La obra “Kinky Boots” con Martín Bossi, Fer Dente, Sofi Morandi y elenco pateó el tablero en recaudaciones y quedó primera en la semana. Le sacó el podio a “Una semana nada más” en virtud del éxito en el Astral y al precio de las localidades. Dirigida por Ricky Pashkus, en su mejor trabajo, van de miércoles a domingo, y el sábado entre función y función, Bossi recibe a un masajista en su camarín para relajar los músculos tras un arduo capo lavoro; es descomunal lo que hace sobre el escenario. Los días sin teatro, el actor-imitador se va a su casa en las afueras donde poder distenderse y recuperar energías. Un golazo.

***

Tal como informara esta sección, el mes próximo viene al país el director Gabriel García, hijo del Nobel García Márquez, para ver el elenco de “Santa Evita”. Confi rmada Natalia Oreiro como la “abanderada de los humildes”, Darío Grandinetti asumirá el desafío de interpretar al general Juan Domingo Perón. El actor se encuentra rodando en España, la segunda temporada de “Hierro”, un éxito de la plataforma de la compañía de celulares, y volverá en mayo cuando comiencen a grabar aquí. La dirección será de Alejandro Maci.

***

Ya se instaló en Barcelona Griselda Siciliani, para comenzar el rodaje de “Sentimental” con el director Cesc Gay, y su protagonista, el gran Javier Cámara. En unos días viajará su familia, con Margarita por supuesto, para acompañarla en su estadía, aunque se cuidarán bien de los gastos con tarjeta con el 30% arriba. Es la gran oportunidad para la actriz ya que con esta película puede tener un ingreso interesante en el mercado español, que tantos argentinos quieren por múltiples razones. Va por ahí.

***

Mientras Telefé sigue estudiando los costos del programa de Susana que, como dijimos, no irá en este 2020 los domingos, sino que hará apariciones especiales a lo largo del año, la diva planifica su tiempo. Se quedará una semana más en Punta del Este acompañada por su hija Mercedes, hasta ahora no hay nada concreto de la venta de “La tertulia” (Susana no bajará más el precio), y ya tiene previsto volver a su mansión de barrio parque. Pocos días y se marcha a Estados Unidos. Está viendo si pasa su cumpleaños (el 29) en Nueva York o en Miami.

***

A fin de mes arrancan con las grabaciones de “El reino”, dirigida por Marcelo Piñeyro con guión de Piñeyro y la exitosa escritora Claudia Piñeiro. El elenco lo encabezan Mercedes Morán, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, quien además vuelve con “Hamlet”, Chino Darín, Peter Lanzani, Vera Spinetta y Victoria Almeida, entre otros. La producción corresponde a la productora (de mucho éxito) K&S, con Matías Mosteirin a la cabeza. Es para Netflix.

***

Muy contenta está Graciela Alfano con el programa “Todo puede pasar” en Canal 9, ya que su conductor Nico Occhiato, la considera una coconductora. En tanto, este fi n de semana la fl amante “nona” se dedicó al teatro. Junto a sus amigos aprovecharon el domingo libre y se fueron a ver “Hello, Dolly” el musical protagonizado por Lucía Galán y dirigido por Arturo Puig, Alfano quedó chocha y se ubicó entre las primera fi las del teatro Ópera y se emocionó tanto que no sólo ovacionó de pie a sus colegas sino que bajó a camarines a felicitarlos. Otro que tampoco quiso perderse la función del domingo fue Jey Mammon que disfruta del éxito de su nuevo programa en la pantalla de América TV.

***

Ya está en Buenos Aires Marcelo Tinelli, con toda la energía para ocuparse de sus nuevas funciones ofi ciales en la lucha contra el hambre, su calidad de presidente de San Lorenzo, y obvio, los programas de su productora LaFlia. Confi rmado el regreso del “Bailando 2020”, con la pareja ganadora Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, faltan charlas para convencer a los hermanitos Charlotte y Alex Caniggia. Esta semana tendrán las reuniones para ir completando como cada año, los famosos que irán a competir en la pista más famosa del país.

***

Ayer estuvo muy ocupada en Mar del Plata Mirtha Legrand, ya que le tocaba hacer las fotos para una revista de ricos y famosos. Instalada en el Costa Galana por gentileza de la dueña Alvarez Argüelles, todos los elencos se disputan su presencia. Ya estuvo en “Veinte millones” saludando a Carmen Barbieri (previo al escándalo con Sol Perez), en “Gasalla” donde la recibieron como lo que es una reina (ver página 17), también “Moldavsky Reperfilado” y “Les Luthiers”. Ahora quiere ver “Desnudos”, con Luciano Castro, Cáceres, Gandini, Rojas, Heredia y Scápola, pero el problema es la escalera de la sala, que no se anima a subir con toda lógica. Vuelve con el programa en El Trece el sábado 7 de marzo. Confirmado.

***

Anoche, todo el elenco de “ Separadas”, Celeste Cid, Agustina Cherri, Julieta Nair Calvo, Marcela Kloosterboer, Gimena Accardi, Mariano Martinez, Maxi Iglesias, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Ludovico Di Santo y Sebastián Estevanez se juntaron en Pol-ka, por cábala a ver el primer capítulo de la tira. Siempre bajo la atenta mirada de Adrián Suar en su celular con el minuto a minuto. Cabe destacar que es la única fi cción local que se está grabando, y ahora emitiendo en la televisión argentina. Todo lo mejor.

***

Feliz de la vida está en Carlos Paz Betiana Blum, quien a sus 80 años puede subirse a los tacos sin temores. La actriz está agradecida con Flavio Mendoza, su productor en “Un estreno o un velorio”, ya que hacen una sola función diaria, lo que le permite tener tiempo para disfrutar de la pileta y en breve irá su nieto. Esa es la razón por la cual Flavio perdió la punta en la Villa.

***

Curiosidades del rating: el lo que va de enero la tabla de posiciones marca primero Telefé, 6.8 puntos de promedio, El Trece, 4.7; Canal 9, 1.9, América, 1.7, Tv Pública, 0.6, y “NeTV”, 0.5. El domingo lo más visto de cada canal fueron “¿Quién quiere ser millonario (especial)”, 6.7, “Cine shampoo”, 5, “Implacables ( Canal 9)”, 1.4; “Tv Pública”, “Festival País”, 1.6; “Debo decir” (América), 1.6. El día lo ganó Telefé por 1.2 puntos de ventaja sobre El Trece. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.