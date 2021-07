Avanza a paso firme la tira de Pol-ka “La 1-5/18”, que se está grabando con un elencazo que incluye a Agustina Cherri, Esteban Lamothe, Lali González, Gonzalo Heredia, Leticia Brédice, Leonor Manso, Patricio Contreras, Romina Gaetani, Luciano Cáceres, Nico García y El Polaco, entre otros. Tras los problemas que tuvieron que afrontar, todo va yendo por una vía normal en Estudios Baires, y Adrián Suar se mantiene alerta a lo que se graba. De hecho, mira cada episodio y lo va armando. Diremos en exclusiva que la fecha tentativa de salida al aire por El Trece es fines de agosto, principios de septiembre, en el prime time. Luego de un tiempo “tranqui”, Suar, recargado, vuelve con todo.

***

En Telefé siguen a la espera de la confirmación del regreso de Ricardo, Mau y Ricky Montaner, la semana próxima desde Miami, teniendo en cuenta las restricciones en los vuelos. El rating de “las batallas” de “La Voz Argentina” va para arriba y los jurados -con nuevo vestuario- Lali, Soledad y la familia interactúan con los co-coaches muy bien, pero en la próxima etapa aparece el gran Abel Pintos. O sea, no para de sorprender. Al paso que van los Montaner, no se podrían retomar las grabaciones hasta mediados de agosto, en virtud de la cuarentena que tienen que cumplir. Ojo, que eso les complica la vida, por los shows de los demás jurados.

***

El tema de las adicciones que puso sobre la mesa el caso Chano -muy doloroso, por cierto está lejos de tener una solución. Para que hable de algo que conoce, este sábado Andy Kusnetzoff va a completar su “PH (Podemos hablar)” con Joaquín Levinton, el vocalista de Turf, que tuvo sus tiempos heavies de excesos, cuando escribió un hit muy picante. Es bien inteligente el músico de rock and roll y sabe más de lo que dice. Se le suma también Marcela Tauro, si no la mejor panelista, una de las mejores. Ya habíamos mencionado a Flor Peña, Manuel Wirtz (quien pasó por el Covid) y Tomás Fonzi. Van bien.

***

Como era de suponer, a Telefé no le gustó nada (y tiene razón) que la productora Boxfish planteara “El Gran Premio de la cocina” con famosos. Sobre todo ahora, que en noviembre empiezan a grabar, tal como adelantamos, “MasterChef Celebrity 3” en los estudios de Viacom. Esa es la razón por la cual la semana que viene se inicia la temporada número 13, que conduce Carina Zampini por El Trece, ya sin Ronnie Arias ni Adabel Guerrero, sólo con los ganadores de los campeonatos anteriores. Habría que agregar que es probable que vaya con cambios en el jurado. Hoja de ruta.

***

Con producción de Mediapro y Daniel Burman para Amazon, la serie de ocho episodios “Iosi, El espía arrepentido”, va para este año y se habla de una segunda temporada, también dirigida por Sebastián Borenzstein, en 2022. Filmada en Montevideo, tuvieron momentos de parate por el Covid, y siguieron. Hay una participación especial de Natalia Oreiro y Juan Leyrado, y el protagonista es Gustavo Bassani (Iosi). Elenco enorme: Mercedes Morán, Alejandro Awada, Carla Quevedo, Minerva Casero, Marco Antonio Caponi, Daniel Kuzniecka, Matías Mayer, Damián Dreizik, Carlos Belloso, Roly Serrano y César Troncoso. Ahora hay ansiedad por la de Martín Prioyansky, grabada en el mismo momento, “Porno y helado”, lo último que grabó Susana, también en Montevideo.

***

Mientras se fortalecen los rumores de separación de Mary del Cerro y Meme Bouquet, ya que el DJ se había quedado varado en NY tres semanas y ese tema trajo confl icto, al parecer no superado aún, la modelo y conductora arranca el segundo domingo de agosto con “El challenge” por Telefé. Lo divertido es que esta segunda temporada va con famosos (¿cuándo no?), que son Anamá Ferreira, Mica Lapegüe, Naty Franzoni, Gegé Neumann, Barbie Simons, Germán Tripel, Sofi a Macaggi y Tomás Dente. El desafío de estilistas, una suerte de reality que da para todo, conducido por la Del Cerro, irá más allá de la medianoche.

***

Tal como fue anticipando esta sección, Amazon hace caso omiso a los juicios por el contenido de sus series. No le importa, más allá de que se enoje Claudia “La Tata” Maradona, y se sabe que es una pelea larga y difícil. A esta altura, con “Maradona. Sueño bendito” anunciada, no quedarían dudas. Y en tanto se aguarda la fecha de la salida, Amazon ya le dio el OK para el 20 de agosto a “Pequeñas Victorias”. Con el elenco que mencionamos, integrado por Julieta Díaz, Mariana Genesio Peña, Natalie Pérez, Facundo Arana, entre otros, irá por dos pantallas. Además de Amazon, Telefé la emitirá en día y horario de unitario, ya que son sólo ocho capítulos.

***

Luego de su frustrado reemplazo en “Hello Dolly”, donde iba a ser la protagonista en lugar de Lucía Galán (hoy es jurado de “La Voz Senior” en Perú), Karina K encontró nuevo conchabo. Se va completando así el elenco de José María Muscari para “Perdida mente” con las confirmadas Juana Viale, Leonor Benedetto -una jueza que va perdiendo la memoria- y Ana María Picchio, y se habla de Inés Estévez (no confirmada). Estrenan en septiembre en el Multiteatro de Carlos Rottemberg, pero la producción es de su hijo Tomás.

***

Como es de suponer, Carolina Papaleo ya se comunicó con Julián y en el momento en que se sienta bien, volverá a conducir “Vivo para vos”, terminando el reemplazo de Claudio Pérez. Mientras tanto, esta noche la Papaleo hace su unipersonal “SOS - Soy mujer”, y este sábado recibe en el programa a Gabriela Acher y Manuela Bravo, quien tiene larga historia de vida y de obra para contar. Y el domingo, Ana María Cores, única esposa de Pepito Cibrián Campoy, y Vanesa González, protagonista de la obra “Jauría” en el Picadero. Todos siguen muy de cerca la evolución de Julián, a quien adoran.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del miércoles con las batallas “La Voz Argentina”, 21.9 puntos de promedio, “ShowMatch. La Academia”, 7.2; Juegos Olímpicos de Tokio, 1.5; “Intratables”, 0.9, y “El patrón del mal”, 0.2. Destacaron “100 argentinos dicen”, 9.4, versus “Cortá x Lozano”, 7.0; “Noticiero Trece”, 7.5; “El noti de la gente”, 7.3; “Doctor Milagro”, 17.1, vs. “Los 8 escalones del millón”, 8.2. En el duelo “Bendita”, 4.9, vs. “Los Mammones”, 2.2; en tanto, “Pasapalabra”, con el ganador Brian (unos 10.000 dólares), 8.9. Hubo batacazo con “ Súper súper”, 3.7, con picos de 4.4. El prime time lo lideró Telefé, 16.5, seguido por El Trece, 7.3; Canal 9, 3.0; América, 1.6; TV Pública, 1.4, y Net TV, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.