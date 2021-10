Feliz está Jimena Barón con sus vacaciones en Bariloche. La jurado de “La Academia” armó las valijas el viernes pasado y viajó con su hijo Morrison, fruto de su ex relación con Daniel Osvaldo; su mánager, Lucas Biren, y un grupo de amigos. Su exposición en la pantalla chica y en las redes sociales hizo posible que concretara este viaje a través de un canje que logró cerrar con una empresa de turismo y es por eso que en su cuenta de Instagram debe nombrarla cada vez que comparte fotos allí. A la vuelta, tendría pensado retomar los ensayos de sus shows y presentarse en algunos puntos de Buenos Aires ya que hace más de un año que se alejó de los escenarios por la pandemia y su frustrada reconciliación con su ex pareja.

***

Mucha repercusión sigue logrando “Seres libres”, el ciclo que conduce Gastón Pauls por Crónica HD. Si bien el actor continúa en Uruguay trabajando y noviando con Liz Solari -se están reponiendo del Covid-19-, había dejado grabadas muchas entrevistas, que vemos presentadas por su amiga Andrea Rincón, encargada del “barco” hasta que el capitán regrese. Este viernes será el turno de Coco Sily, que abre su corazón y revela sus dolores y sus luchas. Un espacio constructivo en la tevé argentina

***

En sintonía con el “volver a la normalidad” -o algo parecido- en las actividades culturales pospandemia, regresan finalmente los suspendidos premios Martín Fierro y ya desde Aptra se trabaja a toda máquina porque la idea es que se entreguen los de aire, cable, digital y federal lo antes posible. Los más populares, los de aire -que juntarán lo producido en 2019 y 2020- tendrán su fiesta el sábado 11 de diciembre desde el Sheraton, transmitida por El Trece. Aún no está confi rmada la dupla conductora, algo que genera no pocos confl ictos de egos. Sus “hermanos” de cable se verán por Crónica HD el martes 9 de noviembre, con ceremonia en el Luna Park y la conducción de Pampita y el Pollo Álvarez. El digital se entregará en Neuquén el 18 de diciembre, mientras el federal será en San Juan, con fecha a definir. Radio y moda quedarán para el año próximo. Todo no se puede.

***

Contenta está Inés Estévez porque comenzó a rodar la película “Miranda de viernes a lunes”, una interesante mirada sobre el movimiento “Ni una menos”, surgido en 2016, a través de la vida de Miranda. Estévez interpreta a una profesora de 48 años que, al apoyar a sus hijas en este despertar, ve sacudido su mundo. Este cambio la hará revisar sus elecciones, amores, fracasos y ayudará a perdonarse y quererse más. El fi lme a cargo de María Victoria Menis rodará durante tres semanas en locaciones de Palermo y Caballito, así como también el Colegio Highlands de Vicente López. Cabe destacar que también actúa Laura Grandinetti, hija del gran Darío, que sin dudas heredó el talento paterno.

***

Sábado de festejos. Con más de un año sin celebrar fiesta de cumpleaños, con el aforo permitido, Laura “Panam” Franco organizó una fiesta en su casa para familiares y amigos donde no faltaron la alegría y las canciones que se convirtieron en hits, como “Hoy por ti, mañana por vos”, además de un himno de ayuda y solidaridad, y dicen que el periodista Héctor Maugeri, que participó en el teatro con la cumpleañera, copó la pista con su buena onda y amor. Por otro lado, Mario Massaccesi también festejó su cumple en la casa de un amigo y entre los famosos que estuvieron, Susana Roccasalvo y Teté Coustarot. A todos, ¡feliz cumpleaños!

***

Si bien no es que pase apuros económicos ya que tiene encima una vasta trayectoria artística -y en pandemia trabajó en publicidad-, Facundo Arana anhelaba regresar al teatro. Y ahora se le da: su exitoso unipersonal “En el aire” volverá por tres únicas funciones a la calle Corrientes. Con dirección de Manuel González Gil, quien además es autor del texto, se presentará los viernes 29 de octubre, 19 y 26 de noviembre a las 20 en el Paseo La Plaza. Este espectáculo fue ganador del premio Estrella de Mar al “mejor unipersonal dramático”. También en la edición 2020 de los Premios Carlos fue distinguida en los rubros Mejor unipersonal, Mejor actor - Facundo Aranay Mejor libro -González Gil, Irigo y Bianchedi-. Bien por nuestro teatro, que es de calidad y el público lo agradece.

***

Buena química hay entre Juana Viale y la cocinera Jimena Monteverde, que se encarga junto a su equipo de armar el menú de “Almorzando con Mirtha Legrand”. Ambas se conocieron en el programa y desde el primer momento entablaron una cálida relación. Infi dentes que nunca faltan aseguran que, fuera de cámaras, la actriz y la chef se la pasan hablando y se muestran muy divertidas. Jimena suele prepararle las tortas favoritas de Juana para que después del programa se las lleve a su hogar de San Isidro y las comparta con sus hijos.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del sábado 23 de octubre fue “Podemos hablar” con 9.9; “Pasapalabra, especial famosos”, 6.0; “Los Simpson”, 5.5; “La Noche de Mirtha”, 5.9; “Charly cumple”, 2.3; “Implacables”, 2.2; “Vivo para vos”, 2.2; “Pasión”, 2.2; “Secretos Verdaderos”, 2.1; “Santo Sábado”, 1.7; “Fútbol ATP”, 1.7. El día lo ganó Telefé con 6.1 puntos mientras que El Trece marcó 5.0; América, 1.9; Canal 9, 1.6; TV Pública, 1.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.