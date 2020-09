El romance confirmado de Jimena Barón y el Tucu López, quienes se conocieron Instagram y se concretó en cuarentena, obliga a la cantanteactriz a verlo en “Sex virtual”, ya que es uno de los elegidos de Muscari para la experiencia. De más está señalar que morirían por tenerla a Jimena en la troupe que funciona muy bien en tiempos de abstinencia sexual para muchos. La atracción del momento es el actor porno gay Dionisio, un hallazgo de Muscari, que tiene miles de vistas en todas sus plataformas. En cuando al romance, no sería de extrañar que, si arreglan cachet, Jimena y Tucu lideren “Sex”. Que, dicho sea de paso, arranca en la madrugada del viernes.

***

La salida de Claudia “Gunda” Fontán, tal como anticipó esta sección, y más allá de querer suavizar las cosas, no fue tan consensuada. La actrizconductora aún no arregló cómo quedará con un contrato que, al parecer, todavía no estaba arreglado. O sea, firmado. Es de imaginar que Suar la va a ubicar en algún lado, porque la quiere y protege. Igual, Gunda tiene la radio que es líder (con Guido), y no padece líos económicos. Recordemos que Fontán se mostró de buen ánimo cuando contrajo Covid-19, dijo ser asintomática y dejó en claro que, según su sospecha, contrajo la enfermedad en la radio, donde ya hubo otros casos positivos.

***

Al volver a postergarse los vuelos para el interior del país, Marley y su producción tendrán que arreglárselas aquí, como puedan. Ya tiene pedidos de varias provincias, entre ellas San Juan, para que transmitan “Por el mundo en casa” desde allí. Y pagan todo, hay que decirlo. Así, este domingo le festejarán el cumpleaños a la Negra Vernaci, una de las líderes de radio Pop y ganadora de varios Martín Fierro (incluido el oro). Tratarán de ir en ómnibus , como con Lizy, haciendo una recorrida por la casa de los amigos de la Negra, obvio es Humberto Tortonese.

***

Mientras le buscan la vuelta a “Mujeres”, esta tarde está invitada Moria, la One, razón por la cual le pidieron a Soledad Silveyra que no fuera (la diva no la quiere ni ver). Parece que este es un momento de confl ictos para la jurado del “Cantando 2020”, que ya suma a Georgina Barbarossa, quien se bajó del reality para no compartir con la Casán, peleada a muerte, y su antes amiga y compinche Nacha Guevara, con quien tampoco se habla. Sin contar los escándalos que tuvo con Graciela Alfano que las llevaron a Tribunales y firmaron la paz. En tanto esta noche en el “Cantando” le tocará el turno al infl uencer Lizardo Ponce, quien en dos meses ya tiene programa de radio (en Vale), el preferido en el reality y con millones de seguidores. Es el turno de los jóvenes.

***

Hay ansiedad esperando poder retomar las fi cciones. Las más seguras comienzan con grabar lo que falta de la serie de Netfl ix “El Reino”; empezar en noviembre con “Los protectores”, protagonizada por Suar-Parra y Bermúdez, y hacer la miniserie Pequeña Victoria 2” para Amazon. Lo curioso en la serie de Burman es que sí van a protagonizar Julieta Díaz, Natalie Pérez y Mariana Genesio, y no sería de la partida Inés Estévez. Vale decir que la actriz y cantante está atravesando el Covid con mucha valentía y acompañada por sus dos hijas (y de Fabián Vena), ellas asintomáticas.

***

Llegó el momento en que Karina la Princesita tiene que compartir a su hija Sol con El Polaco, un tiempo cada uno ya que los dos están trabajando. Con las grabaciones de “Masterchef Celebrity”, El Polaco tiene sus días (tres de la semana) bien ocupados, y por su parte Karina, con el “Cantando 2020” que va de lunes a viernes, también. Así que se dividen los fi nes de semana. Sol prueba los platos que hace El Polaco, ahora practicando con su actual mujer Barby Silenzi, y su hija mayor Alma. Se mueven en bloque entre la casa del cantante en Hudson y el departamento de Barby, y de más está decir que la pareja está en el mejor de los mundos con la bebé Abril.

***

Tal como informamos, China Suárez y Benjamín Vicuña están bien y sin crisis. De hecho, la actrizinfluencer se va en estos próximos días a Santiago llevando a su hija mayor Rufi na (de Nicolás Cabré), Magnolia y el chiquito Amancio, tras regularizar los papeles, y por supuesto los hisopados exigidos para la autorización del viaje. Hay que considerar que Vicuña, por ser chileno, puede pedir la reunión familiar en medio de la pandemia que vive el mundo. Se van a quedar hasta noviembre, cuando se apruebe el final del protocolo audiovisual para grabar con Carla Peterson la serie para Disney producida por Kapow y dirigida por Ana Katz y en la que va a estar China.

***

Iba a pasar porque la repetición de “Atreverse” se monitoreaba en el rating capítulo a capítulo. Ya esta noche ocupa su lugar “Educando a Nina”, que se mantiene de lunes a viernes. En Telefé, por otra parte, el lunes 5 de octubre, se supone que acompañando el estreno de “Masterchef Celebrity”, va la tira turca “Fuerza de mujer”, que la rompe en varios países del mundo. Aquí estudian el horario; en principio iría a la tarde, pero luego verán cómo queda con el fi nal de “Jesús”. Y esta tarde en “Cortá por Lozano” sí va a estar Eleonora Wexler, protagonista de “La valla” (éxito en España y aquí en Netfl ix).

***

Con una jubilación mínima, Marta González por suerte tiene la ayuda de su hija Mecha, ya que sólo de expensas tiene el doble de lo que cobra. Así, ahora salió el streaming de “El show de la menopausia” que está ensayando por Zoom con Ana Acosta (que dirige), Claribel Medina, Ernestina Pais y Emilia Mazer. Van a ir grabando el espectáculo que escribió Flor Alkorta y Vero Lorca, con distancia de metro y medio, y cuando tengan que hacer el cuadro todas juntas, lo harán con barbijo y sin tocarse. Lo grabarán el 3 de octubre en la sala del Astros y lo van a emitir el 5 de ese mes. Muy dura la situación.

***

Curiosidades del rating: el lunes “Jesús”, 13.7 puntos de promedio, fue lo más visto de los seis canales de televisión abierta; compitió con “Bienvenidos a bordo”, 10.0, y “Cantando 2020”, 9.7, y en esa franja “Educando a Nina”, 8.0; “Animales sueltos”, 2.3, y “Telenueve al cierre”, 1.7. Destacó “El gran premio de la cocina”, 8.6, frente a “Floricienta”, 10.0, y “Elif”, 9.2. En cuanto a los magazines, “Cortá por Lozano”, 7.5; “Mujeres, 3.7; “100 argentinos dicen”, 5.0; “Intrusos”, 2.8, y “Hay que ver”, 1.5. De cara a los informativos centrales, “Telefé noticias”, 9.8, y “Telenoche”, 9.1. En tanto, “Pampita online”, que va por Net TV, 0.8, con picos de 1 punto. Ganó Telefé, 9,3; El Trece, 7.1; Canal 9, 2.7; América, 2.3; Net TV, 0.6, y TV Pública, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.