Es posible que Iliana Calabró pase de un amor italiano (con Antonello, su ahora ex) a probar en breve el sabor de un amor francés. Todo sucedió el domingo cuando fue parte del programa de Marley “Por el mundo. En casa”, en que mostró su departamento con los recuerdos de su papá Juan Carlos, y su cuerpo a los 50, sin cirugías. Y quien estaba mirándola era Christophe Krywonis, el cocinero y jurado de “Bake off ”, ya con el equipo de Marley in situ, quien de inmediato hizo sus averiguaciones acerca de su estado civil, y pidió el teléfono. La actriz-conductora hoy estará visitando a Lizy Tagliani en “El precio justo”, ya que en estos tiempos los ingresos sólo vienen de las visitas y la mención de las marcas que auspician. ¿Se formará una pareja?

***

Un maestro Marley en saber monetizar su carrera en todos los rubros, en televisión, en las redes y en publicidad. Ya le puso a Mirko su canal en YouTube que le permitirá ganar muchos dólares mensuales con distintos temas, la quinta de Mirko por ejemplo, sumando además las marcas que le piden fotos con el chiquito y él las sube en sus redes. Mirko, con dos años y ocho meses, tiene una cuenta en el exterior donde cobra lo de YouTube y demás participaciones en la web, en tanto ya habla de corrido en varios idiomas, pero sigue usando pañales. Marley espera el verano para sacárselos. De más está decir que Alejandro Wiebe está feliz con la marcha del programa y que Telefé garantiza julio y agosto también. Y pensar que eran sólo cuatro. Mandó el rating.

***

Ante los números de “Bake off. El gran pastelero” y la llegada de la bebé de Paula Chaves, en Telefé ya están evaluando seguirlo al menos una semana más. O sea, finalizaría el domingo 2 de agosto, armando un programa “extra” con lo mejor de “Bake” y un resumen de lo que se vio hasta llegar a la final. Si bien está grabado el año pasado, les resiste perfecto y les rinde. En tanto, Paula estaría con la fecha próxima cerca del 21 con turno ya en la Trinidad de San Isidro, y también por el tema Covid-19, tendrá todos los recaudos: los chiquitos, Olivia y Baltasar, no irán al sanatorio, y tampoco los abuelos. Peter, con barbijo y protección.

***

Ya encaminada la negociación para terminar las deudas en Pol-ka, Adrián Suar pone en marcha su proyecto teatral “Inmaduros”, y el regreso de Julio Chávez y Alejandra Flechner con la obra “Después de nosotros” a La Plaza. En lo personal están coordinando con Mauricio Dayub para ensayar la obra desde septiembre-octubre con Diego Peretti, Patricia Echegoyen, Fernanda Metili y Jessica Abouchian, con vistas de estreno en enero de 2021 en la sala El Nacional. Como productor de la dupla Chávez-Flechner estarían volviendo una vez que den el ok al protocolo en septiembre con aforo limitado en la sala. No sería la única obra en regresar de esta manera como para que la gente vaya perdiendo el miedo a salir.

***

En “Corte y confección” le rindieron homenaje a Marcelo Tinelli, quien no pudo llegar el viernes al estudio de su productora LaFlia, como estaba previsto, por reuniones en San Lorenzo. El programa que conduce Andrea Politti, de dos horas de duración, se está manteniendo en el podio del de mayor audiencia de LaFlia de los que tiene en pantalla. Tanto es así que tiene garantizada su continuidad en la pantalla del Trece, obvio es, sin demasiado aumento ni para los jurados ni para la conductora. La tele sufre igual que el país por la recesión.

***

Instalada en su departamento de Colegiales, en el mismo edificio que Luis Novaresio, Dorys del Valle tiene ayuda de su jefa de prensa y de la gente de Sagai para hacer las compras y los trámites bancarios. Su hijo Martín quedó varado en Tierra del Fuego cuando se decretó la cuarentena, ya que trabaja en el informativo de “Info3 noticias”, y su hija Fernanda con sus nietos (de Fernanda y Jorge Marrale) quedó en Belgrano. La actriz se las arregla bien y se cuida al extremo por ser parte de los adultos mayores. Por el Zoom se comunica con los menores y recibe su afecto.

***

El domingo en el programa “Todo por hacer”, de Jorge Lafauci en La Diez, estuvo Pablo Echarri, quien contó que pasa la cuarentena con Nancy Dupláa y los tres chicos, Lucas, Morena y Julián, y que ayuda a su mamá con las compras. Acerca de la situación de los actores, opinó que hay que esperar y que tiene muchas ganas de hacer teatro. No lo dijo, pero nosotros contamos que es con “Art”, y supone que recién estrenaría en abril de 2021. Es que en el asunto de volver a las salas a los empresarios teatrales se les juegan los costos, que esperan que el Estado ayude tal cual lo pidieron en el protocolo, ya que mientras tengan la capacidad de la sala limitada, los números no les estarían dando. Al menos a los productores artísticos.

***

Mal momento para Marta González, quien tras venir con dolores fuertes en la mano y la inestabilidad que eso le generaba al llevar bandejas o platos que se le caían, fue a consultar un médico. Le diagnosticaron un síndrome del túnel tarsiano, y en estos tiempos de coronavirus armaron un protocolo para poder operarla con el menor riesgo. Lo harán el 22 en la Clínica Zabala, con estrictas medidas sanitarias: su hija Mercedes la va a llevar, no puede entrar, tendrá que esperarla en el auto hasta que termine la intervención y pueda salir. La fortaleza de la actriz es innegable, y se la banca. Sus amigos la acompañan por Zoom.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del domingo “Bake off. El gran pastelero”, 13.3 puntos de promedio; “PPT”, 10.0; “El mundo del espectáculo”, 4.6; “Vivo para vos”, 2.2; “Livin in América”, 2.0; “Todo puede pasar”, 1.1, y Documentales, 0.9. Segundo en la jornada “Por el mundo. En casa”, 10.4; “Cine shampoo”, 5.9; “Antes de mañana”, 2.4, y “Unísono, la música”, 0.8. En el duelo “La peña de Morfi”, 6.9, versus Juana Viale, 6.0; “El Chavo”, 1.2; “Mauro, la pura verdad”, 1.2, y “Cocineros argentinos”, 1.1. La mayor audiencia en Canal 9, “Implacables”, 2.6; en la TV Pública, “Somos Argentina”, 1.3, y en el final “Resto del mundo” se impuso a todos en esa franja con 3 puntos. Terminaron con Telefé, 8.7; El Trece, 5.3; Canal 9, 1.9; América, 1.3; TV Pública, 1.0, y Net TV, 0.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media. al ando Chá Fle o p sep D aFlia, endo el ayu m co c m vo . v dom off p e 4 vos Am pue ene do e f diag síndro