sí, la cantante se ha ganado sus ricas enemigas, como la mexicana Danna Paola, a quien pusieron de tercera cuando Tini salía con Sebastián Yatra, y ahora se venga con el tweet “Voy a escribir una canción que se llame la Roba Hombres”. Y, sí, a China Suárez la mataron.

***

La estadía de Robert De Niro en Buenos Aires es agitada, lo que demuestra su estado físico a los 78 años, y ya tiene su avión privado para regresar a Nueva York, en las próximas 48 horas. Muchos de los actores /actrices que trabajan en la serie de Star plus “Nada”, quienes no pueden sacarle fotos ni hablarle, tienen que rechazar lo que sus familiares les piden, verlo al menos, y nada. Según la producción “es imposible”. La única posibilidad fue en el Faena, haciendo de extra durante 11 horas, y había que estar asegurado por cualquier accidente. De Niro se recluye en su motor home, no habla con los técnicos, y en los momentos libres ensaya, en general solo con Luis Brandoni (es que no ensayaron nunca). Mientras su mujer Tiffany y su hija menor, con custodia, conocen algo de Buenos Aires.

***

Tal como anticipamos, El Trece está “poniendo” el dinero (dólares) para el formato de “All together now” , cuyos decorados se están realizando en Don Torcuato. A Marcelo Tinelli lo tiene súper entusiasmado la vuelta a la tele con este programa que va en primera temporada corta, con idea de continuar. Nivelazo le dan los 100 jurados, algunos que saldrán de audiciones y los famosos que ya están convocando, aunque no hay nombres. Está claro que van a tener que pelear contra un tanque como lo es “La Voz”, pero lo que es seguro es van con todo. De cara al Martín Fierro, los productores de LaFlia van a estar apoyando la industria.

***

Jamás abandonó sus clases, Julio Chávez, quien en todos estos meses se ocupó de editar su primer film “Cuando la miro” que protagonizó junto a la gran Marilú Marini. Bastante arisco para hacer sociales, sin embargo Chávez confirma que irá a los “Martín Fierro”, ya que está nominado por “El Tigre Verón”, en la misma terna que su amigo Marco Antonio Caponi . Dicho sea de paso, Caponi acaba de ganar el ACE. Chávez se va a sentar en la mesa con los guionistas, y sin su incondicional Daniel Barone, que no salió nominado.

***

Van descontando los días para la gala del Martín Fierro el domingo 15 en el Hilton, con Marley conduciendo, y Santiago del Moro sentado en la mesa de “Masterchef Celebrity”, una de las favoritas al Oro. Carolina “Pampita”Ardohain que va con cámara propia, tendrá su cuarto y hará con Lizy notas de color en las habitaciones. Aún no está confirmado que la acompañe su marido García Moritán (están en eso). Por el lado de las nominadas de “Pequeñas Victorias”, Natalie Pérez no va, está en Europa, y Julieta Díaz lo hará con Mariana Genesio. En la previa de la alfombra roja comienza “El último pasajero” con Nico Occhiato y Flor Vigna.

***

Fiesta de final de rodaje de “Los protectores” (2da.) en boliche de Palermo a puertas cerradas y sin acceso a la prensa. Estuvieron Adrián Suar, Gustavo Bermúdez, el colombiano Andrés Parra, Martín Seefeld, Karina Mazzocco, Jorgelina Aruzzi, Mey Scapola, el director Jorge Nisco y los técnicos. Se habló de la serie con entusiasmo, y de los planes a futuro. La Aruzzi comentó que en horas se iba a Cataratas, Karina Mazzocco su felicidad por la nominación como mejor conductora (va a ir con su marido a la gala), y Adrián todavía se pellizca por el lleno completo de cada función de “Inmaduros”.

***

Hay preocupación en la productora Kuarzo por el número de “PH (Podemos hablar)” con Andy Kusnetzoff que repite el formato pero viene en baja en cada sábado. Así, ayer grabaron con Juanse, Andrea Rincón, Sergio “Maravilla”Martinez, Mónica Gutierrez y Rocío Gómez Wlosko. El número que dejó en su anterior emisión fue de 6,1 puntos. Bajo para las pretensiones del formato.

***

Es bien sabido que las imágenes y acciones que se ven en “El hotel de los famosos” ya han sido grabadas en su mayoría con distancia de más de 10 días. Esa es la razón mágica por la cual Karina Jelinek se vio en la pantalla e El Trece, aunque en rigor la modelo ya está pasando unos días en Cancún, México. Y también, decidida a ser mamá, está buscando la forma de monetarizar esa decisión, y hay negociaciones para convertir el día a día en un reality (tipo “Siendo Pampita”). En cuanto al reality, habrá segunda temporada, para emitirse en el verano. Acordaron eso, por ahora.

***

Curiosidades del rating: Telefé ganó el miércoles con 8,6 puntos de promedio, El Trece, 6,7, Canal 9, 2,7,América, 2,2, Tv Pública, 0,4, y Net TV, 0,3. Lo más visto de cada canal, “Fugitiva”,11,5, “El hotel de los famosos”,9,2, “Bendita”,4,9, “Intrusos”,2,9, “Cocineros argentinos”,0,8, y “Reperfilar”, 0,5. Segundo en la jornada “El primero de nosotros”,11,2, frente a “Los 8 escalones” (último bloque), 9, “Intratables”,1,8, “Tele 9 al cierre”,1,1, “El señor de los Cielos”,0,6, y “Cantoras”, 0,2. El duelo “Socios del espectáculo”,4,9, versus “Flor de equipo”, 4,2, mientras “Soñar contigo”, 8,5, “Momento D”, 4,8. El informativo e mayor audiencia “Telefe Noticias”,9,6, y “Telenoche”, 6,8. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.

