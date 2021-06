Severas dificultades económicas estaría atravesando el marido de Carolina “Pampita” Ardohain, el papá de la beba que está esperando, Roberto García Moritán. No es agradable tener que contar que muchos de quienes trabajaban en la cocina del restó La Mar se quedaron sin trabajo. Y lo mismo sucedió con el otro restó, Tanta. El matrimonio alquila un sitio caro en el barrio más cotizado de CABA, de unos 10.000 dólares mensuales, y la están piloteando a su manera. Pampita tiene buenos ingresos entre su programa y “ShowMatch”, más los chivos de Instagram. En esa casa viven los hijos de Pampita con Vicuña, los tres “B”, y a veces se queda algún hijo del empresario.

***

Es definitivo, en este segundo semestre del 2021 Susana no irá a los estudios de Telefé, no se hará el programa pensado. Contratada por Paramount + está desarrollándose el reality “Susana invitada de honor”, que comienza a grabarse en julio. Será al estilo de los especiales como el de Luisana Lopìlato, visitando la casa de las celebridades. En principio el primer destino sería Miami con Chayanne, Maluma, Julio Iglesias, la casa familiar de los Montaner, entre otros. Todo dependerá de los “semáforos verdes” en los países de “Covid free”. En cuanto a “Marley & Mirko”, Susana tendrá una participación especial por ser la madrina del pequeño rubio simpático galancito bebé.

***

Tal como lo contamos Laurita Fernández ocupa en Kuarzo el estudio que antes era de Mirtha. Con tres programas de “El club de las divorciadas” ya grabados, al estilo “Cuestión de peso” el reality tendrá 9 divorciadas que intentarán superar sus obstáculos. Va la lata para El Trece, que al parecer aprobó el producto para lanzarlo el lunes próximo a las 16. Laurita llega al estudio maquillada, habla poco con los productores, no abandona el alcohol en gel ni el barbijo, graba con la Rampolla, el psicólogo Cartañá y la abogada y se vuelve a su casa de Pilar (la que había comprado con Cabré).

***

Muchos artistas, como Antonio Banderas y Shakira, comercializan sus nombres en sociedad con compañías. Y les va muy bien, son ingresos de otras opciones además de lo artístico con buenos contratos. Se suma a estos negocios el popular actor chileno Benjamín Vicuña, marido de China Suárez y padre de cinco hijos. El intérprete estaría por lanzar al mercado una línea de productos de perfumería, cosmética y tocador. De hecho, en el Boletín de Marcas del 2 de junio se leen las solicitudes de registro de las marcas Benjamin, Benjamín Vicuña, Mr. Benjamin, Season One Benjamín Vicuña y Season Two Benjamín Vicuña, a nombre de Benjamín Vicuña (que sería el propietario en un 35%) y de la compañía chilena Laboratorio Petrizzio Limitada en un 65%. Si estuviese todo ok con las marcas, este laboratorio se ocuparía de fabricar, envasar y publicitar esos perfumes y cosméticos, y Vicuña de promocionarlos con su imagen y obtener su porcentaje de las ganancias de sus ventas. Y eso que viene de familia “millo”.

***

Esta noche siguen los 6 (Georgina, Candela, María, Sol, Gunda y Gastón) concursantes en juego de “MasterChef Celebrity”. Dicho sea de paso el trío infernal graba en simultáneo el reality “Manos arriba chef” para la Paramount y compiten Donato, Betular y Martitegui para ver cuál es el mejor, cero camaradería. En tanto, en “MCC” con la visita de Vero Lozano a las cocinas, los participantes van a apostar por diversos cortes de carnes salvajes cuya subasta dirigirá Santiago del Moro. Una vez logrado el objetivo, tienen que cocinar el mejor plato de carne, ayudados por Vero, en los minutos que les queden. El ganador/a, una estrella.

***

Poco más de dos semanas le quedan a Marley para que el reality “La Voz” salga al aire en lugar de “MasterChef Celebrity” y va a ser fuerte el rating del prime time. Con el jurado a pleno -Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Mau y Ricky-, más los coachs que en estas etapas, las batallas y los knock-outs, son Miranda, Nahuel Penissi y Cazzu, se la superjuegan con un formato también internacional. Y un dato más que importante porque jerarquiza mucho al reality es que en las próximas etapas, “los playoffs”, va a estar el gran Abel Pintos. El cantante que más creció en la última década y acaba de sacar un CD que arrasa, “El amor en mi vida”, y feliz con su mujer Mora y su hijo Agustín. Le suma, y mucho.

***

Ya están probando los looks para los actores y actrices del policial sobre María Marta García Belsunce que va dirigir Daniela Goggi (“El hilo rojo”) para Warner Media. En breve comienzan con las grabaciones en un barrio cerrado (tal vez el original) con Laura Novoa (María Marta), Jorge Marrale (Carrascosa), María Leal (Luz María Galup Lanús, madre de la asesinada), Nicolás Francella (Pachelo), Carlos Portaluppi (Guillermo Bártoli), Muriel Santa Ana (periodista), y falta defi nir algunos personajes. La producción es de Kapow, pero detrás va Pol-ka con Diego Adrasnik a cargo. Hay mucha expectativa con esta fi cción, que ya tuvo su documental en Netfl ix. Aquí habrá otro enfoque.

***

El viernes pasado encontramos al director Marcos Carnevale cerca de su casa en Palermo, cuidando de sus chicos. Recién llegado de Córdoba, donde terminó de rodar “Granizo” con Guillermo Francella, con suerte porque si bien hubo casos de Covid, no fue de los protagonistas, de manera que se aislaban y seguían rodando. Y no hay otra forma. En este momento Carnevale está comenzando a escribir la segunda temporada de “Los protectores” con Adrián Suar y Gustavo Bermúdez (y Andrés Parra) que irá a la plataforma Star, que es la de Disney con contenido para adultos. Se lo veía bien dentro de lo que estamos pasando.

***

Curiosidades del rating: el domingo la gala de eliminación de “MasterChef Celebrity”, 23 puntos de promedio, fue lo más visto; compitió con “PPT” (Lanata), 11.1; “Policías en acción”, 7.3; “Debo decir”, 1.4; “Fuego amigo”, 0.6; “De mil humores”, 0.5, y “Atardeceres en tecno”, 0.4. Antes, “Trato hecho”, 13.2, versus “100 argentinos dicen”, 9.2; “Vivo para vos” y “El show de los escandalones”, 1.9, y “Desiguales”, 0.8. El duelo “La peña de Morfi”, 6.5, versus Juanita Viale, que ganó con 7.7. En América la mayor audiencia fue “El show de los escandalones”, 1.9; en Canal 9 “Implacables”, 2.1, y en la TV Pública “Museo del turismo”, 1.8. Los resultados generales: Telefé, 10.7; El Trece, 7.2; América, 1.3; Canal 9, 1.2; TV Pública, 0.9, y Net TV, 0.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.