Mientras El Trece guarda su artillería pesada para marzo, en Telefe también "velan" armas. En principio el próximo 14 de marzo se hará el gran lanzamiento de Paramount, un megaevento al que van a asistir todas las estrellas de la emisora. Primero Susana Giménez, quien se encuentra en La Mary y por el momento no se moverá (ni siquiera fue al cumpleaños de Mirtha Legrand); luego Santiago del Moro, Iván de Pineda, Lizy Tagliani -a quien, igual que a Jey Mammón, aún no le encontraron el formato aunque tienen un perfil de lo que quieren con él-, también los ejecutivos CEOs de programación, avisadores, publicistas, entre otros. Será la oportunidad para la presentación de "El primero de nosotros", la tira producida por Telefe y que se verá en las dos pantallas (Telefe y Paramount Plus), con Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián De Santo, Mercedes Funes, Benjamín Vicuña y Paola Krum, sumadas además todas las participaciones especiales. El camino amarillo.

* * *

Instalado en España desde hace dos años, Oscar Martínez logró que el gobierno de la Madre Patria le otorgue la ciudadanía por carta de naturaleza, siendo nieto de españoles. Esto significa un cambio radical en sus finanzas, ya que deberá tributar allá, y en su carrera. Tras la súper presentación en Madrid junto a Antonio Banderas y Penélope Cruz de "Competencia oficial", esperan la salida en los cines mañana. El punto es que el actor argentino no podría viajar a la avant premiere en Buenos Aires. Eso sí, es uno de los invitados especiales en los Premios Platino que se transmiten el 1º de mayo en TNT desde Madrid.

* * *

El Complejo Teatral de Buenos Aires (bah, el San Martín), que maneja Jorge Telerman (ex peronista, hoy Pro), correrá con los riesgos de otorgar a José María Muscari todo lo necesario para que dirija un clásico de Shakespeare. Se trata de "Julio César", que va a protagonizar Moria Casán, con elenco que incluye a Marita Ballesteros, Malena Solda, Alejandra Radano, Mirta Wons, Mariano Torre, Vivian El Jaber y Mario Alarcón. Cabe recordar que esta puesta con Moria ya la hizo Muscari en el Regina en el 2009, y no fue muy elogiada. Ahora el Gobierno de la Ciudad le da su voto de confianza. Lo veremos el 23 de abril cuando estrene.

* * *

Consagrado como el programa más visto de Canal 9, "Vivo para vos", que además supera a su competencia, tiene a Julián Weich y a Carolina Papaleo encima de la producción con ideas y control. Les rindió mucho Segundo Cernadas, del PRO, con el que hicieron pico de 3.1 puntos. Así, este sábado 26 está confirmado Jorge Schubert y harán móvil desde Miramar, y el domingo se verá el tributo a Sandro y a Cecilia Maresca en el piso. Por supuesto que se van sumando artistas antes del aire. Por lo demás, la Papaleo vuelve a la facu de Ciencias Políticas a fines de marzo y no falta mucho para que se lance en ese sentido.

* * *

Curiosidades del rating: Telefé ganó el martes con 9.7 puntos de promedio; superó al Trece en 4 puntos; Canal 9, 2.5; América, 2.0; TV Pública, 0.8, y Net TV, 0.3. En la tarde, "Cortá por Lozano", 7.5; "Momento D", 4.3; "Intrusos", 2.5; "Está en tus manos", 2.0; "Cocineros argentinos", 0.8; y "Gossip", 0.2. En competencia, "Flor de equipo", 5.3; "El Zorro", 4.4, y "Telefe noticias", 11.0, y "Telenoche", 6.0. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.