Contratada por una marca de indumentaria que le paga muy bien, Eugenia “China” Suárez viajó unos días a Inglaterra para realizar una producción de fotos que corresponde a la nueva colección. Tras festejar en Punta del Este el cumpleaños número dos de su hija Magnolia, que tuvo con Benjamín Vicuña, la actriz armó las valijas y viajó a Londres junto con su beba y su madre para cumplir con su compromiso laboral. Además, si bien no confirmó aún su embarazo, ya que espera transitar los tres meses de gestación antes de hacerlo público, su pancita ya comienza a notarse. Habrá que ver de qué manera revela la feliz noticia, si lo hará en algún ciclo o a través de sus redes sociales. Por ahora, la China prefiere ser cauta.

***

La esposa de Jorge Rial -quien ya está abocado a la organización para celebrar durante el año las dos décadas de “Intrusos”- cuida al conductor, sobre todo, cuando ya son varias las personas que le advirtieron sobre Angie Balbiani, la ex panelista. Por eso, cuando se cruzan en Net TV, se saludan con pocas ganas, casi de compromiso. Está muy bien; el “por las dudas” de Romina Pereiro vale oro.

***

Sofía Gala no para de trabajar y los productores de sus proyectos hacen lo imposible para que no se mezclen y pueda promocionarlos, ya que además de una gran actriz es popular y saben que lo que ella hace se difunde por todos lados. En la campaña de prensa de “Respira”, filme de Gabriel Grieco que Sofía protagoniza junto con Leticia Brédice y Gerardo Romano, debieron mover varias fechas y sumar esfuerzos de los demás artistas involucrados para que Sofía esté presente en la rueda que tendrá lugar esta semana. Al parecer, no sólo la fe, sino que también Sofía mueve montañas.

***

La vida de Jimena Barón en estos últimos días se convirtió en una pesadilla para sus seguidores, los que la quieren y los que ya están hartos de sus problemas, pero en las últimas horas se profundizó su malestar cuando la cantante explotó de bronca por la repentina cancelación de un recital que tenía pactado realizar en la provincia de Chubut. En otra parte de su catarsis, estalló: “¿Cómo hago para creer que esto no es personal? ¿Que no es conmigo? ¡Me censuraron! ¡Esto es muy grave!”. Jime, ¡nunca hay que perder la paciencia!

***

Julieta Nair Calvo atraviesa un gran momento como protagonista de “Separadas”, la tira de Pol-ka que emite El Trece con gran éxito. Pero ni la repercusión de su trabajo ni su categoría de famosa siempre ayudan. La joven fue con su novio a un evento este fin de semana, pero en la puerta nadie estaba enterado de su presencia y debió esperar largos minutos al sol para lograr entrar, entre muecas de molestia y quejas compartidas con su pareja. Incluso vio pasar a otros famosos llegar y pasar por la puerta mientras ella seguía esperando, algo inaceptable para un famoso. Finalmente logró entrar y después de un rato se le fue la mufa.

***

Otra oportunidad le dio Miriam Lanzoni a Christian Halbinger, quien la había engañado con una mujer dueña de un catering. La insistencia y los grandes detalles, como llevarle mariachis a su balcón, sirvieron para que la actriz decidiera volver con él a pesar del terrible engaño que cometió. Cabe recordar que Lanzoni recibió un video de él teniendo sexo con su amante y el episodio se hizo conocido por ella en los medios. Sin embargo, la tormenta ya pasó entre los tortolitos y el Día de los Enamorados fue la fecha elegida para recomponer su noviazgo. ¡Apuesta fuerte a su amor o es débil para perdonar! ¿Cuánto más durarán juntos después de semejante traición?

***

Ansiosa está Paula Chaves por su vuelta a la televisión, por la pantalla de Telefé, con la segunda temporada del reality “Bake Off Argentina”, la cual ya está grabada. La conductora, que se encuentra en Córdoba acompañando a su esposo, Pedro Alfonso, regresa hoy a Buenos Aires para reunirse con los productores del ciclo, que comienza en marzo. Aún no hay fecha de emisión definida, pero será pronto. Por su parte, la modelo se prepara para el evento de prensa que suele realizar el canal en los días previos al debut, mientras disfruta de su tercer embarazo, fruto de su amor con el productor.

***

Dividida entre Francia -donde vive con su esposo, Mauro Icardi, y sus hijos- e Italia -país en el que lleva a cabo su rol de panelista en “Gran Hermano”-, Wanda Nara lanzó su línea de cosméticos con un packing muy similar al de la marca de Kylie Jenner, lo cual llamó la atención de los usuarios en las redes. Además, la mediática aclaró que aún los productos, labiales matte y sombras, no están a la venta. Wanda prefiere ser paciente y analizar bien si le conviene abrir locales en Milán para venderlos o manejarse a través de la venta online. Recordemos que su hermana, Zaira, también tiene su propia empresa de belleza, llamada Zaira Beauty. No quedan dudas de que la flamante mamá de Viggo fue quien le aconsejó iniciarse en este rubro.

***

Reina Reech confesó recientemente que en la década de 1990, cuando creó y condujo “Reina en colores”, los temas del programa habían vendido más de dos millones y medio de copias y que gastaba en un musical alrededor de 550.000 dólares. Su socio era Gerardo Sofovich y, obvio, eran otros tiempos televisivos; inclusive, Canal 7 lograba cifras de rating mucho más importantes que las actuales. Todo cambia, pero el talento de la directora, sigue intacto. ¡Felicitaciones!

***

Comienzan a llegar las críticas de la puesta “Teoría King Kong”, que se estrenó en el Teatro Cervantes, y Soledad Silveyra no da más de felicidad. Es que la obra feminista, basada en el libro que hoy es best seller, era un desafío muy grande no sólo para ella, sino también para sus directores, Claudio Tolcachir, Romina Paula y Mónica Viñao, y sus compañeras, Andrea Bonelli y Mercedes Morán. Pero el minucioso trabajo de preparación que hicieron con el texto y en los ensayos durante todo el verano dio sus frutos y el público se va emocionado. Además, la crítica especializada, que tenía sus reparos con la adaptación, también se sumó al reconocimiento. Solita y sus colegas festejaron el estreno de manera muy especial y felices por lo que viene.