Tenemos visita internacional en el país. La actriz Julia Stiles, conocida por sus protagónicos en la saga “Bourne”, “La sonrisa de Mona Lisa” y “10 cosas odio de ti”, llegó unos días a la Argentina para grabar parte de la tercera temporada de la serie “Riviera”. Ella y sus compañeros extranjeros, Poppy Delavigne y Rupert Graves tuvieron un guía de lujo en su arribo a Buenos Aires. Franco Masini, que desde hace tiempo está en búsqueda de una carrera más allá de nuestras fronteras, fue el encargado de llevarlos a conocer diversos puntos turísticos y gastronómicos de la ciudad. Stiles, ni lerda ni perezosa, hasta consiguió un canje en un centro de estética.

***

Guido Kaczka puede brindar varias veces porque en 2019 le fue muy bien en El Trece y este año espera mantener la buena racha con el público y las autoridades del canal. El lunes estrena programa, “Bienvenidos a bordo”, con formato de entretenimientos, su fuerte a la hora de conducir. Dicen que la escenografía cuenta con una parte real de un avión y un aeropuerto de los más modernos del mundo. Veremos si el programa se convierte en líder en el prime time, como lo logra Santiago del Moro en “Quién quiere ser millonario”.

***

María Eugenia Tobal disfruta a pleno de su maternidad, deseada por tantos años, y cumplida con la llegada de la pequeña Ema, que le da luz a la vida de la actriz. Pero como todo es cuestión de equilibrio, y ser madre también es un trabajo de tiempo completo muy cansador, a veces hay que darse un gustito. Por ello, ayer, Tobal dejó a su pequeña que acaba de cumplir un mes de vida, en brazos de su padre para mimarse a sí misma: pasó por un spa de primera categoría en donde le hicieron masajes y un tratamiento especial de manicure y pedicure, para salir espléndida y renovada.

***

Hace unos días en este mismo espacio se comentó la incursión del actor Sebastián de Caro en el mundo del podcast, pero no es el único que le saca provecho. Las Trillizas de Oro, sin entender mucho -según sus propias palabrasde qué se trataba, decidieron comenzar un programa de entrevistas que se emitirán en este sistema, y se pueden encontrar en Spotify. Recién está disponible el primer envío de “Té con las tres”, nombre con referencias a la canción de Soda Stereo “Té para tres”, con Catherine Fulop como invitada. Y como con las trillizas todo queda en familia, la idea y producción del programa fue de Sonia Zabaleta, hija de María Emilia.

***

Gran sorpresa causaron las designaciones en los medios públicos, ya que las nuevas autoridades son todas mujeres, algo muy diferente a lo que sucedió históricamente, con mayoría masculina. Radio “Nacional Rock” designó a Mikki Lusardi, periodista que dentro de poco también será licenciada en Ciencia Política, que es conocida en el medio por trabajos en Telefé y Mtv, además de ser una gran bajista. Pero pocos saben, porque ni ella ni él quieren hacerlo muy público, que la nueva directora es también novia de Catriel, baterista de “Divididos”. Son pareja desde hace varios años y el músico la acompaña y da empuje en todos sus proyectos.

***

Las actrices Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi y Julieta Nair Calvo se preparan con todo para el debut en la pantalla de El Trece con “Separadas”. Ayer se presentaron en sociedad para la prensa y dicen que están dispuestas a “explotar el rating”. A pesar de ser un protogónico coral, es decir, entre varias, hasta ahora ninguna se quejó. ¡Que sigan así las chicas!

***

Pepe Cibrián volvió al teatro Picadilly para protagonizar junto a Viviana Saccone la comedia “En el nombre del padre”. El director y actor, disfruta el género debido a que siempre se destacó en musicales. En esta oportunidad se involucra en una relación de matrimonio para lograr una identidad propia que busque felicidad. Pero además componen otros cinco personajes para contar otras historias. Una dupla diferente. ¡Qué les vaya muy bien!

***

La denuncia por abuso sexual que efectuó hace unos días Malena González, nieta de Lía Crucet, contra José María Gómez -el “Carni” de “Soñando por Bailar”- ocupó mucho espacio en los medios en los últimos días. Más allá de la gravedad del asunto, en la familia de la querida cantante, esta preocupación se suma al delicado estado de salud mental que Lía sufre hace unos años. Luego de superar nada menos que un cáncer de útero, la popular artista empezó a padecer esquizofrenia según revelan sus familiares, y aunque se mantiene en equilibrio gracias a la medicación, lo cierto es que se trata de una condición que avanza con el tiempo. ¡Mucha fuerza para Lía!

***

Aunque ahora, en su etapa como “Dignity”, Calu Rivero asegura estar buscando la armonía interior y una vida más despojada, termina llamando la atención con, por ejemplo, su supuesta pernoctada en la casa del Pocho Lavezzi, en medio de su retiro espiritual en Punta del Este. Muchos creyeron que en realidad la actriz estaba con una secta ya que en fotos que se publicaron, durante una meditación todos tenían una remera que decía: “I am from the Illumination Nation”, es decir, “soy de la Nación iluminación”. La cuestión es que esas remeras, diseñadas por la propia Calu, cuestan $1690 pesos, por lo cual, secta o no, todos tienen los pies bien plantados sobre la tierra.

***

Pasan cosas lindas en Mar del Plata este verano, como la reinauguración del legendario teatro Tronador que tendrá lugar hoy, todo un símbolo de la época de oro de las tablas en La Feliz. Para el gran evento están convocadas Susana Giménez y Mirtha Legrand, que estrenarán sus respectivos palcos -que llevan sus nombresdurante la función especial que realizará Les Luthiers para engalanar la ocasión. Apenas concluya la jornada, la diva -que hacía 30 años no estaba en ese balneario- volverá volando a Punta del Este.