Confirmado el romance de la China Suárez con el rapero santiagueño RusherKing, quienes el domingo habían ido a ver y oír a Jorge Drexler, y luego llamaron a la “China” para que no se pierda el “after”. Y quedó todo grabado, sin que le importe. Pero no solo se mostró con el ex de María Becerra, y se reconcilió con Ángel de Brito, sino que también Suárez compartió la fiesta con sus posibles compañeros de canal.

En el terreno laboral, quizás por tanta exposición mediática, ahora no solo le va bien filmando películas, como la que realizó en España, y arrancó su carrera musical con un tema en colaboración con Celli. Es que, según informó La Pavada, al parecer podría sumar una nueva faceta a su carrera.

.

Es que La Pavada contó que la están buscando de Telefe para que sea uno de los jurados del reality “El cantante enmascarado”, que están pensando para el segundo semestre. También están tanteando famosos para que intervengan cantando, necesitan 12 mínimo más los jurados. Van a tener altos costos solo con el cachet de Natalia Oreiro, su conductora.

Vale recordar que según esta misma sección, las filmaciones de "El cantante Enmascarado" arrancarán en el segundo trimestre del 2022, a pesar de que todavía no hay certeza sobre la fecha de salida.

.

El ciclo aparece como una de las grandes apuestas de Telefe y Paramount, por lo que están en muchos detalles. La empresa contrató a Natalia hace meses para asegurarse la exclusividad, además de que quieren que todo esté a la altura de su gran carrera.

Es que, no solo será su carisma el que atrape a la gente, sino que la escenografía, el vestuario y los looks que tendrá la conductora serán fundamentales hasta que comience el rodaje de "El Enmascarado".