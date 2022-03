Jorge Rial anunció en las últimas horas su separación de Romina Pereiro. Si bien ya se conocía la noticia hace varias semanas, el conductor aprovechó su programa radial "Argenzuela" para confirmar que ya no viven juntos hace tiempo.

Una versión que circulaba indicaba que el ex "Intrusos" estaba interesado en la Niña Loly Antoniale, aunque el presentador desmintió la posibilidad de un reencuentro con su ex pareja. Según lo que informó La Pavada de Diario Crónica, ya podría haber una persona en la vida del popular periodista

.

El padre de More Rial no estaría "tan" triste ya que miradas indiscretas en Miami cuentan que ya tiene nuevo interés amoroso, aunque no es la Niña Loly, algo que encendía fantasías cholulas de unos cuantos. Él quiere resguardar esta nueva relación hasta que la nueva dinámica familiar esté asentada y ordenada.

Más allá de que Jorge Rial explicó en su programa de que no tenía intenciones de comenzar una nueva relación, los hechos podrían ser otros. Puede que en las próximas semanas haya novedades sobre algún romance, en especial por las personas que se muestran interesadas en su vida sentimental.