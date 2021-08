Noticia para ser desmentida (pero es verdad). Las tormentas de carácter de la China Suárez chocan con la manera de vivir las situaciones de su pareja y padre de dos de sus hijos, Benjamín Vicuña. Ya contamos que se toman sus respiros, cuando ella viaja para hacer campañas gráficas y cuando él graba todo el día “El primero de nosotros”. No es una pareja fácil, decir crisis es poner una foto fija, que en este caso no refleja la convivencia cotidiana. Por otra parte, están construyendo una casa carísima con arquitecto renombrado en barrio cerrado, y a Vicuña las cuentas lo empiezan a molestar. Y es que debe pagar, como corresponde, a Pampita por los tres hijos que tienen en común, al menos hasta la mayoría de edad. Y eso que el hombre es rico. Como para tener en cuenta.

***

Aún no tiene fecha para venir a Buenos Aires Susana Giménez, quien, cuando decida viajar en avión privado, debe reservarlo al menos con una semana de anticipación. La diva está muy bien, ya no usa el oxígeno, y sí mantiene las caminatas por La Mary para seguir respirando mejor, sin ronquera alguna. Está por recibir un premio en forma virtual en Uruguay. Por el tema Covid, que ya pasó, no hay que preocuparse y, dicho sea de paso, su hermano Patricio hace rato que está viviendo en Montevideo, se ven poco. La idea es venir a su mansión de Barrio Parque, entre otras razones, para resolver sus cuentas bancarias, hacer sus visitas personales y encontrarse con amigos (con barbijo) a los que no ve desde que se instaló en Uruguay.

***

Tras evaluar ganas, tiempo y rating, la conductora y actriz Carina Zampini decidió de común acuerdo con El Trece y la productora Boxfish que esta temporada, la número 13, sea la última de “El Gran Premio de la cocina”. Si bien regresa Felicitas Guerrero y están Christian Petersen y Mauricio Asta, la competencia que se hará entre campeones marca el final de la etapa Zampini en ese reality. La idea es que finalice entrado el mes de septiembre, mientras que ese horario sería ocupado por otro programa de la productora de Guebel. La Zampini queda liberada y ya está con proyectos.

***

El tema económico y cómo afecta aun a los ricos está candente. Es el caso de Karina Rabolini, ex de Daniel Scioli y en pareja con Ignacio Castro Cromwell (mucho apellido), quien puso a la venta su piso de 500 metros sobre Avenida del Libertador, en la zona más exclusiva de CABA. Todavía no tiene una oferta en firme, porque las cifras que le tiran no llegan a cubrir los metros de su piso, o sea, lo quieren comprar “barato”. Eso sí, las expensas y el ABL del edificio la estarían convenciendo. Buen título: la crisis llegó a la Libertador que, como nunca, muestra muchos carteles en venta.

***

Feliz Verónica Llinás con la marcha de boletería de “Dos locas de remate” junto con Solita Silveyra en el Astral: la última semana quedaron segundas, a solo 40 entradas del exitazo “Una semana nada más”, en El Nacional. La actriz rechazó la serie de Disney “Ringo”, tal como anticipamos, para interpretar a la mamá de Lali Espósito en la de Amazon, “El fin del amor”, con libro de Tamara Tenenbaum. Creen que van a comenzar a fin de mes, y ya se están juntando a leer los libros con Erika Halvorsen. En tanto, la cantante cambió su look por el nuevo personaje: se hizo en el pelo un fuerte colorado.

***

Confirmados los miércoles de septiembre en la sala El Nacional para “Los inmaduros”, que encabezan Adrián Suar y Diego Peretti, con elenco que incluye a Pata Echegoyen, Fer Metilli, Carla Pandolfi, Jessica Abouchain, la voz en off de Andrea Politti, dirigidos por Mauricio Dayub. Tras una larga espera en virtud de la pandemia, por fin logran hacer los preestrenos con un aforo del 50% , con idea de estrenar en El Nacional en enero del 2022, ya con varias funciones semanales.

***

Con el regreso de las grabaciones de “El encargado”, con Guillermo Francella (tras el Covid leve) como protagonista y Gastón Cocciarale como contrafigura en un edificio de CABA que tiene alquilada la producción de Star Plus, vienen las participaciones especiales. A las que anunciamos se suma en tres capítulos Martín Seefeld, recién llegado de Colombia, donde estuvo filmando. El actor, además, está confirmado en la segunda parte de “Los protectores”, con Adrián Suar, Andrés Parra y Gustavo Bermúdez, dirigidos por Marcos Carnevale.

***

Mientras hay productores interesados en reponer el espectáculo homenaje a Raffaella Carrá, que realizaran con éxito Dan Breitman, Natalia Cociuffo e Ivana Rossi, dirigidos por Valeria Ambrosio, esta noche la Ambrosio estrena la obra “El beso de la mujer araña”. La emblemática novela de Manuel Puig la protagonizan en el teatro Buenos Aires Pablo Pieretti y Oscar Giménez. Por ahora harán funciones viernes y sábados a las 20, en la sala ubicada en Rodríguez Peña 411 (y Av. Corrientes). El teatro es vida.

***

No le habría caído nada bien a una actriz-conductora que publicitaran su actuación en una obra teatral antes de que ella diera el sí o estuviera arreglado el contrato. Al parecer, se lo hizo saber a quien le acercó el libro (que no le gustó), antes de viajar por el interior del país. La mencionada tendrá que trabajar doble este fin de semana para poder liberarse al menos 10 días y encontrarse con su madre, de vacaciones en una isla divina, viviendo el sol europeo.

***

Curiosidades del rating: el partido de River-Boca marcó en el cable 14.1 puntos de promedio y el miércoles logró superar en la jornada con 10.2, a Telefé, 10.0. Luego, “La Voz Argentina”, 18.7 puntos de promedio, “ShowMatch. La Academia”, 8.5; JJ.OO. Tokio, 1.9; “Intratables”, 1.8, y “Betty la fea”, 0.5. Los duelos “Pasapalabra”, 7.4, vs. “Bienvenidos a bordo”, 5.8; “Cortá x Lozano”, 7.8, frente a “100 argentinos dicen”, 6.5; mientras no levanta cabeza “El club de las divorciadas”, 3.1, vs. “Dulce ambición”, 8.7. Luego, “Los Mammones”, 1.8, no pudo con “Bendita”, 3.8. Por su parte, “Intrusos” fue la mayor audiencia de América, 2.7, en contraste con “Polémica en el bar”,1.0. El prime time de la jornada Telefé, 14.7; El Trece, 7.2; Canal 9, 2.5; TV Pública y América, 1.6, y Net TV, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.