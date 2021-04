Mientras en LaFlia trabajan contra reloj y teniendo muy en cuenta las restricciones por el Covid, ya se sabe que la canción de fondo de “ShowMatch. La Academia” es la de Coti Sorokin (hoy pareja de Candelaria Tinelli), “Por ahí”. Es la que había compuesto para el 2020, aunque ahora verán si en la apertura se podrá hacerla en vivo, con Coti y Lelé. Y se confirmó a Romina Ricci, que va a dar que hablar. Por lo demás en la apertura habrá varios cuadros musicales. Karina La Princesita, contratada para bailar, podría hacer un tema, en tanto que las jefas de coach, junto con Juanita Tinelli, están eligiendo cuadros con ritmos acordes a la juventud actual, mucho trap.

***

Con más restricciones, se sigue grabando en Montevideo la serie de Amazon “Iosi, el espía arrepentido”, dirigida por Sebastián Borenzstein. Con la llegada del frío, Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos, quien viajó con sus dos hijos para acompañar al actor, decidieron que la familia volviera a Buenos Aires. Se hace muy complicado vivir en un hotel, sin mucho que hacer para los chicos, porque ya no pueden estar al aire libre. La actriz de “Separadas” regresa hoy a su casa, y vale decir que tiene varios proyectos o, al menos, trabajos para estudiar en fi cción. Tanto en tele como en teatro. Caponi se quedará hasta fi n de abril, y luego terminan de rodar aquí.

***

Tal como primició esta sección, Netfl ix, vía la productora Mandarina, con dirección de Juan Taratuto, comienza en agosto la preproducción de la biopic de Fito Páez, quien aprobará -o no- los libros y tendrá activa participación en el casting. En ese sentido, ídolos populares que interesen en el exterior, hay tratativas para hacer también la biopic de la más grande, la “Negra” Sosa, cuya vida es de novela por múltiples razones, y en lo profesional nadie llegó tan alto, como que los alemanes, sin entender español, la adoraban. La nieta de la Negra, Araceli, escucha ya ofertas de productoras interesadas. Una de las más conocidas ya dio el OK.

***

Esta tarde se graba en Martínez “Pasapalabra especial famosos” con Iván de Pineda e invitados, que son: Nancy Pazos, Paulo Kablan, Andrea Rincón, Georgina Barbarossa, José “Pepe” Chatruc y Maximiliano “Chanchi” Estévez. Bien la metodología de Telefé, donde todos están encolumnados detrás de Viacom y nadie mira su propio ombligo. Será la previa de “PH (Podemos hablar)”, apoyando a Andy Kusnetzoff en su pelea por el rating con Juanita. Se sentarán a la mesa Luciano Castro (también de la casa), Brenda Gandini (por “Desnudos”), María Julia Oliván y Belén Francese.

***

Tras nuestra publicación acerca de la vacuna contra el covid que necesita el genial Antonio Gasalla, quien está solo y no se puede manejar, la representante Cipe Fridman fue y lo anotó en la turnera del gobierno de la ciudad. El punto es que, ante la duda de que no reciba los e-mails asignándole el turno (que se lo dan), van a esperar hasta el lunes y si no se pueden comunicar, irán a buscarlo a su piso de la calle Uriburu. Cabe recordar que el gran actordirector-autor cumplió sus 80 años hace muy poco, pero su carácter nunca fue su aliado y a esta edad se le pone peor.

***

Contento está Luis Brandoni con la respuesta del público a la obra de Carlos Gorostiza “El acompañamiento”, que protagoniza con David Di Napoli. En la última semana subió la venta de localidades más de un 20% en el Multiteatro, y ya tiene resuelto quedarse en principio todo el mes de abril y luego salir de gira. Brandoni ya tuvo Covid, razón por la cual recién puede ponerse la vacuna en mayo, pero está muy agradecido con Fernán Quirós, pues, a su juicio, fue de los que más ayudó para la reapertura de los teatros. De hecho, Quirós lo fue a ver al teatro y el público le dio un cerrado aplauso.

***

Entusiasmado está Ángel Mahler con el espectáculo “Musicales en concierto” que dará el próximo 7 de mayo en el teatro Ópera. Ayer a la tarde se reunieron con Juan Rodó y Cecilia Milone para realizar las fotos de prensa y promoción con el fotógrafo Alejandro Palacios. Luego de la presentación en CABA ya tienen gira armada por La Plata, Lomas de Zamora, Rosario, Mar del Plata y Córdoba. Por lo demás, junto con el productor-socio Leo Cifelli están armando un show con fi gura legendaria de la industria que iría en junio con gran decorado e invitados. Van por ahí.

***

Hoy vuelve a ocupar su lugar en “Sex”, Noelia Marzol, tras superar el Covid, junto al elenco Diego Ramos, Romina Richi (quien estará en La Academia), Tucu López (también en La Academia), Adabel Guerrero, Diego Ramos, Felipe Colombo, Germán Tripel (otro que superó el Covid), con coreo de Matías Napp y dirección de Muscari. Con un precio que va de $ 1.500 y 80 lugares privilegiados, están en el Gorriti en forma presencial. Doble función a las 21, y a las 23. La recaudación la reparten por puntos, algunos, y otros cobran un fi jo. Es el show erótico que primero fue virtual e iba por las redes (no pagaba plataforma streaming).

***

Curiosidades del rating: “MasterChef Celebrity”, con 18.3 puntos de promedio liquidó a la competencia, “Te doy la vida”, 6.8; “Los Mammones”, 4.2;, “Fuego amigo”, 0.9; Peter Capusotto y “Sobreviviendo a Escobar”, 0.4. Segundo en el día “Minuto para ganar”, 12.0, versus “Bienvenidos a bordo”, 9.2; “La hora exacta”, 2.5; “Intratables”, 1.9; “La viuda de Rafael”, 0.6, y “Mejor de noche”, 0.4. Asimismo, el informativo de mayor audiencia “Telefé Noticias”, 9.7; en tanto que “Polémica en el bar” marcó 1.4. Se estableció ya como el programa de mayor rendimiento en América el de Jey Mammón. La jornada se la llevó Telefé, 9.5, seguido por El Trece, 6.9; Canal 9, 2.7; América, 2.1; TV Pública y Net TV, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.

***

El éxito teatral del momento en La Plaza se llama “Las chicas de la culpa” y hacen una sola función los viernes. Les han ofrecido sumar funciones, pero nada, Malena Guinzburg, Fernanda Metili, Connie Ballarini y Natalia Carulias, todas ellas con proyectos independientes, además, tienen un público muy fi el. Aun con el aforo del 50%, meten 200 personas en cada función. Claro que es una sola, pero llenan. Hay que apoyar el teatro.