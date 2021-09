Tras la controversia por la esperada serie documental sobre la vida y carrera mediática de Ricardo Fort y la posible participación de figuras en la producción, en la que Virginia Gallardo, ex pareja del chocolatero, confirmó que no iba a colaborar en el proyecto, un nuevo escándalo se suma a la historia.

A pesar de que el reconocido mediático falleció hace más de siete años, su figura y presencia sigue intacta en los medios argentinos y en los corazones de su fanáticos. Además, el sentimiento se fortaleció con la confirmación de la familia de la realización del homenaje audiovisual del famoso.

Solicitaron el registro para usar la imagen de Ricardo Fort.

Sin embargo, un hombre llamado Lucero estaría queriendo aprovecharse del cariño del público para generar ingresos propios. La Pavada de Diario Crónica confirmó en exclusiva que esta persona habría intentado solicitar el registro de la imagen de Ricardo Fort en el Boletín de Marcas.

El solicitante habría querido usar al chocolatero en un dibujo con el mismo estilo que Andy Warhol y bajo la leyenda de "I know you want me”, la reconocida canción de Pitbull que Fort acostumbraba usar en todas sus presentaciones.

Ante la noticia de la solicitud en el Boletín de Marcas, los herederos del mediático, Marta y Felipe, presentaron una oposición para evitar que usen la imagen de su padre.