Los ganadores del “Cantando por un sueño” del 2006, que conducía Marcelo Tinelli, Iliana Calabró y Rodolfo Ranni, quien quedó segundo en el certamen de aquel entonces, están en tratativas para la nueva edición que iría de lunes a viernes en el prime time del Trece. Confirmada la hija del conductor Juanita Tinelli, y una decena de participantes, habrá que ver si los campeones aceptan. Como es de imaginar, el tema económico es escaso (en todos lados), pero se suma el maquillaje, peinado y la ropa, que hay que arreglarse con su propio canje por motivos de seguridad sanitaria. El Tano Ranni sigue viviendo en San Isidro, y a la espera de que se dé el ok para el inicio de “El marginal IV”, de Telemundo (ex Underground), que ahora no tiene fecha. Va al 2021.

***

Tal como informamos, se siguen moviendo los jóvenes actores Chino Darín, Peter Lanzani, Lali Espósito, Gastón Soffritti, Malena Sánchez, Vico D’Alesando, entre otros, ya que se van sumando al grupo y al día de hoy son más de 20 los integrantes. Ayer se iban a reunir con Facundo Moyano y van a seguir las conversaciones con el poder político y sindical. La idea es que si Actores no acepta los cambios propuestos que van desde modificar el estatuto en virtud de las nuevas formas de trabajo en los gigantes del streaming, irán por su lado. Al parecer, sostienen que no pueden mantener el mismo estatuto de trabajo que en la época de Romay. Una suerte de flexibilización laboral “a lo” Netflix, Amazon, y todas las que se vienen.

***

Tras la finalización de “Bake Off”, con próxima temporada en enero-febrero de 2021, Telefé se va posicionando. El sábado en la previa de “PH (Podemos hablar)” estará “Avenida Brasil” y antes “Elif”. En la mesa con distanciamiento y bloques de plástico entre los invitados, van a estar Christophe Krywonis, Flor Vigna, Benito Fernández y la ya famosa Romina Malaspina, que se plantó y le dijo que no a Tinelli. En cuanto al domingo, Marley va con “Por el mundo. En casa” con Noelia Marzol, Caua Reymond (Jorginho), más la verdadera historia del Chavo y mostrarán la escenografía de “Jesús” en Brasil. Y luego arranca “ Jesús, el adelanto”, con Chino Leunis conduciendo. Al Chino lo tenían contratado y así le encuentran una ubicación en la pantalla. Van por ahí.

***

Trabajan a full en la productora de Diego Guebel para el casting de “100 argentinos dicen”. Obvio es que, aprendiendo de los errores de otros productores, van a chequear a fondo a quienes se presenten. Tienen que ser dos familias que vivan juntos. En la conducción, Darío Barassi, agradecido por esta oportunidad que le da El Trece (léase Lucio Pagliaro, Adrián Suar y Codevilla). La idea es comenzar la primera semana de agosto, tal vez en la previa de “El gran premio de la cocina”. Como dijimos, “Corte y confección” va a ser más “corto”.

***

Confirmada la serie “La unidad” que filmó Michel Noher, con gran elenco español y producción descomunal en España, para el 3 de agosto en el prime time de HBO. El actor, a quien quieren de todos los castings de series de plataformas, se comprometió para la segunda temporada que se va a rodar en enerofebrero de 2021. El director y creador Dani de la Torre ya está escribiendo los nuevos capítulos. Lo bueno de que lo difunda HBO es que los 6 episodios se verán en toda América latina. Por otra parte, Michel había comprado su casa en Villa Urquiza y justo lo agarró la cuarentena, con lo cual no puede comenzar con los arreglos. De cara a su chiquito Antón, dividen en forma democrática con su mamá Celeste Cid, unos días cada uno.

***

Ayer grabaron en Estudio Mayor a las 20, para “Bienvenidos a bordo”, la amiga íntima de Pampita Puli Demaría y la comentarista Mariana Brey, quien, como todo el mundo sabe, está enfrentada incluso en lo legal con Carolina “Pampita” Ardohain. Bastante conventillo televisivo hubo, de modo que Guido Kaczka mantuvo la distancia sanitaria al máximo. También diremos que van a grabar nuevos capítulos del programa del Trece el lunes y el viernes de la semana próxima y entre sus invitados están Jimena Capristo, Claudio Rico y Sebastián Almada.

***

Tenían todo organizado para que en esta fecha patria, el Día de la Independencia, muchos actores asumieran el papel de los patriotas de 1816. Con textos de Felipe Pigna y el vestuario que aportaría el Teatro Nacional Cervantes, estaban convocados Pablo Rago, Hugo Arana, Miguel Ángel Rodríguez, Fabián Vena, entre otros, quienes iban a cobrar $25.000 per cápita y haciendo los aportes correspondientes. Cada uno se iba a grabar solo, evitando cualquier riesgo. Al parecer, la Asociación no les dio el permiso, y no se pudo realizar. Seguro que tendrían motivos lógicos, pero hubo enojo.

***

A través del canal de cable E!, Fátima Florez estudia las formas, el look y las maneras de Kim Kardashian, una de las estrellas del reality súper exitoso y cuyo marido Kanye West se está candidateando a presidente de Estados Unidos. El personaje es uno de los que va a presentar en el show por streaming en el que está trabajando para la plataforma Enoro Group, que iría a todo el público latino. Por lo demás, se mantiene guardada en su piso de la avenida Coronel Díaz con su marido Norberto, esperando que pasen las próximas tres semanas. Veremos cómo le sale Kim.

***

Curiosidades del rating: Telefé ganó el martes con 9.0 puntos de promedio y obtuvo una ventaja sobre El Trece de 3.4. Comparando con el martes anterior, los dos canales cayeron algunas décimas, más El Trece (-0.6). Lo más visto: “Jesús”, 11.8; “Bienvenidos a bordo”, 8.0; “Mejor de noche”, 2.6; “Intratables”, 2.3; viuda negra”, 1.3, En terapia”, 1.1. Luego, “Educando a Nina”, 7.6; “ATAV”, 3.5; “Animales sueltos”, 1.8; “Nada personal”, 1.5; “Editando tele”, 1.3, y “Doce casas”, 0.7. La franja de “Cortá por Lozano”, 8.2; “Corte y confección”, 4.6; “Fantino a la tarde”, 3.4; “Confrontados”, 2.5; “La niña”, 0.4, y “Seguimos educando”, 0.2. Bajó “Mamushka”, 5.5, frente a “Elif”, 10.2, y por su parte “Bendita”, 5.8, fue la mayor audiencia en Canal 9. En tanto, la TV Pública quedó en 0.4, duplicada por Net TV, 0.9. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.