Desde hace varios meses, Lali Espósito se encuentra instalada en Madrid. Frente al gran carisma que tiene, los directivos de los Premios Platino definieron que ella sea la conductora del evento y además llevará una sorpresa para los televidentes.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, la intérprete de "Disciplina" tendrá a su cargo un show. Asimismo, también estará presente su amiga, la China Suárez quién entregará un galardón.

La integración de la ex amante de Mauro Icardi a la entrega de premios se debe a que muchos argentinos no podrán asistir por diferentes compromisos laborales. Un punto importante también son los altos precios que están teniendo los vuelos.

"El Reino" es la ficción argentina con más nominaciones y muchos de sus artistas no estarán presentes. Nancy Dupláa no viajará, Joaquín Furriel no puede por la obra de teatro que está haciendo y el director de la serie tiene que seguir con la grabación de la segunda temporada.

El elenco de "El Reino".

Asimismo, el evento será transmitido por América TV y allí podemos ver a Espósito representándonos como siempre lo hace. Además de los compatriotas que estarán presentes.