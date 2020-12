Se encuentran en Miami Marcela Tinayre, Nacho, Ámbar y Rocco en el departamento que tiene Mirtha en el popular balneario yanqui. La idea es pasar las fiestas con Susana, Teté, Mecha y amigos en la casa de la diva, refaccionada a nuevo tras su mudanza del departamento que tenía en Fisher Island. La heredera Juanita Viale decidió tomarse unos días con su novio Agustín Godenhorn en un campo donde pasarán el Año Nuevo y se quedarán disfrutando. Sus dos hijos más pequeños, Silvestre y Alí, se fueron a Chile con su papá, Gonzalo Valenzuela, en virtud de que Navidad se quedaron en Buenos Aires. Juanita vuelve en marzo 2021 al Trece.

***

Tal como anticipó esta sección, “Corte y confección famosos” saldrá para El Trece desde el estudio en Don Torcuato, y ayer se hicieron las primeras promociones. Fue con el productor de LaFlia Gabriel Fernández, los jurados Benito Fernández, Verónica de la Canal y Fabián Zita, en distintos horarios, igual que la conductora Andrea Politti, en “La Corte”. Van viendo si pueden llegar para la última semana de enero del 2021 (que le ganaría a “MasterChef Celebrity 2”) y van cerrando concursantes famosos, entre ellos Adriana Salgueiro, Tucu López, Nora Cárpena, Ximena Capristo, Jimena Cirulnik, Georgina Barbarossa y Pachu Peña. El 14 de enero se está mudando a Don Torcuato.

***

Despertó temprano ayer Soledad Silveyra con dolores en la rodilla y la cintura, razón por la cual termina el año en una clínica haciéndose una resonancia, para cuidarse. De hecho tuvo muchas invitaciones para pasar esta noche vieja en Pinamar, Pilar y Cariló, y optó por estar con sus sobrinos Mateo y María y sus sobrinos nietos, a quienes no vio seguido en el año. Así, faltó a la cita de su amigo Félix, que ha estado cerca todo el 2020. En tanto, antes de debutar en julio del 2021 con “La fuerza del cariño”, viaja a España a tomar clases con el argentino Juan Carlos Coraza (coach de Javier Bardem y Penélope Cruz). Con planes todo es más lindo.

***

Primicia de esta sección, las acompañantes celebrities de Marley en “Minuto para ganar”. El lunes Flor Peña, Lizy Tagliani y Vicky Xipolitakis hicieron las fotos en la enorme pileta de la escenografía. Van a comenzar con las promos en Telefé anunciando primero el “muy pronto” y después la fecha de salida, que es el lunes 18 de enero de 2021, en horario competencia con “Bienvenidos a bordo”. O sea, va al prime time. Por otra parte, Flor Peña seguirá de corrido con “Flor de equipo” sin tomarse ningún día, aunque se barajó la posibilidad de algún reemplazo para que descanse en la mansión de Nordelta donde sigue viviendo como una reina.

***

El gran Antonio Gasalla está aislado por propia voluntad, sin ver a sus familiares ni amigos, pero está bien y suele salir a la farmacia cerca de su piso en la calle Uriburu. Como era fácil analizar, se bajó del streaming que en un momento le propusieron hacer con Fátima Florez, y ahora no está con energía puesta en trabajar. Su mucama le dejó todo armado para el Año Nuevo y comida hecha en tuppers (ella no vuelve hasta el lunes próximo). Lo llama todos los días para saber cómo está Gino Bogani, amigo de toda la vida y al único que atiende siempre. También la directora Helena Tritek y la estrella del cine Graciela Borges. Y ya.

***

Paseando por San Telmo, donde quiso ver antigüedades y preguntó todos los precios, vimos a Cecilia Bolocco, seguida de cerca por un hombre y una mujer que la cubrían. Cuando la gente la veía joven y la saludaba, dijo asombrada: “Tengo 55 años yo”. La conductora chilena, ex esposa de Carlos Menem, buscaba una estatuita de un Santo, vio una Santa Teresita en el puesto de la ex vedette Pochi Grey (ex de Cacho Castaña), pero luego le gustó más el Sagrado Corazón, y lo compró. No quiso contestar si estaba en Buenos Aires por la salud del ex presidente, aunque hizo un gesto como que sí. Dicen que trajo al hijo menor, Máximo, ya que confesó que “nunca me separo de mi hijo”.

***

Festejará la noche vieja en Madrid, Laura Laprida, con su marido el ebanista Eugenio Levis, con quien se casó en Suiza. La actriz, que estaba en “Separadas” (en el recuerdo de este 2020 interrumpida por la pandemia), y de “Millennial 3” para Netfl ix que se terminó de grabar, tomó la decisión de instalarse en España. Hija de la trilliza María Eugenia, venía con una carrera súper prometedora, pero allá hay mucho más trabajo en ficción que aquí. Y además, no tienen problemas de papeles porque ella es ciudadana italiana, con lo cual ya están probando y les va a ir bien. Tomará las doce uvas, según el rito tradicional. Viajaron el 27.

***

Ensayan a pleno la primera de las obras que estrenará en el 2021: “Relaciones peligrosas” en el teatro Regina, con Claribel Medina y Fabián Gianola, quien se animó a debutar en la dirección y está bastante nervioso. A Claribel la acompaña su novio Gustavo, técnico en dirección de sonido, y a veces la ven sus hijas para sugerirle algunos cambios. Ya están a la venta las localidades, que van de $1.000 a $1.200 para el estreno que será el sábado 2 de enero. Van a hacer función de viernes a domingo, los miércoles en San Bernardo y los jueves en Pinamar (únicas dos salas disponibles en la Costa).

***

Curiosidades del rating: imbatible “MasterChef Celebrity”, el martes fue lo más visto, 15.9; “Cantando 2020”, 6.4; “Mejor de noche”, 1.9; “Intratables”, 1.8; “TV Pública Noticias” (sesión en el Senado), 0.5, y “El patrón del mal”, 0.5. En competencia, “Nosotros a la mañana”, 3.4; “Alas rotas. Esto pasó”, 3.0; “Las recetas de Morfi ” y “Qué mañana”, 2.7, y “Buenos días América”, 1.4. En el fi nal, “Educando a Nina” (de 0.04 a 0.27), 8.0; “En síntesis”, 4.3; “Animales sueltos”, 1.1, y “Periodismo puro”, 0.3. Con este diciembre, Telefé se consagra líder de audiencia del 2020 en forma invicta, ya que no perdió ningún mes. En el prime time acumulado (del 1 al 29): Telefé, 10.5; El Trece, 6.7; Canal 9, 2.2; América, 1.8; TV Pública y Net TV, 0.4. Y en el promedio general Telefé aventajó al Trece en 2.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope media.