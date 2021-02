Con el inicio de la temporada número 11 de “El gran premio de la cocina” que conduce Carina Zampini se verá que no figura en el staff Juan Marconi, quien se despidió al terminar la décima temporada. En el ínterin, la Zampini, quien no tuvo nada que ver con esa decisión tomada entre el conductor y la productora Boxfish, se tomó unos días (pocos, apenas cuatro) para descansar. Todo seguirá igual con el juego entre Carina y Christian Petersen, más allá de que al momento la actriz-conductora continúa en soledad. Por otra parte diremos que quiere vacunarse en virtud de que tras pasar el Covid se hizo los análisis y advirtió que no tiene anticuerpos. Lo transitó muy leve. Todo en uno.

***

Cuando en Telefé se confirma que el lunes 22 en el prime time estrena “MasterChef Celebrity 2”, el ruido por los precios que cobran en el restó de Germán Martitegui, Tegui, sigue. No es el único, ya que una vez que los cocineros ganan fama, logran auspicios y los convocan para que cocinen en eventos privados. Esto asoma como un conflicto que va a estallar entre los nuevos participantes y el jurado de Martitegui, Betular y Donato de Santis. Uno de ellos, el periodista Fernando Carlos, encontró la vuelta de “cargarlos” usando remeras con frases que han dicho ellos. Además, es buen imitador y ya lo sacó a Betular y ensaya con los otros dos.

***

Justo en el feriado de Carnaval, Marley armará su programa del próximo domingo realizando los copetes con gente de una comparsa de Gualeguaychú, y repitiendo luego el recorrido de las mejores notas. Ahí estará sin duda su paseo por la Argentina junto a Lizy Tagliani, quien por su parte vuelve al Luxor de Carlos Paz este finde. Sucede que el programa “Por el mundo en casa” debería haber terminado hace tiempo, lo fueron estirando por necesidades de programación, y se le suma a Marley el diario “Minuto para ganar”, razón por la cual tiene muchos límites. Pero igual se las va arreglando bien.

***

Mientras espera que le den la vacuna que sea, rusa incluida (consultó con el doctor Stambulian), Mirtha quiere volver a la televisión. Recordemos que el 23 cumple 94 años, con lo cual está entre los primeros de la lista, aunque todavía no la llamó nadie. Al parecer, con su nieto y productor Nacho Viale encontraron la forma: sería que el programa de los sábados lo conduciría Juanita y el del domingo al mediodía en exclusiva por la estrella. Ya hablaron sobre el tema del regreso con Adrián Suar y sería el sábado 3 de abril, justo después de Semana Santa. Obvio que están planificando un gran evento para festejarlo.

***

Esta semana y parte de la próxima, Paula Chaves seguirá al frente de “Cortá por Lozano” en Telefé hasta su conductora original Verónica Lozano termine su cuarentena. Y es que en estos momentos disfruta en Miami, junto a amiga Analía Franchín, ambas sus maridos Corcho Rodríguez y Sebastián Eskenazi, y sus hijos. La idea es llegar a Ezeiza el 17 con el hisopado hecho y en pleno aislamiento conducirá desde su casa. Volverá al programa en forma presencial el lunes 22 y ahí sí veremos qué dice con media hora menos que tiene en su espacio, ya que va de 14.30 a 16, pero con el equipo completo. En el aire.

***

Un éxito resultó el libro “Antes de que me olvide”, las memorias de Luis Brandoni escritas junto a Marcelo Ramos, que ya va por la tercera edición. Funciona muy bien y así se lo hace saber la gente que lo espera a la salida del Multiteatro al término de la obra “El acompañamiento”. A Brandoni, con 80 años cumplidos (el 18 de abril pasa a los 81), nadie lo convocó para vacunarlo, aunque en la ciudad el total de personas prioritarias suma un millón. Por lo demás, se quedará marzo haciendo la obra David Di Napoli, él dirige, y después verá cómo sigue su ruta.

***

Muy contenta quedó Betiana Blum, una de las actrices que también reza por la vacuna, con su trabajo en la película “Lennons”, que dirigió José Cicala. Pasó de ser el fotógrafo de moda junto a Machado a convertirse en director de cine cuya primera película fue “Sola”, con Araceli González. Esta vez el elenco protagónico incluye a Gastón Pauls, Javier Parisi y Luciano Cáceres, y participaciones especiales de Luis Machín, Griselda Sánchez, Guillermo Zapata, Santiago Domiínguez, Eduardo Calvo, Pachu Peña, la gran Betiana y Malena Guinzburg. Se filmó, como corresponde, cumpliendo con todos los protocolos, hisopados cada dos días, sanitización de los estudios y distancia social. Pudo rodarse en algunos exteriores de los barrios de Palermo, La Boca, Abasto y el Once.

***

Por fin se confirmó la tercera temporada de “El jardín de bronce” de HBO, que aquí se producía junto a Polka (y seguirá así). Tres de sus protagonistas confirmados, Joaquín Furriel, Julieta Zylberberg, quien dicho sea de paso también estará en “El marginal 4 y 5”, y Maite Lanata. La idea es se sumen nuevos actores y actrices, elenco que elegirán en acuerdo con Warner Media, que conduce Tomás Yankelevich. Esto quedó claro el “upfront” en anuncian la serie para este 2021. Nominada al Emmy, tiene muchos seguidores.

***

Curiosidades del rating: el martes se lo llevó Telefé, 7.4 puntos de promedio: El Trece, 6.9; Canal 9, 3.0; América, 2.1; TV Pública y Net TV, 0.5. Lo más visto: “Bienvenidos a bordo”, 9.8; “Minuto para ganar”, 9.1; “Mejor de noche”, 2.6; “Intratables”, 2.3; “Editando tele”, 1.4, y “Quién sabe más de Argentina”, 1.0. A la tarde, “Fuerza de mujer”, 7.8; “Corte y confección”, 6.6; “Hay que ver”, 2.2; “Fantino a la tarde”, 1.6; “Todos estamos conectados” y El Bronx”, 0.5. La distancia entre Canal 9 y América tuvo en “Telenueve al mediodía”, 3.7; El show del problema”, 3.5, Bendita”, 4.2, ventaja, cuando la mayor audiencia en América fue “Intrusos” con 3.2 puntos. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.